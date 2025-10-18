EEUU anuncia que repatriará a Colombia y Ecuador a sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC.

WASHINGTON — El presidente estadounidense, Donald Trump , anunció este sábado que entregarán a los dos supervivientes del ataque del jueves contra una embarcación "narcoterrorista" que transportaba droga, a sus respectivos países de origen, Ecuador y Colombia .

Trump reivindicó el "gran honor" que supone destruir un submarino con "cuatro conocidos narcoterroristas a bordo", dos de los cuales fallecieron, publicó en la red social Truth Social, de su propiedad.

El mandatario afirmó que el submarino cargado de droga navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito de narcotráfico. Y añadió que la embarcación estaba cargada con fentanilo y otras drogas.

"Al menos 25.000 estadounidenses habrían muerto si hubiera permitido que este submarino llegara a la costa. Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y juzgados", aseguró. "Estados Unidos de América no tolerará el tráfico ilegal de drogas por parte de narcoterroristas, ni por tierra ni por mar", advirtió.

Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en aguas internacionales del Caribe en una campaña militar para frenar el tráfico de drogas de América Latina hacia Estados Unidos.

Estados Unidos ha destruido desde septiembre seis embarcaciones que supuestamente transportaban droga a través del mar Caribe, en aguas internacionales, pero es la primera vez que hay supervivientes del ataque.

Disminuye el tráfico de estupefacientes

La Marina estadounidense ha matado al menos a 27 presuntos narcos en seis ataques contra embarcaciones desde principios de septiembre.

Washington afirma que estas operaciones han reducido la entrada de drogas en Estados Unidos. Expertos cuestionan la legalidad de este tipo de ataques con el uso de fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados.

El gobierno estadounidense no ha revelado desde dónde partió el submarino.

El gobierno estadounidense asegura que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, es el líder de una red de narcotráfico, el Cartel de los Soles, y Trump señaló esta semana que contempla ataques terrestres en ese país, donde autorizó acciones encubiertas de la CIA.

Caracas denuncia los señalamientos como un intento de Estados Unidos de provocar un cambio de gobierno en Venezuela.

Los semisumergibles construidos en astilleros clandestinos en la selva han sido utilizados durante años para transportar cocaína desde Sudamérica, particularmente Colombia, hacia Centroamérica o México, generalmente a través del océano Pacífico.

FUENTE: Con informaciòn de AFP