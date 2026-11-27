Parte de las joyas que le fueron incautadas a Rodríguez Zapatero en su despacho, valoradas en 1,5 millones de dólares

Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela y el expresidente de gobierno de Espala José Luis Rodríguez Zapatero, con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas el 6 de febrero de 2026.

MADRID -- Un nuevo giro toma el caso de las joyas incautadas al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, al revelarse que dichas alhajas fueron fabricadas en el Líbano por una famosa joyería y el encargo lo habría hecho el comerciante de origen libanés, Yussef Abou Nassif Samailli, pareja sentimental de la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La revelación la hizo el medio español The Objective, el cual destaca que las joyas están marcadas con el punzón 18TK que apareció en la lengüeta del cierre de los collares y en todas las demás piezas pertenece a una joyería libanesa llamada Tufenkjian. Esta casa de joyas y relojes de lujo con sede en Beirut fue fundada en 1909 y es conocida en Oriente Próximo por su tradición familiar de más de un siglo en el sector de la alta joyería y piedras preciosas.

Nasiff Samailli acompañó a Rodríguez en un avión a España en enero de 2020, cuando fungía como vicepresidente del país suramericano y tenía prohibida su entrada al espacio europeo Schengen. Finalmente, aterrizó ilegalmente en Barajas y fue recibida por José Luis Ávalos.

Según el portal de noticias El Español, la número dos del régimen chavista en ese entonces aprovechó aquel viaje para entregar monedas y lingotes de oro al exsecretario de Transportes y su asesor, Koldo García, que sirvieron para financiar ilegalmente al izquierdista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actualmente en el poder.

Las joyas fueron encontradas en el despacho de Rodríguez Zapatero, ubicado cerca de la sede del Partido Socialista en Madrid.

La marca

De acuerdo con el reporte de The Objective, la venta de un juego de cinco joyas en octubre de 2018 en el portal Heritage Auctions, la mayor casa de subastas de objetos coleccionables del mundo, ha revelado la identidad del orfebre detrás de ese peculiar sello de autor y apunta a que el encargo pudo venir de algún venezolano de origen libanés.

El punzón 18Tk apareció visible en todas y cada una de las alhajas decomisadas en el despacho de Rodríguez Zapatero gracias a un trabajo de tasación y peritación , pues en el informe de Ansorena —casa de subastas— no había ninguna referencia a esta diminuta marca que no se ve a simple vista, sino que solo aparece si se analiza con lupa de 10 aumentos.

En dicha subasta online de hace ocho años en Heritage Auctions, tanto el anillo como los pendientes del juego de joyas llevan el punzón 18Tk y la marca de la firma —Tufenkjian—. Ambos objetos son del estilo de los aderezos de diamantes con esmeraldas, zafiros y gemas rojas que aparecieron por sorpresa en mayo en la caja fuerte de Zapatero.

Por ejemplo, en el caso de los pendientes que todos llevan un cierre de tipo omega muy característico, coincide la misma identidad del fabricante, así como el reverso de varias piezas cuya técnica de fabricación en los engarces es casi idéntica.

Se habla de 103 joyas que pertenecen a Rodríguez Zapatero y a su esposa.

La única diferencia es que, mientras que los pendientes subastados en 2018 tienen grabado el nombre del orfebre libanés, los del expresidente del gobierno no llevan esa firma y solo tienen escondido el punzón 18Tk en un encuadre rectangular. ¿Por qué? Posiblemente porque el cliente que hizo el encargo a Tufenkjian así lo exigió.

El punzón rectangular “cuyo eje central es una T mayúscula, acompañada por un 18 a su izquierda y una letra K a la derecha”, como lo definió Yanes-joyería-en su tasación remitida al juez José Luis Calama, apareció en catálogos de joyas de las londinenses Christie’s y Noonans, pero en ellos no se incluía el nombre de la firma libanesa.

Investigación en curso

El magistrado pidió el pasado 3 de noviembre a la Policía Nacional que investigara quién había fabricado las joyas del expresidente, después de que el informe que entregó Yanes no pudiese concretar la casa que las elaboró.

En una providencia, Calama solicitó a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que, si lo consideraban necesario, pidiesen ayuda a Europol o Interpol.

La exclusiva de este jueves de The Objective les pone ahora sobre la pista de esta joyería centenaria con sede en Beirut. En realidad, Tufenkjian está dividida en dos ramas familiares que trabajan en Beirut: la firma principal la dirigen los hermanos Laurence y Gérard Tufenkjian con sus oficinas en la zona de Ashrafiyah, mientras que un sobrino de ambos, Yvan Tufenkjian, tiene una joyería en el centro de la capital. Este medio se ha puesto en contacto con ambas tiendas libanesas para confirmar que el sello 18Tk está vinculado a ellas, pero no ha obtenido respuesta al cierre de la edición.

Yanes no logró identificar el país donde se engarzaron las joyas de Rodríguez Zapatero, pero apuntó su posible origen a Tailandia, India, China o algún país de Asia central. La joyería española advirtió además que el fabricante probablemente respondiese a la inicial T, lo que coincide con el nombre Tufenkjian, y que el “18k” se refería a la ley de su metal. Además, puso en duda que el rey Abdalá de Arabia Saudí pudiese haber regalado las joyas al expresidente a mediados de 2007, ya que tras el análisis del metal mediante espectrografía de rayos X, se halló bajo contenido en níquel. Este hecho hacía suponer que dichas piezas tuvieron que ser fabricadas posteriormente a la normativa europea Reach de 2006/2007.

Dicha normativa entró en vigor en junio de 2007. Posteriormente, la norma que obligaba a bajar el contenido de níquel de la aleación de 18 kilates se hizo extensiva a los fabricantes asiáticos, quienes comenzaron a producir sus joyas con los parámetros europeos para “ajustar el contenido de níquel a valores mínimos que no fueran nocivos”.

Casualmente, la composición de la aleación de las joyas del expresidente refleja un contenido en níquel relevante y adaptado a los estándares europeos. La visita de Abdalá bin Abdulaziz al-Saud se produjo precisamente el 18 y 19 de junio de 2007, fechas en las que era casi imposible que fabricantes asiáticos ya se hubieran amoldado a la nueva normativa de la UE, de ahí las dudas planteadas en el informe remitido al juez.

Asimismo, Yanes incidió en que las joyas eran “poco trazables” y que incumplían la normativa de la UE que obliga a identificar las alhajas con «un contraste, un punzón y una marca del fabricante». Por ello, la joyería española sugirió que provenían del continente asiático —el Líbano se incluye en esa descripción geográfica—, donde son más “permisivos” con esta cuestión.

La tasación de las 60 joyas encontradas a Rodríguez Zapatero se cifró por parte de la citada Yanes en un precio de reposición de 1.023.320 euros. Previamente, Ansorena había realizado un primer informe en el que también otorgó un alto valor a las joyas intervenidas en la oficina del expresidente. En concreto, tasó el valor de las mismas en 1.323.915 euros. Ambas cifras han complicado el futuro procesal del exlíder socialista. Al ser muy parecidas en términos dinerarios, apuntalan la infracción económica al no declarar impuesto de patrimonio por las alhajas.

La cuantía económica de las joyas a la baja era un asunto primordial para Zapatero. Si bien estaría prescrito el delito fiscal por no declarar el regalo en el impuesto de donaciones, si es cierto que lo recibió en 2007, queda el impuesto sobre el patrimonio que tenía que haber comunicado a la Agencia Tributaria en sus últimas declaraciones de la renta. Concretamente, en los últimos cuatro ejercicios, de 2022 a 2025.

En este sentido, el expresidente corre el riesgo de que Hacienda le pueda reclamar entre 400.000 y 470.000 euros en el IRPF de cada ejercicio que no ha prescrito, de ahí su obsesión en rebajar el valor de las joyas por debajo de ese umbral con la ayuda de sus peritos y acreditar el origen de las mismas para que la Agencia Tributaria dé carpetazo a la inspección.

Rodríguez Zapatero también debe responder por Plus Ultra

El exjefe del gobierno español también debe responder por el auxilio por 53 millones de euros que le prestó el gobierno español a la línea aérea Plus Ultra en marzo de 2021 que está quebrada.

Este noviembre de 2026 la línea aérea suspendió los vuelos. A esta empresa se le vincula con una red de blanqueo de capitales a fondos procedentes de Venezuela y tráfico de influencias.

FUENTE: Con información de NTN24/The Objective