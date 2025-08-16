Trump anuncia consenso para "acuerdo de paz" entre Rusia y Ucrania, pero no alto al fuego

El presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladímir Putin, caminan en la pista después de que llegaron a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrecen una conferencia de prensa conjunta tras participar en una cumbre sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.

WASHINGTON .- El presidente Donald Trump informó que hay consenso para "acuerdo de paz" entre Rusia y Ucrania con miras a poner fin a la guerra, en lugar de un simple alto el fuego, como uno de los puntos discutido durante el encuentro con su par ruso Vladimir Putin en Alaska, este viernes.

"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple", afirmó Trump en su red Truth Social al regresar a Washington.

Señaló que tras la reunión con Putin, se comunicó telefónicamente a a altas horas de la noche con el presidente de Ucrania, Vlodomir Zelenski y varios lideres europeos para lograr el acuerdo que no detiene los ataques rusos.

Esto es considerado una victoria para Putin, cuyas tropas han logrado avances recientes en el este de Ucrania, según agencias.

En efecto, mientras se realizaba la reunión en Alaska de la cual no trascendieron al momento los consensos, Rusia atacó la zona en conflicto con 85 drones y un misil balístico mientras se realizaba la reunión, según informó Kiev.

Según el comunicado, la fuerza aérea ucraniana logró derribar 61 de esos drones, entre los que había aparatos de diseño iraní y dispositivos señuelo, pero no se informó el destino del misil balístico, reportaron agencias.

Trump también anunció que el lunes próximo recibirá al presidente Zelenski, en la Casa Blanca para abordar aspectos tratados con Putin en Alaska

Indicó además que si el encuentro resulta positivo, convocará a una cumbre tripartita con Rusia, Ucrania y EEUU para evaluar un “acuerdo de paz” entre los países, más allá del alto al fuego que mantienen rusos y ucranianos, tras la invasión de 2022.

Zelenski respaldó la propuesta.

Cumbre con Rusia y Ucrania, condicionada

Trump afirmó que un acuerdo con Ucrania, luego de las conversaciones con Putin, "depende" de Zelenski.

Tras las afirmaciones de EEUU, el presidente ucraniano respaldó la propuesta de una cumbre trilateral y anunció que viajará el lunes a Washington para tratar “todos los detalles” de la reunión.

“Ucrania reafirma su disposición a realizar el máximo esfuerzo para lograr la paz”, dijo Zelenski en su cuenta de X, en alusión a la “larga y sustancial” conversación entre Trump y Putin.

No dio detalles sobre el ataque ruso reportado por su gobierno

Según reportes de Kiev, Sumi (noreste), Donetsk (este), Chernihiv (norte) y Dnipropetrovsk (centro-este) fueron las regiones impactadas, mientras las fuerzas armadas informaron de 139 enfrentamientos durante la jornada del viernes, en su tradicional informe matutino sobre el estado de los frentes, dijeron agencias.

Por su parte, Putin declaró este sábado que habló durante el encuentro con su par estadounidense sobre los medios para detener el conflicto "sobre una base justa" y subrayó que la cumbre fue "oportuna" y "muy útil", según declaraciones publicadas por el Kremlin.

Líderes de la UE a la reunión

Este sábado se conoció que líderes europeos están invitados al encuentro Trump con Zelenski este lunes, en la Casa Blanca, según informaciones extraoficiales.

Pero sí confirmaron la disposición a acudir a la cumbre trilateral.

El presidente del Consejo Europeo Antonio Costa y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, emitieron una declaración conjunta, tras el encuentro de Alaska, en la que manifiestan la disposición de colaborar con Trump y Zelenski para celebrar una cumbre trilateral, “con el apoyo de Europa”.

Dejaron claro que “mientras continúen las matanzas en Ucrania, estaremos dispuestos a mantener la presión sobre Rusia. Seguiremos reforzando las sanciones y ampliando las medidas económicas para ejercer presión sobre la economía de guerra de Rusia hasta que se alcance una paz justa y duradera”.

FUENTE: Con información de DW, France24