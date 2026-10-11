Alertan sobre posibles rejuegos de Pedro Sánchez de cara a elecciones

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, trató de mostrar energía a través de variados gestos tras su intervención en el Consejo de Ministros, el 6 de octubre de 2026

MIAMI. - Las elecciones generales anticipadas en España han sido una aspiración de amplios sectores de la población, pero las intenciones de Pedro Sánchez , presidente de gobierno, de convocarlas para noviembre próximo ya están bajo la lupa escrutadora de la oposición.

“Pedro Sánchez es un trilero, como se dice en España a los tramposos, y lo ha demostrado durante los ocho años de gobierno. Tiene un plan o varios bajo de la manga y no va a dejar que estas elecciones sean tranquilas; va a morir matando”, afirmó el presidente del Partido Popular español en EEUU, Juan José Núñez.

REACCIONES PP afirma que España cierra una "negra etapa" e inicia la reconstrucción con las elecciones generales

Una reciente decisión ejecutiva en el cuestionado tema de viviendas, tomada el mismo día en que disolvió las Cortes y convocó elecciones, da fuerza a la sospecha de que “Sánchez hace las trampas que sean necesarias para conseguir sus objetivos”, según el alto dirigente político.

Tras la derrota en el Congreso de diputados al ser rechazados por mayoría, incluso de su aliado Junts, los decretos sobre el tema habitacional, el presidente del gobierno los ha presentado de nuevo ante la Diputación Permanente, instancia conformada por los partidos que permite que las tareas del Legislativo no cesen con la disolución de las Cámaras hasta que se celebren las elecciones.

“Sánchez y la izquierda tienen la mayoría en la Diputación Permanente que atiende las leyes y las peticiones, y van a permitir que los decretos sigan adelante porque los van a aprobar”, advierte Núñez.

Además, ha abierto un nuevo consulado en Cuba, donde viajó al poco tiempo de asumir la presidencia interina por la moción de censura impuesta al expresidente Mariano Rajoy en 2018, y despliega aún maniobras constantes, según informaciones

“Las palabras Pedro Sánchez y limpieza son muy difíciles de poner juntas en una misma frase, afirma.

Pedro Sánchez en su tablero

Según Núñez, el llamado a elecciones no ha sido impulsada por la convicción de resolver la crisis política y económica que padecen los españoles, sino por la conveniencia calculada de Sánchez, demostrada desde que asumió el gobierno en junio de 2018.

“Su panorama político, personal y judicial se le ha complicado a Pedro Sánchez y se le va a complicar muchísimo más en los próximos meses cuando veamos a mujer ante un jurado popular, y a su mentor político José Luis Rodríguez Zapatero en el banquillo de los acusados”, asegura el dirigente del PP al hacer referencia a los procesos penales contra Begoña Gómez y el expresidente de gobierno, por delitos de corrupción y blanqueo de dinero, en el caso de este último.

Núñez menciona además la condena penal contra el hermano David Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por hechos irregulares, y la investigación por denuncia de financiación irregular del PSOE, partido del jefe del ejecutivo español

Destaca el caso de la invasión de inmigrantes de Ceuta, desde Marruecos, solo enquistado como secreto en el archivo oficial español.

“Todos los informes, tanto del Centro Nacional de Inteligencia como de la policía española en los que se advirtió de la invasión inminente, comprueban

que el gobierno lo sabía y no actuó”, dice al aludir la crisis migratoria en la ciudad autónoma de España, entre el 30 y 31 de julio pasado

El caso ha generado renuncias del delegado del ejecutivo y su jefe de gabinete que luego de tratar de evadir la responsabilidad han afirmado que informaron debidamente de la alerta al gobierno central.

Este martes, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, quien junto a Juan José Imbroda, de Melilla, recibió en el Senado la medalla de oro de la institución, cuestionó el gobierno Sánchez cuyo partido socialista no asistió.

Lamentó la dolorosa marca que dejó “la invasión” de julio y afirmó que la vida cotidiana de Ceuta se ha convertido en una sucesión de incidentes y asedios, por lo cual advirtió el peligro que se cierne sobre la soberanía del conjunto de España, informaron medios.

“La situación política va a ser muy complicada para él, y si no llega a adelantar las elecciones como lo anunció y las hace en julio de 2027 cuando tocaban, llegaría a la fecha con un partido absolutamente destrozado y un montón de causas penales con pocas posibilidades de maniobrar”.

Núñez menciona también los movimientos de izquierdas “que se ha atrincherado con reclamos de vivienda, en tiendas de campaña en Madrid”, una crisis que Sánchez ha promovido con la ocupación ilegal y no con las 184,000 unidades habitacionales que prometió construir a lo largo de siete años. “Y no hizo nada, solo culpar a la oposición”.

“Se juntan muchas circunstancias, y uno de los partidos que lo ha mantenido en el poder todos estos años, Junts, le ha dicho que hasta aquí hemos llegado”.

Convocatoria bajo sospecha

Pedro Sánchez, desde que logró ser electo secretario general del PSOE, no ha dejado de mentirle a España, apunta Núñez

“Dijo que no iba a pactar con los chavistas de Podemos, ni con los comunistas, ni con los terroristas herederos de ETA, ni con los que quieren romper a España, y pactó con todos ellos. Es un mentiroso y ahora lo hace de nuevo con el tema de la vivienda”.

Las sospechas “fundadas” sobre Sánchez, que también ha expresado por su parte Sebastián Abascal, presidente del opositor radical VOX, comienzan a nublar el panorama electoral.

“Lo único que le importa a Sánchez no es España ni el gobierno, sino mantenerse en el poder y seguir amordazando a la prensa critica, amedrentando a los jueces que adelantan las causas penales de su entorno”

Frente a ello, el PP se mantendrá alerta, lo que se suma a la posición de trabajar por la reconstrucción nacional para cerrar la “etapa negra” del presidente de gobierno socialista, expresada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

“Vamos a estar muy atentos porque sabemos que Pedro Sánchez en cualquier momento puede intentar una ilegalidad, estaremos vigilantes. Y en caso de que intente algo lo vamos a cortar de la mejor manera posible y la más efectiva durante todo el proceso. Tengo claro a nivel personal que no va a permitir unas elecciones tranquilas”, reiteró.

FUENTE: Entrevista a Juan José Núñez, presidente del Partido Popular español en EEUU