sábado 18  de  octubre 2025
CEREMONIA

¿Se atrevería Maduro a viajar al Vaticano en su afán de protagonismo por canonización de venezolanos?

El cardenal Baltazar Porras destacó que en Venezuela se vive una situación “moralmente inaceptable”; corre la versión de presencia de Maduro en los actos

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una imagen del médico venezolano José Gregorio Hernández durante un mitin político.

AFP
Maduro en un encuentro el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, y el rector de la UCAB, padre Arturo Peraza, quienes le entregaron el afiche de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Prensa Nicolás Maduro
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Con un llamado a la liberación de los presos políticos y a que la situación que se vive en Venezuela —en control de un grupo señalado de liderar un cartel del crimen organizado— es algo “moralmente inaceptable”, el cardenal Baltazar Porras ofreció estas declaraciones a menos de 24 horas de la ceremonia de la canonización de los santos venezolanos en el Vaticano.

“Vivimos una situación moralmente inaceptable”, expresó el cardenal Porras desde Roma, en los actos de santificación del médico José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, basado en un documento de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

“La veda del ejercicio de la libertad ciudadana, el crecimiento de la pobreza, la militarización como fórmula de gobierno que incita la violencia y la introduce como parte de la vida cotidiana, la corrupción y la falta de autonomía de los poderes públicos y el irrespeto a la voluntad popular constituyen un panorama que no ayuda a la convivencia pacífica y la superación de las carencias estructurales de los ciudadanos”, afirmó.

Mencionó que José Gregorio Hernández se convierte en “el ícono que amalgama a todos en nuestra sociedad popular, más allá de las diferencias de toda índole”.

¿Maduro al Vaticano?

El ascenso a los altares de ambas figuras representativas de la fe católica de los venezolanos, si bien constituye un suceso que respalda la espiritualidad, también ha servido de contexto para que el oficialismo intente ganar protagonismo, sacando provecho de la fe popular.

A escasas horas del acontecimiento, un rumor compartido da cuenta de que Nicolás Maduro se podría estar preparando para viajar al Vaticano.

Si es un hecho confirmado o no, es algo que al momento de redactar esta nota no podríamos asegurar, solo que podría tratarse de una probabilidad que Maduro habría estado evaluando, teniendo en cuenta el provecho que ha querido obtener del evento.

El 13 de octubre, se informó que el momento significativo para los católicos ha sido aprovechado políticamente por el régimen de Nicolás Maduro, cuestionado dentro y fuera del país por la violación de derechos humanos y la restricción de libertades.

Lo que sí está claro y resulta indiscutible es la emoción que trasciende lo religioso desde el Dicasterio para las Causas de los Santos, en el Vaticano, donde en la madrugada de este domingo 19 de octubre se espera el inicio de la ceremonia de la canonización del médico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, los dos primeros venezolanos que serán proclamados santos en la Plaza de San Pedro.

FUENTE: Con información VPiTV, redes, Redacción DLA

