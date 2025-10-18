sábado 18  de  octubre 2025
SEGURIDAD

Portugal prohíbe uso de la burka de musulmanes en espacios públicos, ratifica derecho de las mujeres

André Ventura, líder del partido Chega, dijo que los extranjeros tienen que cumplir, respetar y hacer respetar las costumbres y los valores de Portugal

Mujeres afganas vestidas con burka pasan junto a un miembro del personal de seguridad talibán en una calle de Jalalabad el 30 de abril de 2023.&nbsp; &nbsp;&nbsp;

Shafiullah KAKAR / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LISBOA — El Parlamento de Portugal aprobó una iniciativa de prohibir en espacios públicos la “ropa destinada a tapar el rostro”, como el burka o el niqab que se usan en países musulmanes, por motivos de seguridad y de defensa de los derechos de las mujeres, según los alegatos iniciales, se informó.

La propuesta del partido conservador Chega contó con los votos de los otros partidos de la derecha que integran el legislativo, incluido el Partido Social Demócrata (PSD) del primer ministro, Luís Montenegro. Sin embargo, está sujeta a una votación final y no se descartan modificaciones.

El texto “puede y debe ser perfeccionado”, advirtió Montenegro.

Veto a ropa de musulmanes

De ser aprobada definitivamente la norma, Portugal sería el cuarto país de Europa que elimina la obligatoriedad del uso de velos que cubren por completo el rostro de las mujeres del Islam. Otros son Francia, Dinamarca y Bélgica.

En Francia, por ejemplo, la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos está en vigor desde abril de 2011, luego de que la ley fue declarada constitucional en 2010, y no se dirige a ninguna religión o género en particular, se informó.

“Quien llegue a Portugal, venga de donde venga, con las costumbres y religión que tenga, tiene que cumplir, respetar y hacer respetar las costumbres y los valores de este país”, afirmó André Ventura, líder del partido Chega, que no tuvo el respaldo de las fuerzas de izquierda.

FUENTE: Con información de agencias, theObjetive.com

