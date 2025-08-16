Extremadura, tierra con historia, cultura y buen comer

Si de destinos a visitar en España se trata, hay que tener en cuenta a Extremadura por su rica historia, patrimonio cultural, gastronomía y paisajes naturales. Unos valores que resaltan estos días cuando la milenaria ciudad de Mérida celebra su festival internacional de teatro clásico .

Esta región española, cuyo nombre deriva del latín Extrema Dorii, o al otro lado del río Duero, cuenta además con grandes planicies, ríos y cadenas montañosas donde realzan inmensos cultivos y espacios naturales protegidos en los que conviven linces, gatos monteses y diversas especies de aves.

Consulte el portal TurismoExtremadura.com para más información sobre esta tierra de contrastes.

Plasencia

Asentada por romanos y árabes después, y beneficiada por su estratégico enclave en la Ruta de la Plata, Plasencia fue establecida como ciudad ibérica por el rey Alfonso VIII a mediados del siglo XII.

Esta fundación temprana le permite contar hoy en día con un rico caudal arquitectónico, en el que destaca la catedral de Santa María, los palacios de Carvajal-Girón y de Mirabel, así como una esbelta muralla, iglesias y conventos que resaltan su historia medieval.

Resaltamos la Catedral, que diferencian en “vieja” y “nueva”. La primera es de estilo románico y fue construida entre los siglos XIII y XIV, y la segunda refleja una rica combinación de gótico, renacentista y barroco de principios del XVI.

En Plasencia la vida parece girar en torno a Plaza Mayor, donde perdura el Palacio Municipal y pululan los locales comerciales con tiendas y restaurantes donde degustar el preciado cerdo ibérico y los quesos de la localidad.

Cáceres

Pernoctada desde la prehistoria y habitada por romanos y árabes más tarde, Cáceres fue disputada por portugueses y leoneses hasta que pasó a ser parte de la Corona de Castilla y León en 1230.

Hoy, declarada Ciudad Monumental por el Consejo de Europa en 1968 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, Cáceres luce su extraordinario casco histórico con monumentos religiosos, palacios, palacetes, muralla, puertas y torres defensivas que mantienen viva la esencia medieval de la localidad.

Escenario natural, como si de un museo al aire libre se tratara, Cáceres fue uno de los escenarios de rodaje de la serie Juego de Tronos, específicamente para la séptima temporada.

Aquí el apellido Carvajal se repite en importantes construcciones. Esta familia, acomodada e influyente, ordenó la construcción de importantes edificaciones y está relacionada con la historia de la ciudad por sus múltiples participaciones en la vida religiosa y política de Cáceres.

Resalta la colosal Plaza Mayor con sus más de 7.000 metros cuadrados, edificaciones de tres alturas, tiendas y restaurantes que evocan la vida de siglos pasados y sirve de antesala al gran casco antiguo de la ciudad.

Contrastando con el patrimonio histórico cacereño, mencionamos el moderno Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear que ostenta una de las colecciones privadas más importantes de Europa.

Trujillo

Esta significativa población, de unos 8.600 habitantes, destaca por sus cimientos prerromanos, romanos, árabes y visigodos, pero hoy su mayor atributo es la imagen medieval que ostenta y el enjambre de callejones que gira en torno a Plaza Mayor, donde descansa la estatua ecuestre del conquistador del Perú, Francisco Pizarro.

Frente a la iglesia de Santa María la Mayor, de estilo románico tardío y soberbio retablo de 1490, distingue el busto dedicado a Francisco de Orellana, que es recordado por ser el primer europeo en explorar el río Amazonas.

En el templo descansan los restos del célebre militar Diego García de Paredes, más conocido como El Sansón de Extremadura, que aparece en la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha.

En Plaza Mayor está el robusto y renacentista Palacio de la Conquista, o palacio de los marqueses de la Conquista, ordenado a construir por el explorador y conquistador español Hernando Pizarro, uno de los hermanos de Francisco Pizarro que tomó parte de la conquista del Imperio incaico.

Sobre la colina que bordea Trujillo perdura el antiguo alcazaba árabe, donde se celebra el Festival de Música, Danza y Teatro a finales de agosto.

Apunte la primera semana de mayo, cuando Trujillo celebra la Feria Nacional del Queso, en la que profesionales del sector se reúnen en Plaza Mayor para ofrecer sus productos queseros, impartir talleres de elaboración y realizar concursos de catas.

Durante la feria, restaurantes ofertan menús en los que el queso es el principal protagonista de todos los platos.

Mérida

La ciudad que tuvo por nombre Emerita Augusta y fue capital de la provincia romana de Lusitania, cuida con esmero su patrimonio histórico.

En Mérida destacan hoy vestigios de la arquitectura e ingeniería romanas, como restos del Templo de Diana, el Arco de Trajano, el Acueducto romano de Los Milagros y el Teatro Romano, entre otros, que es Patrimonio de la Humanidad desde 1993 como parte del conjunto arqueológico emeritense y es el escenario principal del Festival Internacional de Teatro Clásico en los meses de julio y agosto.

Aún está a tiempo, hasta el 30 de agosto. El calendario del festival es impactante, Además de obras clásicas y nuevas producciones basadas en textos antiguos hay conferencias y talleres de teatro. Consulte el portal FestivalDeMerida.es para obtener información detallada sobre la programación.

“Esta ciudad, que tiene 60.000 habitantes, recibe 180.000 visitantes en dos meses por el festival”, afirmó el empresario y productor teatral, director del festival, Jesús F. Cimarro.

“Es como una invasión. Es una barbaridad de gente la que viene aquí a disfrutar la cultura, que es un motor económico, un motor de trabajo”, apuntó.

Acerca de la selección del programa, Cimarro aseveró: “Soy yo el que decide”, cuando trata de que “haya comedias, tragedias y una cierta temática”, a la manera de Coriolano, de Shakespeare, o Edipo rey, de Sófocles.

También “títulos que no se hayan hecho hace mucho tiempo. O títulos inéditos” en torno a textos o antiguas leyendas, como Cleopatra enamorada, el musical, de Florián Recio, e incluso con puntos más contemporáneos.

Además del Teatro Romano, la muestra teatral tiene lugar en el Teatro Maria Luisa, en Mérida, y en el Teatro Romano de Medellín, a 40 km de la ciudad emeritense.

Cerca de Mérida, a 33 km, están las Termas Romanas de Alange, también Patrimonio de la Humanidad, donde puede vivir aún la grandeza de este milenario balneario y renovar las energías para seguir adelante.

Gastronomía

En Extremadura abundan los productos cárnicos, como el cerdo ibérico, los embutidos y las fiambres, así como los quesos y los platos regionales que complacen el paladar de todos.

No olvide probar la Torta del Casar, que es un exquisito queso que va de pasta blanda a untable, de carácter graso, fundente.

Tampoco deje de probar el vino de la zona, sea blanco, rosado o tinto. De ellos apostamos por los buenos caldos de Pago los Balanciles, que cuentan con identidad propia y sorprenden al paladar.

¿Cómo llegar?

Varias son las aerolíneas que prestan servicio desde Miami y las principales ciudades de Estados Unidos a España, digamos Madrid donde puede abordar el tren a Mérida, Plasencia o Cáceres y autobús a Trujillo o Medellín.

Si porta pasaporte estadounidense no necesita visa, pero si viaja con el documento de otro origen, comuníquese con la oficina consular española para recibir información adecuada.

Dónde hospedarse

En Plasencia recomendamos el Hotel Carvajal Girón, situado en el casco antiguo de la ciudad y muy próximo a la catedral.

Para Cáceres el hotel NH Collection Palacio de Oquendo, a pocos pasos de la Plaza Mayor y gran casco antiguo.

Si pernocta en Trujillo, apueste por el Parador, ubicado en el antiguo convento franciscano de Santa Clara del siglo XVI.

Mérida cuenta con una amplia oferta de hoteles para todos los bolsillos, entre los que destaca el hotel Parador de Mérida.

Consulte el sitio web TurismoExtremadura.com para obtener más información.

Ahorrar dinero

Siga estos consejos para facilitar el valor de su bolsillo. NO CAMBIE DINERO, ni antes de viajar ni tampoco en el destino. La mayoría de los viajeros tienden a cambiar dólares e ignoran que son tasados con una comisión que muchas veces es excesiva.

Mejor tenga el dinero en su cuenta bancaria y utilice la tarjeta ATM tan pronto llegue al destino. El banco emisor le cobrará tres o cuatro dólares, pero ahorrará la comisión del cambio y obtendrá la mejor tarifa internacional disponible ese día.

También puede usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.