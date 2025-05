Israel propone el retorno de rehenes, desarme y exilio de Hamás para terminar la ofensiva en Gaza

La oficina apunta, no obstante, que Israel no abandona otro plan escalonado, como el planteado por el enviado de Trump a la región, Steve Witkoff, y que contempla una liberación paulatina de rehenes a cambio de un alto el fuego temporal, según la nota recogida por el diario 'Times of Israel'.

Hamás respondió a propuestas similares antes declarando que no tiene ni la más mínima intención de entregar las armas, mucho menos dejar Gaza, y ha exigido a Israel que retire todas sus fuerzas del enclave y regrese al plan original de canjes de rehenes y capturados por presos palestinos.

Amplias operaciones

El ejército israelí anunció el domingo el inicio de "amplias operaciones terrestres en el norte y el sur de la Franja de Gaza". Mientras el grupo terrorista criticó a Israel acusándolo de responder "con una escalada militar" a los últimos esfuerzos de los mediadores para alcanzar un acuerdo.

Poco después del anuncio del ejército, se escucharon las sirenas antiaéreas en Kissufim, en el sur de Israel, cerca de Gaza, indicó la institución militar.

El anuncio se produce un día después de que el ejército intensificara su campaña aérea y terrestre en Gaza, que según dice tiene como objetivo asegurar la liberación de rehenes israelíes retenidos por Hamás y derrotar al movimiento islamista palestino, una escalada que ha sido criticada internacionalmente.

Entretanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el domingo que estaba abierto a un acuerdo que incluya el fin de la ofensiva, aunque afirmó que éste debe incluir el "exilio" de Hamas y el "desarme" del territorio, devastado por más de 19 meses de guerra, demandas que hasta ahora han sido rechazadas por el grupo terrorista.

Mientras Israel intensificaba sus operaciones, representantes suyos y de Hamás iniciaron conversaciones indirectas en Catar que, según el movimiento islamista, están destinadas a poner fin al conflicto.

La intensificación de los bombardeos coincide con un aumento de la presión internacional por las condiciones humanitarias extremas en Gaza debido al bloqueo impuesto por Israel desde el 2 de marzo como presiòn al grupo terrorista para la entrega total de los 57 rehenes israelíes que permanecen de Hamás.

Taher al Nunu, un funcionario de alto rango de Hamás, indicó el sábado que las conversaciones de Doha se habían establecido sin "precondiciones de ninguna de las partes".

Una fuente de Hamás próxima a las conversaciones apuntó que "se están intercambiando las posiciones de ambas partes en un intento de acercar perspectivas" y que el grupo islamista había encarado este diálogo con "gran flexibilidad".

Crece la presión sobre Israel

La intensificación de la ofensiva israelí provocó críticas internacionales el sábado.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abogó por la necesidad de "un alto al fuego permanente, ahora", durante una cumbre de la Liga Árabe en Bagdad.

En la declaración final, los dirigentes pidieron financiación para la reconstrucción de Gaza y más presión internacional para "detener el derramamiento de sangre" en el territorio palestino.

Israel reanudó sus operaciones en Gaza el 18 de marzo, poniendo fin a una tregua de dos meses en la guerra.

La guerra estalló tras el ataque terrorista de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre, que dejó 1.218 muertos, en su mayoría civiles.

Los terroristas también secuestraron en Israel a 251 personas. De ellas, 57 continúan cautivas en Gaza, aunque 34 fueron declaradas muertas por el ejército israelí.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP