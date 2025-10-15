miércoles 15  de  octubre 2025
Cristiano Ronaldo hace historia con un nuevo récord de goles

Cristiano Ronaldo marcó un doblete y batió el récord de goles en eliminatorias mundialistas, pero un gol de Szoboszlai en el descuento impidió que Portugal asegurara su clasificación al Mundial 2026 ante una combativa Hungría.

El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.

El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que su vigencia no tiene fecha de caducidad. A sus 40 años, el capitán portugués anotó un doblete en el empate 2-2 ante Hungría, alcanzando los 40 goles en fases de clasificación mundialista, una nueva marca histórica que supera al guatemalteco Carlos Ruiz (39).

El atacante del Al-Nassr también amplió su impresionante registro con la selección: 143 goles internacionales, consolidándose como el máximo goleador histórico en selecciones nacionales.

El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.
Hungría resiste y evita la clasificación portuguesa

El encuentro, disputado en Lisboa, comenzó con un susto para los locales. Attila Szalai adelantó a Hungría al minuto 8 tras un córner de Dominik Szoboszlai. Sin embargo, Portugal reaccionó rápidamente gracias al instinto goleador de Ronaldo, quien empató tras una asistencia de Nelson Semedo.

Antes del descanso, un centro de Nuno Mendes encontró nuevamente al capitán luso, que no perdonó y puso el 2-1 parcial.

En la segunda parte, el equipo dirigido por Roberto Martínez controló el juego, pero Hungría no se rindió. Szalai estrelló un cabezazo en el travesaño, y cuando el partido parecía sentenciado, Szoboszlai apareció en el tiempo añadido para firmar el 2-2 definitivo.

Portugal sigue líder, pero deberá esperar

Con este resultado, Portugal lidera el Grupo F con 10 puntos, cinco más que Hungría, que sigue soñando con volver a un Mundial por primera vez desde México 1986.

El conjunto portugués, que había ganado todos sus partidos anteriores, deberá esperar al menos una jornada más para sellar matemáticamente su billete al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Datos destacados del partido

Cristiano Ronaldo: doblete y récord histórico (40 goles en eliminatorias mundialistas).

Hungría: iguala en el 90+3 con gol de Szoboszlai.

Portugal: líder del grupo con 10 puntos.

Objetivo pendiente: clasificación matemática para el Mundial 2026.

