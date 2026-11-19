MADRID. - El Tribunal Supremo confirmó que los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida Ley de Nietos sí podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre próximo, lo que pone fin al debate del derecho al sufragio de muchos inmigrantes.

La Sala de lo Contencioso del Supremo dio a conocer su fallo desestimar, por mayoría de sus magistrados, el recurso de reposición que interpuso el partido Vox contra la decisión del alto tribunal dictada hace 20 días de no suspender el derecho a voto a los hijos e hijas de quienes obtuvieron antes la nacionalidad, a través la Ley aprobada en 2022.

ESPAÑA Ley de Nietos: contrato firmado con Cuba afecta protección de datos de solicitantes de nacionalidad

MUNDO España suspende derecho al voto de quienes obtuvieron nacionalidad por ley de nietos

El dictamen beneficia a unas 190,000 personas, pero no ampara a los padres a quienes el Tribunal Supremo suspendió, por vía cautelar, el derecho a voto de ellos, salvo que demuestren legalmente ser descendientes de exiliados.

Nietos votarán en España

La Sala en su fallo ratificó su posición jurídica y consideró "suficiente" su respuesta al asunto por la "inviabilidad en este momento" de llevar a cabo una nueva revisión del censo, cuando faltan apenas unos días para las elecciones generales.

Argumentó que la relativa a la de sus padres exigió dos meses de trabajo.

Además, insiste en que "en el estado tan avanzado del proceso electoral en curso no resulta posible iniciar un nuevo procedimiento de revisión del censo como el pretendido", en respuesta al recurso interpuesto por VOX y Iustitia Europa.

La Sala precisa que "es consciente de que si las medidas ahora pretendidas se hubiesen planteado al comienzo de esta pieza cautelar la respuesta podría haber sido distinta" pero "el obstáculo temporal" pesa en este momento para no acordar la suspensión.

Iustitia Europa y Vox mediante el recurso buscaban suspender el derecho a voto de los padres y de sus hijos, y pidieron al Tribunal Supremo que les aplicara las mismas medias que había aceptado para sus padres.

Sin embargo, el alto tribunal denegó el pasado día 9 de noviembre estas cautelares para los hijos.

En busca de censo depurado

Vox recurrió el fallo con el argumento de "una perturbación grave del interés general" y la necesidad de contar con "un censo cierto y depurado", para lo cual se basó en el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, partidario de suspender también el voto a los hijos para mantener una "línea de actuación internamente cohesionada".

La llamada Ley de Nietos es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas.

Para su aplicación, el gobierno español aprobó entonces una instrucción que "presumía" la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, en 1955 en plena dictadura del general Francisco Franco.

FUENTE: Con información de EFE, DLA