Alegatos "de oreja" prevalecen en la Corte Penal Internacional

En Venezuela, existe prohibición al menos teórica de semejantes cuchicheos (Artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal).

A objeto de no incurrir en una retahíla de citas legales, por el momento consideramos suficiente referirnos únicamente a la jurisprudencia de la propia CPI en el caso contra Thomas Lubanga (ICC-01/04-01/06-1058) en la que quedó sentado que las presentaciones ex parte (“alegatos de oreja”) son excepcionales y previa autorización del juez respectivo por razones como la protección de testigos o la seguridad de las investigaciones, no para repartir sonrisas.

Al cronista, en el ámbito personal, le merece respeto la referida señora Rodríguez. Lo que tampoco es óbice, para discrepar como ciudadano de sus ejecutorias como servidora pública. A los solos efectos de esta crónica traemos a colación el sonado episodio en el que la dama en cuestión, presuntamente introdujo de manera ilegal en el Aeropuerto de Barajas, 104 de lingotes de oro. España es un hervidero, desde entonces, por los supuestos contrabando, coimas, tráfico de influencias, corrupción, existentes alrededor de tal mercancía.

¿No le pareció peligroso que usted, señor Mamé, hoy fiscal suplente y ayer sustanciador del expediente “Venezuela I” ante la CPI, se reuniese ex parte, a oírle “alegatos de oreja”, a la referida dama; élla con artillería tan pesada y usted, indefenso con semejante nombre de pila?

Cierta prensa de trinchera, caraqueña, impoluta, ha denunciado la supuesta conspiración mil millonaria, para que el desprestigio fulmine de muerte a la CPI. Tal sería la vía procesal “menos deshonrosa” para la impunidad de los criminales de lesa humanidad, en la última década venezolana.

Anne Applebaum, en “La Autocracia, S.A.”, Penguin Random House, 1a. ed., noviembre de 2024, “Premio de la Paz de los Libreros Alemanes 2024”, demuestra, que las tiranías que pretenden imperar en nuestro Planeta se proponen, entre otras cosas, a arrasar con los últimos vestigios de institucionalidad de los organismos multilaterales.

El Fiscal Khan y ahora, su subrogante, el señor Mamé, no han actuado en solitario, en la misión de desmantelar la CPI. Han avanzado mucho con la complicidad de los magistrados de la CPI que permitieron la incorporación de la hermana política de Kahn en el equipo de abogados del desgobierno de Maduro y ahora, contando con esos mismos magistrados para que se abstengan de sentenciar la colusión entre el referido par de cuñados; han contado, además, con el encubrimiento de los sucesivos integrantes de la Mesa Directiva y de la Asamblea de Estados Miembros de la CPI quienes en lugar de agarrar el toro de tales desafueros por los cuernos, se han abstenido, pese a los reclamos, incidenter tantum, de la ONG Arcadia y de la Oficina de Atención a las Víctimas de la propia CPI.

Hay que impedir el sicariato de la CPI. Un buen comienzo ayudar a desenmascararlo.

@omarestacio