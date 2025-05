Trent Alexander Arnold se despide del Liverpool ¿Es la hora del Real Madrid?

Alexander-Arnold fichó por la academia del Liverpool a los seis años y ascendió en las categorías inferiores antes de debutar con el primer equipo en 2016.

"Dándolo todo día tras día durante 20 años, he llegado a un punto en el que siento que necesito un nuevo cambio, un nuevo desafío para mí como jugador y como persona. Y creo que ahora es el momento adecuado para hacerlo", señaló el jugador en un comunicado del club.

liverpoolceler.jpg El mediocampista inglés del Liverpool #19 Harvey Elliott, el delantero egipcio #11 Mohamed Salah, el defensor inglés #66 Trent Alexander-Arnold, el defensor inglés #02 Joe Gomez, el arquero brasileño #01 Alisson Becker y el mediocampista japonés #03 Wataru Endo posan junto a sus compañeros después de ganar el partido de la Premier League inglesa entre el Liverpool y el Tottenham Hotspur en Anfield, en Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 27 de abril de 2025. El Liverpool ganó el partido 5-1, consagrándose campeón de la Premier League AFP / Paul ELLIS

353 partidos como jugador del Liverpool

Alexander-Arnold ha jugado 352 partidos con los 'Reds', proclamándose campeón de la Liga de Campeones en 2019 y en dos ediciones de la Premier League, 2020 y la recién conquistada en 2025.

"He sentido el apoyo, el amor, todo lo que habéis hecho nunca ha pasado desapercibido para mí, me ha encantado cada minuto. Espero que hayan sentido que ha sido recíproco y que he dado todo lo que he podido por el club", añadió.

Junto a Mohamed Salah y Virgil van Dijk, Alexander-Arnold era uno de los puntales de los éxitos del Liverpool en los últimos años que acababa contrato en junio, pero mientras el goleador egipcio y el capitán neerlandés renovaron recientemente con el club, el lateral ha tomado "la decisión más difícil" de su vida con la marcha de Anfield.

Alexander-Arnold, en una entrevista a los medios del club, niega que su marcha se deba a que considere que no puede seguir ganando títulos en Anfield, sino a que necesita "un cambio".

Nuevo desafío

"Es algo que tengo que hacer en mi viaje personal como persona, pero también como jugador y como profesional, para ponerme a prueba en otro lugar. Siento que, como jugador, debo enfrentarme a un desafío en un entorno diferente, explicó.

Los rumores en los últimos meses sobre su eventual fichaje por el Real Madrid provocaron un cierto distanciamiento del jugador con la afición 'Red', muchos de los cuales consideran que el defensor debería seguir en el club para convertirse en una leyenda.

Pero su estatus como uno de los jugadores preferidos por los aficionados queda reflejado en el gigantesco mural en las cercanías de Anfield dedicado al futbolista. En él, aparece su figura, de espaldas, con la leyenda: "Sólo soy un chico normal de Liverpool cuyo sueño se ha hecho realidad".

Y así lo demostró de nuevo recientemente en las celebraciones por el título de la Premier League, en las que fue uno de los jugadores más participativos y entusiastas.

Tras formar parte del equipo que perdió 3-1 el domingo contra el Chelsea, en partido intrascendente para los 'Reds', a Alexander-Arnold le quedan tres partidos para decir adiós al Liverpool, dos de ellos en Anfield, el próximo domingo contra el Arsenal y en la última jornada de la Premier League, el 25 de mayo, frente al Crystal Palace.

Queda por confirmarse el nuevo destino del jugador y, en el caso de que sea el Real Madrid, saber si Alexander-Arnold participará ya con su nuevo club en el Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio.

Una competición, que estrena formato con 32 equipos, en el que no estará presente el Liverpool, que no se clasificó.

FUENTE: AFP