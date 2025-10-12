domingo 12  de  octubre 2025
Ronaldo falla un penal, pero Portugal se acerca al Mundial tras vencer a Irlanda

La selección de Portugal de Cristiano Ronaldo podrá dar un paso casi definitivo hacia su clasificación al Mundial el martes, cuando reciba a Hungría en Lisboa

El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LISBOA.- A la imagen de un Cristiano Ronaldo que incluso falló un penal, Portugal se impuso con mucha dificultad frente a Irlanda (1-0) gracias a un gol de cabeza de Ruben Neves en el tiempo de descuento, este sábado en Lisboa en la clasificación para el Mundial 2026.

Con esta tercera victoria consecutiva, la Seleção (9 puntos) refuerza su primer puesto en el grupo F delante de Hungría (4 pts), que venció a Armenia (2-0) en el otro partido del día.

Portugal podrá dar un paso casi definitivo hacia su clasificación el martes cuando reciba a Hungría en Lisboa.

Este sábado en el estadio Alvalade, los jugadores dirigidos por el español Roberto Martínez carecieron de precisión durante mucho tiempo en el último toque.

La leyenda Cristiano Ronaldo no tuvo su día. Golpeó el poste irlandés en la primera mitad (16') y falló un penal, despejado con el pie por el arquero Caoimhín Kelleher (75').

El equipo luso, campeón de la Liga de Naciones en junio, chocó en múltiples ocasiones con el muro defensivo visitante, con Kelleher cuajando una gran actuación, como ante Ruben Neves (59') en un primer intento.

Entre los suplentes llamados a multiplicar los ataques contra Irlanda, fue Trincao quien más destacó al provocar el penalti que Ronaldo no lograría transformar y, sobre todo, asistir en el gol.

Sumado al ataque, el medio defensivo Neves liberó al estadio Alvalade al marcar de cabeza en el tiempo de descuento (90+1).

Neves marcó su primer gol con la Seleçao. Lo hizo luciendo el N.21 que pertenecía a su gran amigo Diogo Jota, fallecido en julio en un accidente de tráfico, y celebró el gol besando ese número y señalando con ambas manos el cielo, visiblemente emocionado.

España superó a Georgia

La selección española venció a Georgia por 2-0 este sábado en Elche y dio otro paso hacia el Mundial 2026 en una clasificación en la que suma tres victorias en tres partidos sin encajar un gol.

Con esta victoria, España lidera el grupo E con nueve puntos, seguido de Turquía, con seis unidades, después de ganar a Bulgaria por 6-1.

"Muy contento con la victoria, el equipo estuvo muy bien en todas las facetas del juego. Teníamos que vigilar las transiciones y creo que el equipo ha estado muy bien", declaró a Teledeporte Pedro Porro, uno de los jugadores más destacados de la Roja.

FUENTE: AFP

