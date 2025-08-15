Putin rompe su aislamiento por la guerra en Ucrania en la cumbre de Alaska

El presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladímir Putin, caminan en la pista después de que llegaron a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.

ALASKA — Alfombra roja con la que son recibidos los jefes de Estado, sobrevuelo de aviones de combate y un amable recibimiento permitieron a Vladimir Putin romper el aislamiento occidental por la guerra en Ucrania al ser recibido este viernes en Alaska por el presidente Donald Trump con una coreografía calculada al milímetro para la negociación con la que Trump busca acabar con la guerra en Ucrania.

Pasadas las 11H00, hora local, en la Base Aérea Elmendorf-Richardson de Alaska, bajo un cielo gris, el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin bajaron de sus respectivos aviones.

Trump aplaudió brevemente mientras Putin caminaba hacia él sobre una alfombra roja desplegada sobre la pista.

A continuación, ambos se dieron un apretón de manos, sonrieron e intercambiaron unas palabras que los periodistas no alcanzaron a oír.

Trump dio una palmada en la mano de su invitado.

Para el dirigente ruso, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional y de múltiples sanciones, aventurarse fuera de su país es algo excepcional.

Pero que lo hiciera para ser recibido con todos los honores en Estados Unidos era impensable antes del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, que rompió con la posición proucraniana de su predecesor demócrata Joe Biden, que financiaba la guerra con miles de millones de dólares.

Este último quería convertir al jefe del Kremlin en un "paria" después de que ordenara invadir Ucrania en febrero de 2022.

Cordialidad

Para dar la bienvenida a Putin, Trump desplegó la alfombra roja rodeado de militares uniformados y organizó un sobrevuelo de un bombardero furtivo B-2 rodeado de aviones de combate.

En redes sociales, los demócratas que se oponen al presidente republicano lo consideraron una muestra de "excesiva deferencia" hacia el gobernante del Kremlin.

Los partidarios de Trump la interpretaron como un intento de impresionar al presidente ruso, conocido por ser un experto en presión psicológica, o crear las condiciones para negociar en un ambiente distencionado.

"¿Dejarás de matar civiles?", le gritó un periodista a Putin mientras ambos hombres subían a un estrado donde posaron para los fotógrafos con otro apretón de manos. No hubo respuesta.

Putin subió entonces a la limusina presidencial blindada, apodada "La Bestia", para reunirse con Trump en un edificio de la base.

Allí, ambos dirigentes, sentados y flanqueados por sus asesores, posaron brevemente de nuevo para la prensa.

"Próxima vez en Moscú"

Esta vez el locuaz presidente estadounidense no respondió a las preguntas de los pocos periodistas presentes.

Tres horas después, una vez concluida la reunión, ambos se limitaron a hacer una declaración frente a los periodistas, sin responder a sus preguntas.

Ambos líderes se dieron un último apretón de manos ante las cámaras y abandonaron el escenario, que tenía un fondo azul con las palabras "En busca de la paz".

No dijeron si tienen un plan para poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump dijo que podría volver a ver al presidente ruso "muy pronto", a lo que Vladimir Putin respondió, en inglés y en tono distendido: "La próxima vez en Moscú".

"Es interesante. Voy a recibir un poco de críticas por eso, pero puedo imaginar que eso suceda", contestó Trump.

La última vez que Trump y Putin aparecieron juntos ante la prensa fue en Helsinki en 2018. Entonces el presidente estadounidense desató una lluvia de críticas de sus adversarios demócratas, nada inusual, por considerar que había sido demasiado complaciente.

FUENTE: Con informaciòn de AFP