Debate sobre "agudeza mental" de Biden mientras era presidente se reaviva con una grabación y un libro

Largos silencios, frases entrecortadas y, sobre todo, problemas de memoria: esta entrevista entre el demócrata Biden y un fiscal en un caso de retención de documentos confidenciales deja al desnudo a un hombre que ya no recuerda la fecha de la muerte de su hijo, ni de la primera elección del republicano Donald Trump, quien lo sucedió en enero para un segundo mandato.

El fiscal especial Robert Hur había descrito públicamente a Biden, que actualmente tiene 82 años, como un "anciano con mala memoria". La Casa Blanca consideró entonces esos comentarios como "inapropiados".

El declive

La grabación muestra el declive del mandatario demócrata entre su victoria electoral de 2020 y su desastroso debate con Trump en junio de 2024, que evidenció sus dificultades para hablar y finalmente lo empujó a tirar la toalla y pasarle el testigo a su vicepresidenta Kamala Harris, que acabó siendo derrotada por el magnate republicano.

El libro, que estará disponible en librerías de todo Estados Unidos el martes, relata cómo el círculo íntimo del demócrata ocultó su condición probablemente con fines políticos e intentó protegerlo tras diversas meteduras de pata, desaciertos, caídas y tropiezos al bajar las escaleras.

"Dada la edad de Biden, (su médico Kevin O'Connor) también dijo en privado que si sufría otra mala caída, podría ser necesaria una silla de ruedas para lo que podría ser una difícil recuperación", escribieron los autores.

Biden se cae.jpg El presidente Joe Biden es auxiliado tras caerse durante un acto de graduación de la Fuerza Aérea, 1 de junio de 2023. AFP

Escrito por los periodistas Alex Thompson, de Axios, y Jake Tapper, de CNN, describe el "pecado original" de Joe Biden —ese es el título del libro, "Original Sin"— al lanzar su campaña de reelección en la primavera boreal de 2023 a pesar de su deterioro cognitivo.

Según los autores, la terquedad de Biden y su entorno condujo directamente a la derrota del Partido Demócrata.

"Como partido, Biden nos dejó en ridículo", declaró a los autores David Plouffe, exasesor principal del expresidente demócrata Barack Obama.

Episodios de ausencia

Los dos periodistas describen a Biden como un presidente que parecía no reconocer a su amigo, el actor George Clooney, o que ya no sabía dónde pararse en el podio, así como la gran vergüenza de sus partidarios hasta que muchos lo instaron, tras el desastroso debate con Trump, a retirarse de la contienda.

Biden, quien dejó la Casa Blanca hace cuatro meses, niega haber experimentado deterioro cognitivo alguno al final de su mandato.

"Nada permite afirmar eso", declaró a ABC a principios de mayo. "Después de que me retiré de la carrera presidencial, seguí siendo presidente durante seis meses, e hice un buen trabajo. Pero lo que asustó a todos fue ese debate", dijo.

Pero los episodios de ausencia y la desorientación de Biden eran cada vez más evidentes, incluso en eventos internacionales.

Quién gobernaba?

Es la pregunta que se hacen los republicanos. El presidente Donald Trump escribió recientemente en su red social que declaraba nulos los "indultos preventivos" de Biden al Comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio, así como otras órdenes que emitió en los últimos días que ocupó el cargo, alegando que fueron "firmados con autopen (dispositivo electrónico)".

Trump amenazó con una investigación al más alto nivel. "Nulos, vacíos y sin ningún tipo de validez o efecto, fueron firmados con Autopen". "En otras palabras, ¡Joe Biden no los firmó y, más importante aún, no sabía nada sobre ellos! Los documentos necesarios para los indultos no le fueron explicados ni aprobados por Biden. No sabía nada al respecto, y las personas que sí lo hicieron pueden haber cometido un delito", publicó Trump.

FUENTE: Con informaciòn de AFP