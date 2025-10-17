DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

MIAMI.- Ron DeSantis , gobernador de Florida , anunció una serie de proyectos estratégicos para aliviar la congestión vehicular en el corredor de la Interestatal 4 (I-4) y fortalecer la infraestructura del transporte en Florida Central, iniciativas, impulsadas bajo el programa Moving Florida Forward, que incluyen la construcción de 17 millas de carriles exprés en Hillsborough County, un estacionamiento para camiones en Polk County, y el desarrollo del primer centro nacional de pruebas de Movilidad Aérea Avanzada (AAM) en las instalaciones del SunTrax.

Expansión vial para reducir la congestión

De acuerdo a la rueda de prenda de este jueves 16 octubre en Bartow Florida, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) construirá 17 millas de un nuevo carril exprés en ambas direcciones de la I-4, desde Interstate 75 (I-75) hasta County Line Road en el condado de Hillsborough.

El proyecto, que se adelanta una década respecto a su calendario original, tiene previsto iniciar su construcción en 2028.

Según el gobernador, esta obra separará el tráfico de larga distancia del tráfico local, ofreciendo viajes más predecibles y seguros, además de mejorar la calidad de vida de los residentes de la región.

“A través de nuestra iniciativa Moving Florida Forward, estamos realizando inversiones récord en infraestructura y completando proyectos antes de lo previsto para atender las necesidades de nuestro estado en crecimiento”, señaló DeSantis.

Por su parte, el secretario del FDOT, Jared W. Perdue, P.E., subrayó que los avances representan “proyectos revolucionarios de alivio de congestión para los residentes y visitantes de Florida”, y aseguró que el estado continuará priorizando obras en los corredores más transitados.

Nuevo estacionamiento para camiones en Polk County

En respuesta al déficit de espacios de estacionamiento para camiones en la I-4, FDOT construirá una nueva instalación con capacidad para 100 camiones en el intercambio entre la Polk Parkway y la I-4.

El proyecto aprovechará derechos de vía ya existentes, optimizando los recursos públicos y reforzando el compromiso del estado con la eficiencia fiscal.

“En realidad, tenemos una iniciativa en marcha ahora mismo para ofrecer más de 1.400 espacios de estacionamiento para camiones en todo el corredor de la I-4. El gobernador ha estado completamente enfocado en mantener saludable nuestra cadena de suministro, asegurando que podamos ser resilientes y sostenibles ante cualquier desafío que se nos presente”. Así que vamos a añadir otros 100 espacios aquí en la I-4 y Polk Parkway que tendrá un gran impacto en la cadena de suministro”, dijo el secretario Perdue.

Actualmente, el 75% del transporte de carga en Florida se realiza por carretera, lo que convierte esta inversión en un componente esencial para sostener la economía y el comercio regional.

Primer centro de movilidad aérea avanzada en EEUU

El gobernador también anunció el inicio de la construcción del primer vertipuerto de movilidad aérea avanzada (AAM) en el país, dentro del centro de pruebas SunTrax, ubicado en Bartow.

Este proyecto pionero servirá como plataforma de investigación y pruebas de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), con miras a crear una red estatal de vertipuertos comerciales interconectados.

La instalación —descrita como el primer “aerial test bed” del país— contará con espacio aéreo dedicado para ensayos tecnológicos y desarrollo de políticas de integración aérea urbana. Hay mucho entusiasmo con estas pequeñas aeronaves eléctricas -de baterías- que volarán unas 60 millas con tres o cuatro pasajeros dentro de las ciudades, dijo el gobernador.

El FDOT adelantó que en los próximos meses se divulgarán nuevos anuncios sobre la expansión del programa AAM en Florida, posicionando al estado como referente nacional en transporte aéreo del futuro.

Iniciativa Moving Florida Forward

El plan Moving Florida Forward, promovido por la administración DeSantis, busca acelerar en 10 a 15 años grandes proyectos de infraestructura vial, especialmente en corredores de alto tráfico como la I-4, la I-75 y la Florida Turnpike.

La iniciativa se financia mediante una inversión estatal sin precedentes orientada a reducir la congestión, mejorar la seguridad y fortalecer la conectividad económica entre regiones en rápido crecimiento.

