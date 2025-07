Desenmascarando la ilusión del 'shock de riqueza': Refutación estratégica de cinco mitos que ocultan la verdadera fragilidad económica de China

Por qué esto importa

Retomando viejas premisas económicas: El origen del mito

La idea de que China está al borde de una oleada de compras global impulsada por la revaluación de su moneda y la renovada riqueza interna no es nueva; es una narrativa reciclada de casi dos décadas de antigüedad. Sus raíces se encuentran en el optimismo financiero occidental de principios de la década de 2000, en extrapolaciones erróneas de la transición de China hacia una "economía de consumo" y en la propaganda estatal china.

A principios de la década de 2000, tras la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), los analistas predijeron que la apreciación del RMB desencadenaría una nueva era de consumo chino e inversión global (Bergsten, 2007).

Durante la década de 2010, a medida que las reservas de divisas de China se disparaban, los medios de comunicación popularizaron la idea de una «fiebre de compras china», desde puertos en Grecia hasta bienes raíces en Vancouver (The Economist, 2015; Rhodium Group, 2017).

Los organismos estatales chinos, como el Ministerio de Comercio y el Banco Popular de China, promovieron activamente esta narrativa para presentar a China como una inevitable superpotencia económica.

A pesar de las repetidas decepciones, el mito persiste, reflotado por una nueva generación de economistas que ignoran los datos duros en favor de la inercia ideológica.

Una interpretación errónea de la postura de China propicia errores políticos, una asignación inadecuada de capital y una complacencia estratégica. La ilusión de una clase consumidora china resiliente facilita la propaganda del PCCh, pero desorienta a los mercados globales. Los gobiernos occidentales deben mantener el rumbo: reforzar la contención económica, fortalecer la soberanía de la cadena de suministro y proteger los sistemas financieros de los riesgos sistémicos de Pekín (Comisión de Revisión Económica y de Seguridad EEUU-China, 2024).

Desmintiendo los cinco mitos fundamentales

AFIRMACIÓN: “China es mucho más rica de lo que se cree.”

REFUTACIÓN DEL MSI²: El PIB per cápita de China es de aproximadamente $12,500, muy por debajo del de Estados Unidos, Corea del Sur o Taiwán. La riqueza sigue estando concentrada: el 10% más rico controla más de dos tercios de todos los activos. La actividad de la banca en la sombra y la alta proporción de deuda incobrable debilitan gravemente los fundamentos reales de la economía (Credit Suisse, 2023; FMI, 2024).

AFIRMACIÓN: “El renminbi está deliberadamente subvaluado y pronto se revaluará a 6:1 o más.”

REFUTACIÓN DEL MSI²: En un sistema verdaderamente liberalizado, la fuga de capitales, el pesimismo del mercado y la inestabilidad interna probablemente harían caer el valor del renminbi. El Banco Popular de China interviene a diario para estabilizar el yuan y contener las presiones de depreciación (Bloomberg, 2024).

AFIRMACIÓN: “China pasará de un modelo basado en el superávit comercial a uno de consumo interno e inversión en el exterior.”

REFUTACIÓN DEL MSI²: Tras una década de intentos fallidos de reequilibrio, el consumo sigue estancado. Los consumidores están ahorrando más ante una creciente incertidumbre, y la inversión en el extranjero enfrenta crecientes restricciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea debido a preocupaciones de seguridad nacional (Moody’s Analytics, 2024).

AFIRMACIÓN: “Una revalorización del renminbi generará un choque de riqueza y desatará compras chinas a nivel global.”

REFUTACIÓN DEL MSI²: Con los precios de la vivienda en caída libre, el desempleo juvenil por encima del 20% y la confianza del consumidor en mínimos históricos, cualquier efecto de riqueza es negativo. Los hogares chinos están recortando gastos, no gastando (Oficina Nacional de Estadísticas de China, 2024; The Economist, 2024).

AFIRMACIÓN: “China ya no necesita bonos del Tesoro estadounidense; su modelo ha cambiado.”

REFUTACIÓN DEL MSI²: La reducción de Beijing en sus tenencias de deuda estadounidense es una medida defensiva, no una estrategia deliberada. La economía global sigue funcionando en torno al dólar. El renminbi no es totalmente convertible, carece de confianza y no puede reemplazar el papel de reserva del dólar estadounidense (Banco de Pagos Internacionales [BIS], 2024).

Obstáculos estructurales que paralizan el modelo chino

tabla

Conclusiones estratégicas del MSI2 para los responsables de las políticas

El declive económico de China es irreversible y tiene sus raíces en su fallido modelo autoritario, no en fuerzas externas. El Partido Comunista Chino no puede escapar del colapso demográfico, la sobrecapacidad industrial ni la inferioridad tecnológica. Estados Unidos no debe apoyar a este régimen hostil mediante una interacción desacertada. En cambio, debemos redoblar nuestros esfuerzos en la soberanía industrial nacional, reconstruir las cadenas de suministro nacionales y liderar una desvinculación limpia del frágil ecosistema económico chino. Estas medidas no son opcionales, sino fundamentales para restaurar el poder estadounidense y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos (Council on Foreign Relations, 2024; U.S.-China Economic and Security Review Commission, 2024).

Recomendaciones de políticas del MSI²

Mantener y ampliar las herramientas de contención económica

Codificar y aumentar los aranceles de la Sección 301, especialmente en sectores estratégicos como los vehículos eléctricos, las baterías, el acero y la tecnología verde, donde China está produciendo productos a precios inferiores al costo.

Prohibir las transferencias de propiedad intelectual de tecnología avanzada a empresas chinas a través de empresas conjuntas, filiales o adquisiciones offshore.

Exigir que el Tesoro realice revisiones de todos los flujos de capital salientes y las inversiones de capital privado que puedan financiar iniciativas alineadas con el PCC (especialmente IA y biotecnología).

Acelerar la realineación de la cadena de suministro aliada

Repatriar a suelo estadounidense la fabricación clave, especialmente equipos de protección personal (EPP), productos farmacéuticos y minerales críticos para la defensa.

Lanzar una iniciativa de zonas industriales “Estados Unidos primero” en el Cinturón del Óxido y los estados fronterizos para crear alternativas con base en Estados Unidos a los proveedores chinos.

Condicionar el apoyo al 'friendshoring' (relocalización entre países aliados) a acuerdos comerciales recíprocos con aliados de confianza (México, Colombia, Brasil, etc.).

Fortalecer la resiliencia del sistema financiero

Eliminar de la lista todas las empresas chinas que no cumplan con los estándares de auditoría del PCAOB.

Prohibir que los fondos de pensiones federales y militares inviertan en entidades chinas.

Autorizar sanciones preventivas a empresas vinculadas al PCCh que ayuden al desarrollo militar, la guerra cibernética o las operaciones de influencia.

Mejorar la comunicación estratégica y la diplomacia económica

Exponer la coerción y la corrupción del PCCh en los acuerdos de infraestructura y telecomunicaciones en América Latina.

Promover alternativas al BRI lideradas por el sector privado estadounidense con EXIM Bank, DFC y socios de nearshoring.

Utilizar los recursos de radio de Estados Unidos, la diplomacia de las redes sociales y los mensajes a favor de la libertad para reunir a aliados pro-democracia y exponer el neocolonialismo chino.

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).