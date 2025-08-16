El programa de concursos "Piensa rápido" llega a la pantalla de UniMás

MIAMI.- Piensa rápido, el nuevo programa de concursos de UniMás, se estrena el lunes 18 de agosto, a las 7pm ET/ 6pm CT, anunció TelevisaUnivision .

El actor y comediante Adrián Uribe regresa como el icónico chofer de transporte público con el personaje El Vítor, para conducir este entretenido programa.

En Piensa rápido, dos equipos de amigos y familiares compiten para demostrar qué tan rápido pueden adivinar las respuestas más populares a preguntas de conocimiento general y cultura popular. La clave es usar el ingenio y la rapidez para descifrar lo que todos piensan antes de que se acabe el tiempo. En las rondas de preguntas, el presentado planteará una frase incompleta, y los equipos, por turnos, deberán encontrar las palabras más populares que la completan. Tendrán 60 segundos para hacerlo y contarán con la letra inicial de cada palabra en la pantalla como apoyo.

Cada episodio consta de tres rondas de preguntas, manteniendo un formato constante para asegurar la fluidez y la emoción. Al final de estas rondas, el equipo con la menor cantidad de puntos será eliminado.

El equipo ganador pasará a la ronda final, donde tendrá un tiempo limitado para identificar correctamente las palabras principales que completan cuatro frases. Por cada frase completada correctamente, acumularán premios en efectivo y tendrán la oportunidad de ganar hasta $6,000.

Piensa rápido también se podrá ver en la plataforma de ViX, a partir del 19 de agosto.