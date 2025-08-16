sábado 16  de  agosto 2025
TELEVISIÓN

El programa de concursos "Piensa rápido" llega a la pantalla de UniMás

iensa rápido, el nuevo programa de concursos de UniMás, se estrena el lunes 18 de agosto, a las 7pm

Póster promocional del nuevo programa de UniMás, Piensa rápido.

Póster promocional del nuevo programa de UniMás, Piensa rápido.

Cortesía/ TelevisaUnivision
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Piensa rápido, el nuevo programa de concursos de UniMás, se estrena el lunes 18 de agosto, a las 7pm ET/ 6pm CT, anunció TelevisaUnivision.

El actor y comediante Adrián Uribe regresa como el icónico chofer de transporte público con el personaje El Vítor, para conducir este entretenido programa.

Lee además
Hometown Heroes Housing de Florida abre su programa de ayuda. 
ALTA DEMANDA

Florida reabre programa Hometown Heroes con ayudas de hasta $35.000 para compradores de vivienda
Sen Genshitsu, gran maestro de la ceremonia del té en Japón, ofrece té durante una visita al Capitolio en Washington D.C. 
OBITUARIO

El gran maestro del té, el japonés Sen Genshitsu, muere a los 102 años

En Piensa rápido, dos equipos de amigos y familiares compiten para demostrar qué tan rápido pueden adivinar las respuestas más populares a preguntas de conocimiento general y cultura popular. La clave es usar el ingenio y la rapidez para descifrar lo que todos piensan antes de que se acabe el tiempo. En las rondas de preguntas, el presentado planteará una frase incompleta, y los equipos, por turnos, deberán encontrar las palabras más populares que la completan. Tendrán 60 segundos para hacerlo y contarán con la letra inicial de cada palabra en la pantalla como apoyo.

Cada episodio consta de tres rondas de preguntas, manteniendo un formato constante para asegurar la fluidez y la emoción. Al final de estas rondas, el equipo con la menor cantidad de puntos será eliminado.

El equipo ganador pasará a la ronda final, donde tendrá un tiempo limitado para identificar correctamente las palabras principales que completan cuatro frases. Por cada frase completada correctamente, acumularán premios en efectivo y tendrán la oportunidad de ganar hasta $6,000.

Piensa rápido también se podrá ver en la plataforma de ViX, a partir del 19 de agosto.

Temas
Te puede interesar

"Gloriosa", una historia de perseverancia llega a la escena de Miami

Diseñadores y joyeros afinan detalles para la Semana de la Moda de Madrid

Extremadura, tierra con historia, cultura y buen comer

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025. Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada, según el Centro Nacional de Huracanes.   video
TEMPORADA CICLÓNICA

El huracán Erin sube a categoría 5 al acercarse al Caribe

Primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School, en el suroeste de Miami-Dade.
NUEVO CICLO ESCOLAR

Miami-Dade: Expectante y costoso regreso a clases

Póster promocional del nuevo programa de UniMás, Piensa rápido.
TELEVISIÓN

El programa de concursos "Piensa rápido" llega a la pantalla de UniMás

Espectáculo Caribe flotante.
MÚSICA

Músico honra sus raíces cubanas con "Caribe flotante"

El presidente Donald Trump saluda al presidente ruso, Vladímir Putin, en la pista después de que llegaron a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. video
CUMBRE DE ALASKA

Trump anuncia consenso para "acuerdo de paz" entre Rusia y Ucrania, pero no alto al fuego

Te puede interesar

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025. Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada, según el Centro Nacional de Huracanes.   video
TEMPORADA CICLÓNICA

El huracán Erin sube a categoría 5 al acercarse al Caribe

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Disputa por Inteligencia Artificial marca nueva era para la hegemonía global
HEGEMONíA

Disputa por Inteligencia Artificial marca nueva era para la hegemonía global

El presidente Donald Trump saluda al presidente ruso, Vladímir Putin, en la pista después de que llegaron a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. video
CUMBRE DE ALASKA

Trump anuncia consenso para "acuerdo de paz" entre Rusia y Ucrania, pero no alto al fuego

Trujillo, España.
TURISMO

Extremadura, tierra con historia, cultura y buen comer

Espectáculo Caribe flotante.
MÚSICA

Músico honra sus raíces cubanas con "Caribe flotante"