Personas salen de las tiendas cargando sus bolsas de compras en Black Friday.

Personas caminan en una calle durante el Black Friday (viernes negro), este viernes, en Nueva York, Estados Unidos.

NUEVA YORK — Los estadounidenses gastarán este viernes (Black Friday) 12.900 millones de dólares en compras en línea, un 9,2 % más que hace un año, según la última previsión de Adobe Analytics, pero se estiman menos compradores que en 2025.

Será una jornada de más gasto, pero con menos compradores. La Federación Nacional de Minoristas (NRF) calcula que el fin de semana de Acción de Gracias contó con 182,7 millones de compradores, frente a 186,9 millones en 2025. Esto supone una ligera caída en la afluencia, pero con un gasto récord en línea : unos 12.900 millones de dólares el Black Friday, un 9,2% más que el año anterior, según Adobe Analytic.

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Aun así, el último informe de Adobe Analytics, publicado este viernes, recoge que los estadounidenses gastaron unos 7.100 millones de dólares en línea este jueves, el Día de Acción de Gracias, lo que supone un 10,4 % más que hace un año y 200 millones por encima de la previsión.

Más gastos en compras

Las estimaciones se quedaron cortas, ya que se inclinaban por un aumento de un 8,5 % del gasto en línea en Acción de Gracias, lo que lo elevaba hasta los 6.900 millones de dólares.

El sorpresivo aumento del gasto del jueves podría apuntar a unas estimaciones cortas en todo el periodo de compras o a un adelanto de estas.

Para este viernes está previsto que los estadounidenses gasten un 9,2 % más que hace un año.

Los estadounidenses continúan gastando pese a la inflación, que este miércoles reportó un aumento del 3,8 % interanual en el índice general de precios del gasto de consumo personal (PCE) en octubre, casi el doble del objetivo del 2 % de la Reserva Federal (Fed).

Los análisis de la NRF indican que la disminución en el número de compradores refleja que los estadounidenses están empezando a comprar antes de Acción de Gracias.

Entre el 1 y el 22 de noviembre, los consumidores gastaron 82.500 millones de dólares en internet, un 9,1 % más, y todos los días superaron los 3.000 millones.

Récord de compras

De hecho, este año ha sido la primera vez de esta temporada que se superaron los 4.000 millones en dos días previos al Black Friday.

Según un sondeo de la Federación Nacional de Minoristas, el 60% de los encuestados comenzó a adquirir regalos a inicios de noviembre, frente a un 56 % que ya lo hacía antes de la pandemia de la COVID-19.

Más allá del Black Friday, los pronósticos avanzan que este año la recaudación del Cyber Monday superará los 15.000 millones por primera vez.

'Compre ahora, pague después'

El Cyber Monday, el próximo lunes 30 de noviembre, seguirá siendo el día de mayor gasto en línea del año, con un 6,2 % más que en 2025, cuando alcanzó los 14.250 millones de dólares, según Adobe.

Este Black Friday también se espera que se consoliden las compras a través del móvil y el pago aplazado como tendencias de compra.

Según Adobe, el 53 % del gasto en línea se hizo desde el teléfono en las tres primeras semanas de noviembre, y el sistema 'compre ahora, pague después' movió 6.100 millones de dólares, un 6,5 % más.

Los consumidores aprovechan descuentos para ahorrar, pero el contexto de la inflación que se traduce en precios más altos hace que muchos compradores gasten más.

Black Friday 2026 ha generado récords de gastos, pero no necesariamente ahorro: muchos consumidores han aumentado su gasto por encima de lo previsto, aunque parte de ello se debe a la inflación y a ofertas anticipadas, según Bloomberg.

En resumen, menos compradores no implica menos gasto: la inflación y la anticipación de compras están redefiniendo el calendario comercial en Estados Unidos, con un Black Friday más “lleno” en valor y “menos” en número de personas.

Lo cierto es que el Black Friday es una tradición que han adoptado muchos países para dar inicio a la época de Navidad.

FUENTE: Con información de EFE y Bloomberg