sábado 14  de  noviembre 2026
DIÁLOGO

Estados Unidos propone que Ucrania ceda territorio a cambio de su adhesión a la OTAN, según Volodimir Zelenski

Paralelamente, los gobiernos europeos acordaron que cinco naciones del bloque participarán activamente en las futuras mesas de negociación para velar por los intereses de Kiev

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aguarda la llegada de los invitados internacionales a la cumbre del grupo Nórdico-Báltico (NB8) en Kiev, el 23 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aguarda la llegada de los invitados internacionales a la cumbre del grupo Nórdico-Báltico (NB8) en Kiev, el 23 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

KÍEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reveló que emisarios de Estados Unidos plantearon por primera vez la posibilidad de que Kiev ceda parte de su territorio a Rusia a cambio de conseguir la adhesión formal a la OTAN, en el marco de una intensa ronda de contactos diplomáticos celebrada en Oriente Medio y Europa.

Durante un encuentro con periodistas, Zelenski indicó que la propuesta surgió en las recientes conversaciones mantenidas en Abu Dabi y Dublín por los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Lee además
Negociadores de Rusia y Ucrania junto a representantes de Estados Unidos en un diálogo en Abu Dabi.
DIáLOGO

Ucrania y Rusia acuerdan canje de prisioneros y seguir negociaciones
putin pisa las islas que japon reclama y tokio no sabe que hacer
OPINIÓN

Putin pisa las islas que Japón reclama y Tokio no sabe qué hacer

Los enviados de Washington consultaron directamente a la delegación ucraniana si el país estaría dispuesto a retirarse de la región del Donbás para destrabar el ingreso a la alianza atlántica, un planteamiento que el mandatario calificó de inédito dentro de las gestiones de paz.

El jefe de Estado ucraniano subrayó que cualquier decisión de esta magnitud deberá ser sometida al escrutinio de la sociedad ucraniana mediante consultas públicas, reiterando que la prioridad absoluta del gobierno es lograr el cese de los combates antes de renegociar la arquitectura de seguridad continental. Asimismo, criticó las exigencias planteadas por Moscú para modificar el equilibrio estratégico en Europa, advirtiendo que tales pretensiones resultan sumamente peligrosas para la estabilidad regional.

Paralelamente, los gobiernos europeos acordaron que cinco naciones del bloque participarán activamente en las futuras mesas de negociación para velar por los intereses de Kiev.

Zelenski insistió en que el fin de las hostilidades bélicas debe preceder a cualquier debate estructural sobre el futuro geopolítico de Europa, mientras el Kremlin mantiene su ofensiva militar y rechaza las propuestas de alto el fuego temporal en las zonas disputadas

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

La Casa Blanca confirma cita inédita entre Trump, Xi y Putin en China

EEUU registra 10 muertes por sarampión en 2026 y repunte de más de 5.400 casos

Rubio explica reemplazo de banderas extranjeras por banderas de EEUU: "No somos las Naciones Unidas"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un agente de la Patrulla Fronteriza en el Sector Big Bend, en Texas, utiiliza un dron para detectar migrantes indocumentados. 
INMIGRACIóN

Corte Suprema le otorga otra victoria al presidente Trump

Aeropuerto de Miami, el 13 de noviembre de 2026. 
CRISIS AÉREA EN EEUU

FAA levanta la suspensión nacional de despegues; MIA suma 183 cancelaciones

Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el Pollo Carvajal.
SUCESOS

Hallan muerto en Madrid a abogado defensor de Hugo "El Pollo" Carvajal

Pasajeros en la salida del Aeropuerto Internacional de Miami, el 13 de noviembre de 2026. 
AVISO

MIA pide no acudir al aeropuerto sin confirmar el vuelo tras falla nacional de la FAA

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.
POLÍTICA

La Casa Blanca confirma cita inédita entre Trump, Xi y Putin en China

Te puede interesar

Los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez retienen sus escaños. 
ELECCIONES 2026

Los tres congresistas cubanoamericanos resisten la ola azul en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Aeropuerto Internacional de Miami, 13 de noviembre de 2026. 
CRISIS AÉREA

FAA apunta a una falla durante labores de mantenimiento tras la paralización aérea en EEUU

El edificio de la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aparece en la imagen el 13 de febrero de 2026 en Washington, D. C.
ESTADOS UNIDOS

¿Apagón nacional el 17 de noviembre? FEMA y FCC revelan qué ocurrirá realmente

Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el Pollo Carvajal.
SUCESOS

Hallan muerto en Madrid a abogado defensor de Hugo "El Pollo" Carvajal

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.
POLÍTICA

La Casa Blanca confirma cita inédita entre Trump, Xi y Putin en China