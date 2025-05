Intensa disputa por Distrito 4 de Miami, ¿qué propone Rafael Rosado?

DIARIO LAS AMÉRICAS buscó la opinión directa de ambos aspirantes. En reiteradas ocasiones y por diferentes vías intentamos concretar una entrevista con Regalado, quien hasta el momento de publicar este texto no había respondido a las solicitudes.

La entrevista habría permitido al candidato aclarar temas que han surgido en la campaña, especialmente en panfletos que circulan entre los residentes del distrito y en anuncios de televisión. Nuestra invitación a Regalado continúa abierta.

Por su parte, Rosado, conocido en el ámbito político local, accedió a dialogar con este medio. El planificador urbano, quien fue administrador de la Ciudad de North Bay Village, compitió contra Reyes en las elecciones de 2017 y alcanzó el 40% de los votos.

Destaca en su trayectoria el reconocimiento explícito que recibió del propio Reyes, quien lo designó en importantes organismos municipales, como la Junta de Supervisión Ciudadana del programa de Bonos Miami Forever.

La elección especial, cuyo costo ronda los 380.000 dólares, se decidió para garantizar que los votantes del Distrito 4 pudieran escoger directamente al sucesor de Reyes, descartando la opción de realizar una designación administrativa sin ir a comicios.

Rosado dijo ser consciente del reto que asume al tratar de reemplazar a un líder político como Reyes. “Todavía hay mucho amor para él en la comunidad”, afirmó, aunque indicó también que hay proyectos pendientes en el distrito que está dispuesto a impulsar si llega a la Comisión.

A lo que agregó: “Manolo Reyes deja un tremendo legado, y estoy listo para seguir sus pasos y ayudar a que se terminen todos los proyectos”.

- ¿Por qué decide aspirar al Distrito 4? ¿Cuál fue su motivación?

Soy nativo de la ciudad de Miami. Nací y me crie en La Pequeña Habana, y soy de padres cubanos. Mi mamá es de Pinar del Río, mi papá era de San José de Las Lajas, personas bien humildes. Cuando era chiquito, vivíamos en un hogar inmediatamente al lado de la autopista 836, que si alguien botaba un saquito de basura [desde un vehículo en marcha por esa carretera] nos caía en la casa. Pero mis padres siempre fueron personas muy luchadoras. Mi mamá, cuando chiquito, tenía una tienda en La Pequeña Habana y mi papá era electricista. Fui estudiante de los colegios públicos que sirven al distrito. Mi papá se hizo contratista y empezó a hacer y vender casas, trabajando como mi mamá por más de 40 años. Mi papá falleció hace poco, en agosto. Ellos siempre me explicaron la importancia de servir al público y es algo que siempre he querido. Mi esposa María y yo hemos estado casados por 25 años y hemos criado a nuestros hijos aquí en el Distrito 4. Profesionalmente, he sido administrador de diferentes ciudades y he ayudado a muchas personas de esa forma, pero estoy listo para servir a la comunidad como oficial electo, tomando las decisiones difíciles e importantes que hay que tomar en la ciudad de Miami. Hay muchas personas que tienen necesidades y tengo la experiencia para poder ayudarlos a ellos en aspectos bien básicos que hay que hacer todavía. Hay asuntos de alcantarillado que no se han arreglado, hay personas que me han dicho que el agua, cuando llueve, le llega hasta la puerta de sus casas. Hay personas que viven en cuadras donde tienen miedo caminar por las aceras porque los carros van tan rápido que las personas deciden, en vez de caminar, quedarse en casa. Así que hay muchas cosas esenciales que hay que hacer para ayudar a las personas del Distrito 4 y eso es lo que me motiva cada día en esta campaña.

-Háblenos de su experiencia en cargos públicos. ¿Cuáles han sido sus principales funciones?

Mi primer trabajo cuando tenía 23 años fue en la Ciudad de Sweetwater, donde era asistente de la alcaldesa. Después de eso, fui asistente del administrador de la Ciudad de South Miami. Más recientemente, me desempeñé como administrador de la Ciudad de North Bay Village, donde preparaba un presupuesto de 80 millones de dólares y supervisaba a todos los empleados, incluyendo el Departamento de Policía y el Departamento de Obras Públicas.

-Mucha gente recuerda en la ciudad de Miami a Manolo Reyes, un líder político muy cálido y preocupado por su comunidad. ¿Será difícil reemplazarlo?

Sí, de verdad que Manolo Reyes deja un tremendo legado. Todavía hay mucho amor para él en la comunidad. Estoy honrado de que él me nombró al comité de residentes que revisan los proyectos de infraestructura en el Distrito 4. En 2017 los residentes de la ciudad aprobaron un bono de 400 millones de dólares y eso incluye dinero para hacer todo tipo de arreglos, incluyendo arreglos a las carreteras, a los alcantarillados, arreglo a los parques, a las viviendas asequibles y hasta construir una estación de bomberos. He estado en ese comité ya por siete años y este último año fui presidente de la junta, revisando los presupuestos y asegurando que los proyectos están encaminados. Así que Manolo Reyes deja un tremendo legado, y estoy listo para seguir sus pasos y ayudar a que se terminen todos los proyectos.

- ¿Seguiría su línea como comisionado? ¿Algo lo inspira a continuar el trabajo que Reyes dejó sin terminar?

Sí. Vemos que hay todavía muchas cosas que resolver. Se han resuelto varias, se han hecho cambios a los parques, pero hay cosas bastante básicas que todavía no se han podido terminar. Pero tengo la experiencia para ayudar a terminar esos proyectos.

-Se habla mucho de las inundaciones cuando llueve en el Distrito 4 por problemas de drenaje, y sobre ese asunto el comisionado Reyes ejecutó obras importantes. Pero ¿cómo está la seguridad en el distrito?

Los residentes me han dicho que están contentos con la policía, y, es más, estoy bien honrado de que el Departamento de Policía me está apoyando como candidato. También muchos de los empleados de la Ciudad respaldan mi campaña. Pero a pesar de que las personas se sienten seguras, lo que sí quisiera es ver más patrullas en las calles. El número de policías ha bajado y quisiera que pudiéramos expandir el número de policías un poco.

-Como candidato tiene algún o algunos programas específicos para ejecutar en caso de salir electo el 3 de junio?

Esta es una elección que va a darle la oportunidad al que gane de culminar este último término de Manolo, hasta noviembre del 27, no noviembre de este año. Sobre esto hay algo de confusión en la ciudad. Así que serían alrededor de dos años y medio en el cargo. ¿Qué quisiera hacer? Tengo dos propósitos en mente. Uno de los departamentos del que más se quejan los residentes es el Permisos y Construcción, que, según la gente me ha dicho, es un desastre. No es solamente una cosa de inconveniencia, sino que me han dicho varias personas que han hecho trabajos sin sacar permiso porque el proceso no tiene sentido. Allí rechazan las solicitudes sin explicación. Estoy postulado contra la persona que fue número dos en ese departamento por varios años. Lo otro que quisiera hacer inmediatamente es atender la gran demanda de viviendas asequibles, especialmente para las personas de la tercera edad. La Ciudad de Miami es uno de los dueños de propiedades más grande de todo el condado. Hay que hacer disponibles todos esos terrenos para hacer edificios que sean una mezcla de personas de bajos ingresos y personas que tengan más fondos, que puedan pagar alquileres más altos para poder pagar los gastos de los edificios. Hay gran demanda para viviendas asequibles y estos terrenos se encuentran vacíos.

-Hay una propuesta en la Comisión Municipal que aumentaría un año el término del alcalde y el de los comisionados para permitir que las elecciones locales se realicen en años pares. ¿Si usted llega a convertirse en comisionado, apoyaría esa medida?

Apoyo la idea de cambiar la fecha de las elecciones para que sean los años pares, en vez de los años nones. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, no he tomado una decisión todavía sobre cómo llegar a ese punto, si agregarle o quitarle un año a esos términos. Las dos opciones tienen sus ventajas y sus desventajas. Quisiera tener un debate con el resto de la Comisión. Creo que están divididos, por lo que he oído, y quisiera oír los puntos clave que tienen los comisionados en cuanto a esto.