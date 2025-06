Colombia, los venezolanos venimos del futuro

La firma por Gustavo Petro, presidente colombiano, de un decreto para convocar a la consulta popular que le negara el Senado de la República, está violentando el orden constitucional y democrático: pues la democracia no es solo el uso de mayorías, sino el hacerla valer a través del Estado de Derecho y con fines legítimos; lo que reclama de la república y sus instituciones una reacción severa y en contra. De no haberla, ni que dudarlo, Colombia se habrá montado sobre la deriva trágica de la que no alcanza a salir su vecina, Venezuela.