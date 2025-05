España: Isabel Díaz Ayuso respalda reelección de Gerardo Cuerva a confederación empresarial

En el encuentro, Gerardo Cuerva culpó al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, de potenciar la división entre los empresarios, con lo cual el Gobierno español sacó adelante la polémica propuesta de reducción de la jornada laboral.

En tal sentido, Gerardo Cuerva indicó: "No me parece casual, por eso, que, en estos días, después de que el presidente de CEOE decidiera públicamente optar por la división en nuestra organización, el Gobierno haya aprovechado para aprobar una norma que estaba en stand by".

La propuesta del empresario Cuerva se basa en libertad de empresa, unidad empresarial con voz propia, menos impuestos y burocracia y más democracia interna.

Llamado a la unión

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso recordó la importancia de que la patronal camine "unida" y resulte favorecida luego del proceso electoral. Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid cuestionó con dureza "la situación que hay en España, "con el bochornoso apagón y el desastre ferroviario".

A esto sumó la ausencia de seguridad jurídica. Instó a los empresarios a "salir de la zona de confort" y luchar contra los políticos que basan su acción económica en la "ideología".

Sostuvo: "Las pymes son las más libres y menos politizadas y por eso van a por ellas".

FUENTE: Con información de Voz Populi