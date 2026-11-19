MIAMI.- El presidente ruso, Vladímir Putin , advirtió que la represalia de Moscú frente a los tres ataques ejecutados esta semana por el ejército ucraniano contra el puente de Crimea será " mucho más dolorosa " que los daños provocados en esa infraestructura.

En rueda de prensa tras participar en la cumbre de la APEC en la ciudad china de Shenzhen , el mandatario descartó además cualquier diálogo para detener las ofensivas contra infraestructuras, asegurando que Rusia no negociará y responderá directamente a las acciones de Kiev.

DIÁLOGO Estados Unidos propone que Ucrania ceda territorio a cambio de su adhesión a la OTAN, según Volodimir Zelenski

ECONOMÍA Acuerdo financiero entre Rusia y Cuba genera incertidumbre sobre el futuro de las remesas de viajeros

Durante su intervención, Putin sostuvo que el viaducto que conecta la anexionada península con territorio continental ruso es una "instalación exclusivamente civil" y aseguró que había girado instrucciones para evitar su uso militar.

"Nuestra respuesta será mucho más dolorosa en comparación con lo que hizo el régimen de Kiev con el puente", afirmó el jefe del Kremlin en una rueda de prensa al término de su participación en la cumbre de la APEC en la ciudad china de Shenzhen. "Nuestra respuesta será mucho más dolorosa en comparación con lo que hizo el régimen de Kiev con el puente", afirmó el jefe del Kremlin en una rueda de prensa al término de su participación en la cumbre de la APEC en la ciudad china de Shenzhen.

Putin: "No negociaremos"

Las declaraciones se produjeron horas después de que fuerzas ucranianas impactaran por tercera ocasión en la semana el paso estratégico, justo antes del encuentro entre los líderes de Rusia, EEUU y China en Shenzhen.

"Tras los ataques al puente de Crimea, no negociaremos. Responderemos a estos ataques", aseveró.

El ejército ucraniano golpeó hoy, por tercera vez esta semana, el puente de Crimea, que une la anexionada península con la Rusia continental, horas antes de la cumbre entre los líderes en Shenzhen.

"Como resultado de un nuevo ataque contra el puente de Crimea, el tráfico se ha interrumpido de manera provisional", dijo Serguéi Axiónov, líder crimeo.

Este golpe se suma al ataque del martes, cuando el impacto destruyó un tramo vial de unos 270 metros y provocó el desplome al mar de uno de los arcos de aproximadamente 5,000 toneladas, forzando el cierre del tráfico rodado y dejando daños estructurales cuya reparación total podría extenderse hasta el fin del conflicto.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que la operación busca sancionar al Kremlin por negarse a pactar una tregua energética durante las recientes rondas de negociación celebradas en Abu Dabi con mediación de EEUU.

Aunque las autoridades instaladas en Crimea prometieron rehabilitar la vía, analistas y reportes de prensa apuntan a que la magnitud de la destrucción impedirá su reconstrucción completa mientras persistan las hostilidades, según informó la agencia EFE.

FUENTE: Con información de EFE