El presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, se toma una selfie con un simpatizante durante un evento de campaña previo a las elecciones del 29 de noviembre. Los socialistas buscan quedarse en el poder. Bilbao 8 de noviembre de 2026.

MADRID.- El gobierno de Pedro Sánchez busca incorporar unos 61,603 teléfonos celulares en las mesas de votación que estarían destinados a verificar los datos de identificación en las elecciones generales de España del 29 de noviembre, sin dar detalles sobre el manejo de la data electoral ni otros datos indispensables, informó el medio español.

Las pretensiones del presidente socialista han activado alarmas debido a que restan transparencia sobre las garantías de seguridad del proceso que permitirá escoger a un nuevo presidente de gobierno y el resto de autoridades españolas.

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Según el reporte, el gobierno adjudicó por vía de “emergencia” un contrato para el despliegue de los dispositivos inteligentes, en octubre pasado después de la tragedia de los trenes de Urda que conmocionó al país.

Celulares para las elecciones

El contrato con la empresa Telefónica Defensa y Seguridad, que tendría la finalidad de poder comprobar la autenticidad del DNI digital, implica el pago de unos 7 millones de euros, asegura la información.

El aspecto controvertido que levanta dudas sobre la pulcritud del proceso es que se podrá visualizar y controlar remotamente las pantallas y verificar el código QR de MiDNI, entre otras ejecuciones cruciales, sin conexión a internet, según las especificaciones recogidas en el propio contrato.

La información del diario El Debate se hizo pública este jueves cuando vence el plazo para que el gobierno presente la documentación “que acredite todas las garantías de seguridad exigidas por la ley no solo en los QR sino en los terminales móviles que ha alquilado para las mesas electorales”.

Está basada en un expediente enviado por la Junta Electoral Central (JEC) del Tribunal Supremo que el martes dio un plazo de dos días para que el gobierno certifique si los dispositivos superan los controles de seguridad exigido.

Seguridad dudosa

La denuncia señala en concreto la intención del gobierno socialista de instalar los teléfonos inteligentes Android con 128 GB de almacenamiento, conexión a Internet, geolocalización y control remoto.

Pero tampoco se ha suministrado información oficial sobre la marca ni el modelo comercial de los celulares, lo que agrega dudas a las medidas de seguridad del proceso.

Otra duda sobre la seguridad es que la Policía dio un visto bueno a la función de comprobación del código QR, sin que ese documento constituya una certificación de seguridad integral de los terminales.

Lo que es importante determinar es qué funciones estarán activadas a través de los móviles, quién puede utilizarlas y qué “controles independientes” garantizan que su empleo se limita a la finalidad autorizada, destacó el medio.

FUENTE: Con información de El Debate.es; gaceta.es