Trump y Putin terminan cumbre sin ningún anuncio sobre Ucrania y con vistas a una segunda reunión en Moscú

El presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladímir Putin, caminan en la pista después de que llegaron a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.

ANCHORAGE — El presidente Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguraron haber llegado a avances en varios asuntos —sin que hayan transcendido—, pero no han alcanzado ningún acuerdo sobre la guerra en Ucrania, y se emplazaron a una segunda reunión sin fecha fijada, en una rueda de prensa conjunta sin preguntas de los periodistas tras finalizar su cara a cara en la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska.

La cumbre entre Trump y Putin sobre la guerra en Ucrania comenzó el viernes en una base militar de Alaska poco después de las 11H26 locales (19H26 GMT).

Trump manifestó que tuvo una reunión "muy productiva" con Putin. Dijo que él y el mandatario ruso “avanzaron un poco” e hicieron “grandes progresos” en su reunión bilateral, pero “no hay trato hasta que hay un trato”, afirmó.

"Tuvimos una reunión extremadamente productiva y se acordaron muchos puntos. Quedan muy pocos pendientes". En la mayoría de ellos, diría que hay un par de puntos importantes en los que aún no hemos llegado a un acuerdo, pero sí hemos avanzado", declaró Trump.

"No lo hemos logrado, pero tenemos muchas posibilidades de conseguirlo", añadió y aseguró que llamará de inmediato a los dirigentes de la OTAN y al presidente ucraniano Volodimir Zelenski "para hablar sobre la reunión".

Tras concluida la cumbre, el presidente Putin dijo que las negociaciones con Trump fueron "constructivas" y "mutuamente respetuosas". "Nuestras negociaciones se desarrollaron en un ambiente constructivo y mutuamente respetuoso. Fueron muy exhaustivas y útiles", declaró Putin a los periodistas.

Putin dijo que el "entendimiento" alcanzado con su homólogo estadounidense durante la cumbre en Alaska podría traer paz a Ucrania.

"Esperamos que el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania", declaró Putin en una rueda de prensa conjunta con Trump que dieron por terminada sin contestar las preguntas de los periodistas.

Tras su reunión de casi tres horas, el presidente ruso tomó la palabra pese a que el protocolo dicta que sea el anfitrión quien hable primero. A pesar de las preguntas de los periodistas, el presidente estadounidense dio un apretón de manos a Putin para dar por concluida la conferencia de prensa.

Relaciones con EEUU cayeron a su punto más bajo

“Es sabido que no ha habido cumbres entre Rusia y EEUU en cuatro años, y eso es mucho tiempo. Este período fue muy difícil para las relaciones bilaterales. Y, siendo francos, han caído a su punto más bajo desde la Guerra Fría. Creo que eso no beneficia a nuestros países ni al mundo en su conjunto”, declaró.

El mandatario ruso dijo que en 2022 él trató de convencer a su colega estadounidense; la situación no debía llegar a una situación sin retorno. El presidente Trump ha dicho que si él hubiese sido el presidente, no habría ocurrido el conflicto, algo que dijo que podía "corroborar".

“Estoy de acuerdo con Donald Trump en que la seguridad de Ucrania debe ser garantizada, y por supuesto, estamos listos para trabajar en eso”, dijo. “Me gustaría esperar que el acuerdo al que hemos llegado juntos nos ayude a acercarnos a ese objetivo y allane el camino hacia la paz en Ucrania.”

“Una reunión personal entre los jefes de Estado era muy esperada”, expresó.

“Esperamos que Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de manera constructiva y no creen ningún obstáculo, ni intenten interrumpir el progreso emergente a través de provocaciones e intrigas tras bastidores”, expresó Putin.

La llegada a la cumbre

Trump aplaudió brevemente cuando su homólogo ruso se dirigía hacia él en la pista.

Lo que siguió fueron apretones de manos, sonrisas y gestos de cortesía. No faltaron los aviones de combate, unos sobrevolando el lugar y otros alineados cerca de la alfombra roja.

Vladimir Putin incluso se subió al vehículo blindado de Donald Trump, donde hablaron a solas.

Así estaba previsto que transcurriera todo el encuentro, con un cara a cara a través solo de intérpretes, pero finalmente ambos estuvieron acompañados: Trump por su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial para Rusia, Steve Witkoff, y Putin por su canciller Serguéi Lavrov y el consejero diplomático Yuri Ushakov.

Esto cambió la dinámica psicológica de esta reunión, que Ucrania y los europeos temían sobre todo que permitiera a Vladimir Putin "manipular" a su homólogo estadounidense.

La partida

El presidente Trump y su homólogo Putin partieron este viernes de la base militar en Alaska donde mantuvieron una cumbre de más de tres horas sobre la guerra en Ucrania, sin revelar los detalles de la conversación.

Los aviones de ambos dirigentes despegaron poco después de las 16H00 (00H00 GMT del sábado).

FUENTE: Con informaciòn de AFP