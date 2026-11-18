Líderes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, posan para una foto grupal durante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, al sur de China, el 19 de noviembre de 2026

SHENZHEN -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su par chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin posaron para una foto grupal el jueves en un foro regional en China, antes de una cumbre trilateral que genera gran expectativa.

Trump, Xi y Putin se pusieron en el centro de la foto para conmemorar la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen, a la que también asistieron otros líderes, entre ellos Mark Carney de Canadá, Anthony Albanese de Australia y Sanae Takaichi de Japón.

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El encuentro, confirmado por Washington, Pekín y Moscú, se celebrará en el complejo Kylin Villa, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), aunque la Casa Blanca rebajó las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos inmediatos.

Washington presentó las conversaciones como un primer acercamiento para explorar posibles reducciones de los arsenales nucleares, mientras que China destacó el carácter pionero de la reunión y su importancia para promover la estabilidad estratégica internacional.

Por su parte, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló que los dirigentes abordarán cómo reforzar las relaciones entre las grandes potencias y su contribución a la estabilidad internacional.

Cita marcada por las guerras

La cita se producirá en un contexto marcado por las guerras en Ucrania e Irán, además de las diferencias entre Pekín y Washington en materia comercial y tecnológica.

En Ucrania, las fuerzas de Kiev atacaron el martes el puente de Crimea, provocando daños estructurales reconocidos por Moscú, en una operación que el Kremlin no descartó que buscara entorpecer la reunión trilateral.

Antes del encuentro a tres bandas, Xi y Trump tienen previsto mantener una reunión bilateral en la que podrían abordar las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados, el suministro chino de tierras raras y la consolidación de la tregua comercial, prorrogada en septiembre pasado cuando el líder chino visitó EEUU.

Acercamiento

Ambos dirigentes escenificaron el miércoles un acercamiento más que protocolario cuando Xi recibió personalmente al estadounidense a pie de pista a su llegada a Shenzhen, donde lo saludó y abrazó antes de la cena de bienvenida, devolviéndole así a Trump el gesto que tuvo el republicano con él el pasado septiembre al llegar a Washington en visita oficial.

Xi y Putin mantuvieron ayer una reunión bilateral en la que el mandatario chino aseguró que sus relaciones siguen siendo "estables y fiables", mientras que el ruso destacó los "beneficios potenciales" de la cita trilateral.

El encuentro se producirá también después de la reanudación este mes de las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi, con mediación estadounidense, aunque sin avances sustanciales para poner fin al conflicto.

FUENTE: Con información de EFE y AFP