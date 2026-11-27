La gente intenta protegerse del clima mientras camina por la Octava Avenida en el borough de Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

La gente cruza Central Park West, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 26 de noviembre de 2026.

WASHINGTON — Cientos de miles de personas seguían sin electricidad el viernes en Estados Unidos después de que una tormenta la víspera, Día de Acción de Gracias, azotara el este del país y provocara el inusual aplazamiento del famoso desfile de Macy’s en Nueva York.

La tormenta del jueves trajo fuertes lluvias y vientos intensos en una de las temporadas de viajes más concurridas del año, y causó la caída de árboles y líneas eléctricas desde New Hampshire hasta Carolina del Norte.

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Casi medio millón de clientes seguían sin suministro el viernes, según PowerOutage.us. Algunas alteraciones en los vuelos también persistían, con unos 1.600 retrasos y más de 500 cancelaciones, de acuerdo con el servicio de seguimiento FlightAware.

Pensilvania fue el estado más afectado por los cortes de energía, con unas 122.000 personas sin electricidad. En Misuri, alrededor de 72.000 personas aún sufrían apagones debido a una tormenta que dejó hasta 38 centímetros de nieve en la parte oriental del estado.

Desfile de Macy's

Casi 45.000 personas seguían sin luz en Nueva York, donde el Desfile del Día de Acción de Gracias de los grandes almacenes Macy's se pospuso para el sábado, en su primera postergación en 100 años de historia.

En este espectáculo anual con audiencia global, enormes globos inflables con forma de personajes atraviesan el corazón de Manhattan.

La última gran alteración del desfile ocurrió en 1971 por mal tiempo, aunque uno de los incidentes más recordados se produjo en 1997, cuando una ráfaga de viento hizo chocar un globo de "El gato con sombrero" contra una farola que cayó sobre una mujer y la dejó en coma durante casi un mes.

El desfile no se realizó solamente entre 1942 y 1945 debido a la escasez de helio durante la Segunda Guerra Mundial.

Las festividades de Acción de Gracias también dan inicio a la temporada de compras navideñas en Estados Unidos.

Sin agua

Las tormentas en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos afectaron el jueves el suministro de agua de 1,9 millones de usuarios en Maryland, en los suburbios de Washington D.C., mientras que en todo Estados Unidos sumaban casi 2.400 vuelos afectados.

La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC Water), empresa que suministra el agua, pidió racionar el líquido porque dos plantas de filtración estaban "experimentando interrupciones que afectan la capacidad de mantener operaciones constantes de producción de agua" en la zona metropolitana de la capital del país.

"Por las continuas interrupciones intermitentes del suministro eléctrico asociadas a la tormenta, WSSC Water emite una solicitud de uso exclusivo del agua para fines esenciales, con efecto inmediato para la totalidad de sus 1,9 millones de clientes en los condados de Montgomery y Prince George's", estableció en una alerta.

La compañía matizó que la medida es "por extrema precaución", al asegurar que "por el momento, el agua es segura".

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE