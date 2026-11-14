Estados Unidos propone que Ucrania ceda territorio a cambio de su adhesión a la OTAN, según Volodimir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aguarda la llegada de los invitados internacionales a la cumbre del grupo Nórdico-Báltico (NB8) en Kiev, el 23 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

KÍEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reveló que emisarios de Estados Unidos plantearon por primera vez la posibilidad de que Kiev ceda parte de su territorio a Rusia a cambio de conseguir la adhesión formal a la OTAN, en el marco de una intensa ronda de contactos diplomáticos celebrada en Oriente Medio y Europa.

Durante un encuentro con periodistas, Zelenski indicó que la propuesta surgió en las recientes conversaciones mantenidas en Abu Dabi y Dublín por los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Los enviados de Washington consultaron directamente a la delegación ucraniana si el país estaría dispuesto a retirarse de la región del Donbás para destrabar el ingreso a la alianza atlántica, un planteamiento que el mandatario calificó de inédito dentro de las gestiones de paz.

El jefe de Estado ucraniano subrayó que cualquier decisión de esta magnitud deberá ser sometida al escrutinio de la sociedad ucraniana mediante consultas públicas, reiterando que la prioridad absoluta del gobierno es lograr el cese de los combates antes de renegociar la arquitectura de seguridad continental. Asimismo, criticó las exigencias planteadas por Moscú para modificar el equilibrio estratégico en Europa, advirtiendo que tales pretensiones resultan sumamente peligrosas para la estabilidad regional.

Paralelamente, los gobiernos europeos acordaron que cinco naciones del bloque participarán activamente en las futuras mesas de negociación para velar por los intereses de Kiev.

Zelenski insistió en que el fin de las hostilidades bélicas debe preceder a cualquier debate estructural sobre el futuro geopolítico de Europa, mientras el Kremlin mantiene su ofensiva militar y rechaza las propuestas de alto el fuego temporal en las zonas disputadas

FUENTE: Con información de AFP