PP afirma que España cierra una "negra etapa" e inicia la reconstrucción con las elecciones generales

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en conferencia de prensa en la sede del partido ante convocatoria de elecciones adelantadas, el 5 de octubre de 2026

MADRID .- El presidente del Partido Popular (PP ), Alberto Núñez Feijóo, aseguró que España cierra al fin una “negra etapa” con el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre anunciadas este lunes por Pedro Sánchez , lo que permitirá emprender una "reconstrucción nacional".

“Por fin. Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar la mayoría. Por fin, decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles”, manifestó Feijóo al reaccionar al anuncio del presidente del gobierno Pedro Sánchez, en una declaración institucional y sin admitir preguntas en la sede del PP.

Tras el receso del fin de semana, Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales adelantadas para el 29 de noviembre próximo tras disolver las Cortes impelido por la doble derrota en el parlamento que rechazó por mayoría, inclyendo a su aliado Junts, los decretos sobre vivienda.

Adelantar los comicios previstos para agosto de 2027 era exigencia en los últimos años debido la crisis política generada por su alianza con los independentistas para su segundo mandato y los escándalos de corrupción que salpican su entorno familiar y el gobierno. A esto se sumó la crisis migratoria en Ceuta en julio pasado.

Miedo de Pedro Sánchez

Núñez Feijóo atribuyó la decisión de Sánchez al “miedo” que ahora intentaría "esparcirlo" entre la población.

"Miedo a que se conozca hasta el último detalla de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia", afirmó el líder del PP al considerarlo un "último recurso desesperado “para intentar esparcir ese miedo entre la población".

"El temor a la alternancia es un comportamiento profundamente antidemocrático pero tiene un antídoto infalible. Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos", dijo y subrayó que el gobierno de Sánchez merece "el mayor de los castigos".

"Quiero poder decir, en 54 días, que el muro ya no existe", señaló al destacar la oportunidad que se abre para los españoles.

Oportunidad para España

El líder opositor consideró en su discurso que con la convocatoria a elecciones adelantadas “puede irse quien nunca debió llegar tan lejos” en referencia al presidente de gobierno desde 2019, “es la única buena noticia que Sánchez podía dar a estas alturas” .

"No son unas elecciones más. La disyuntiva del 29 de noviembre es algo más que escoger entre dos partidos. Se trata de elegir entre un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país", resaltó.

"Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa" y de que "la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado". La elección es entre la corrupción y la decadencia; entre la decadencia y la prosperidad; entre un Gobierno que solo aspira a sobrevivir y un país que piensa en su futuro".

"Los retos de la siguiente legislatura solo son comparables con los que España tuvo que afrontar hace 50 años", añadió al comentar que el gobierno está “incapacitado” para resolver los problemas que creó

“España puede darse otra oportunidad y otro rumbo", expresó.

Elecciones libres y limpias

Por su parte, el presidente del opositor radical Vox, Santiago Abascal, consideró también las elecciones del próximo 29 de noviembre como la "última oportunidad" que tiene la "inmensa mayoría de los españoles" para emprender el cambio

En una conferencia de prensa tras conocer la convocatoria, se refirió a los aspectos con los que su partido afrontará la campaña electoral que tendrá fecha luego de la publicación de la convocatoria en el boletín oficial.

Abascal advirtió que Sánchez es “capaz de todo” y no descartó una posible manipulación de las elecciones o la intervención de “milicias” del PSOE, aunque no detalló sobre las formas de cómo se concretaría un fraude electoral.

Por ello, exigió garantías de que sean unas elecciones "libres, limpias y sin violencia".

FUENTE: Con información de Europa Press, AFP, lamoncloa.gob.es; democrata.es