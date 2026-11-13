Acuerdo financiero entre Rusia y Cuba genera incertidumbre sobre el futuro de las remesas de viajeros

Un hombre cuenta dinero en moneda de dólar a su salida del banco en La Habana, Cuba.

El Servicio Federal de Aduanas de Rusia (FCS) y el Banco Central de Cuba (BCC) firmaron un acuerdo que, según ambas entidades, pretende combatir el blanqueo de capitales, pero que en realidad apunta a vigilar el movimiento de dinero físico por las personas que viajan entre ambos países.

Según la autoridad aduanera rusa, el convenio, que permite el intercambio de información sobre efectivo e instrumentos monetarios transportados por individuos, permitirá tratar como un área separada de la interacción bilateral el origen de los fondos transportados a través de la frontera, reseña el portal web Diario de Cuba.

MÁS ALLÁ DEL LIKE Rey Onay Sánchez, un creador de contenido que conecta con los cubanos en Instagram

El documento fue firmado por la subdirectora del FCS, Tatyana Merkushova, y por el jefe de la Dirección General de Investigación y Operaciones Financieras del BCC, Fernando Luis Camejo de la Rosa.

La nota referida a la firma del convenio señala que "las partes tienen la intención de utilizar el intercambio de información para identificar transacciones sospechosas". La medida forma parte de una "cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", pero referido a personas particulares, no a organizaciones.

¿Afecta el acuerdo las remesas de los cubanos en Rusia?

No está claro cómo el acuerdo podría afectar el flujo de remesas entre Rusia y Cuba, debido a que miles de habitantes de la Isla se han asentado en la nación euroasiática, mientras otros viajan a ese país aprovechando la exención de visado vigente con la intención de trabajar.

Aunque el texto del convenio no ha sido publicado, las autoridades señalan que este apunta principalmente al control de los valores financieros transportados por viajeros. No obstante, la declaración oficial no menciona nuevas normas para transferencias bancarias convencionales, cambios en los límites de moneda para pasajeros ni la introducción de pagos adicionales por cruzar la frontera.

El FCS señala que el acuerdo "sienta las bases para la transferencia de información sobre dinero e instrumentos monetarios que se mueven entre Rusia y Cuba". El intercambio también debe incluir información sobre el origen de esas sumas.

Cumplir las normas internacionales: un argumento dudoso

Ambas entidades esperan que su cooperación permita identificar el movimiento ilegal de fondos y detener los esquemas criminales de manera oportuna. El mecanismo buscaría cumplir también con las obligaciones internacionales de los dos países bajo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo intergubernamental independiente que diseña y promueve políticas para proteger el sistema financiero global.

Ese mecanismo establece la identificación de efectivo e instrumentos monetarios transportados a través de la frontera "mediante la declaración o divulgación de información a petición de los organismos autorizados".

En caso de declaración falsa u omisión de información, las autoridades competentes deberían poder solicitar datos sobre el origen del dinero y su uso previsto. La información obtenida debe estar disponible para las unidades de inteligencia financiera, mientras que aduanas, migración y otras autoridades deben coordinar su trabajo.

¿Está La Habana adoptando políticas rusas bajo presión de Moscú?

Un elemento que las autoridades rusas no mencionan es que el acuerdo apunta a incluir a Cuba en el control de movimientos monetarios, en especial de divisas extranjeras, que Moscú está imponiendo.

El Banco Central ruso prolongó hasta marzo de 2027 las limitaciones para retirar divisas en efectivo vigentes en el país desde 2022. Para los particulares que tenían depósitos anteriores al 9 de marzo de 2022, se mantiene un máximo de 10.000 dólares o su equivalente en euros, sujeto a las condiciones fijadas por el regulador.

También existe un límite a la salida física de divisas. La normativa rusa prohíbe exportar efectivo en moneda extranjera por encima del equivalente a 10.000 dólares, salvo autorización específica.

De acuerdo con Moscú, los controles de capital forman parte de la respuesta del Kremlin a las sanciones occidentales. En sus directrices de política monetaria para 2026-2028, el Banco Central señala que los controles fueron reforzados desde 2022 para contener riesgos, a raíz del bloqueo de activos y cuentas en divisas sufrido por Moscú tras la invasión de Ucrania.

¿Qué gana Cuba con un mayor control del flujo monetario desde Rusia?

En Cuba la legislación vigente ya impone un control de los flujos de efectivo. La Resolución 124/2020 del Banco Central establece que la entrada al país de moneda libremente convertible es libre, pero hay que declarar las cantidades superiores a 5.000 dólares o su equivalente, la misma cantidad que puede sacarse del país.

Para extraer una cantidad mayor, se necesita autorización del presidente del BCC y acreditar documentalmente su adquisición lícita.

Pero hay un ángulo más: en abril de 2025, el banco ruso Novikombank, filial del conglomerado estatal Rostec, firmó acuerdos con el BCC y dos bancos comerciales cubanos para ampliar los pagos en rublos. El banco ruso afirmó que ya permitía transferencias entre empresas y envíos de dinero de particulares a Cuba, y que los pagos por bienes y servicios mediante cuentas bancarias cubanas habían aumentado un 42% durante el año anterior.

Esta cooperación financiera forma parte de una estrategia bilateral más amplia, que encaja en la construcción de una infraestructura financiera bilateral entre aliados sometidos a sanciones. Por ello, que apunte a una arquitectura de evasión de sanciones es un ángulo importante a tener en cuenta.