Cuba comunista con todo los hierros, satélites, radio y televisión, contra el pueblo cubano

El régimen cubano tiene un enorme gasto financiero en armamentos y ocupa el 9no lugar de los poderosos ejércitos militares en Latinoamérica y el puesto 73 en el mundo. Con un servicio militar obligatorio para los cubanos jóvenes, 17-28 años, y las mujeres que deseen estudiar en la universidad, asegurado por un severo Código Penal Militar, con la pena de muerte por fusilamiento vigente en el país.

La Cuba castrocomunista está en la disputa entre los peores índices económicos sociales en el mundo, hasta el Programa Mundial de Alimento (PAM) de las Naciones Unidas (ONU), organismo parcializado con la dictadura cubana, tuvo que reconocer la desnutrición y mala nutrición de la población.

Asimismo, el Índice Anual de Miseria de Hanke ubica en el lugar 9 de 157 países del 2023, aunque en el 2021 ocupó el primer puesto de esa lista. El 88% de los cubanos viven en la extrema pobreza, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el 2023. Por esos y otros datos de gobernabilidad el Instituto Elcano define a Cuba como un régimen fallido y colapsado, con un estado frágil, de la clasificación anterior de Estado fallido.

Esta crisis económica y humanitaria es estructural, propia del sistema socialista y la dirigencia castrista extrapola su fracaso al exterior, culpabilizando a los EEUU con el embargo, cuando el régimen comercia con casi todos los países; incluso con las diez más poderosas economías en el mundo: China, Alemania, Japón, India, Reino Unido, Francia, Italia, Brasil, Canadá y Rusia. También con los Estados Unidos, 5to socio comercial de la tiranía cubana.

En Cuba existe un sistema único de partido, el Partido Comunista de Cuba (PCC), que secuestró al país y la soberanía del pueblo y está por encima de la ley, la nación y el Estado. Es la fuerte de derecho y dueño de todos los centros de trabajo, escuelas, hospitales, estadios deportivos, playas, periódicos, radio y televisión e internet, etc. Si alguien critica a la dirigencia del régimen no puedes estudiar más, ni trabajar o terminas en la cárcel y si enfermas no vayas al hospital, porque hay una alta probabilidad del uso de la medicina como venganza ideológica destructora de la vida: el asesinato extrajudicial.

La tiranía de Castro Díaz-Canel está en su lecho de muerte. Su grave crisis económica y el nuevo reordenamiento mundial con la guerra en Ucrania e Israel, la junta militar de Cuba se colocó junto a Rusia de Putin, China de Xi e Irán de los ayatolás y sus testaferros terroristas de Hamás, Hezbolá y Siria de Ásad para la creación del nuevo orden mundial tiránico.

El régimen castrocomunista quiere seguir ganando dinero y aumentar sus finanzas con el espionaje. Ahora contrato el sistema satelital ruso Glonass y su estación terrestre, base extranjera administrada directamente por Moscú, que su antena parabólica es movible vertical y horizontal y puede cumplir esos objetivos en cualquier parte del mundo, en especial sobre EEUU.

Del mismo modo con China comunista, que posee bases militares de espionaje en Cuba, desde 1991, la estación terrestre de Jaruco, primero soviética y ahora pekinés, el sistema satelital BeiDou, donde también bloquea las ondas de radio y TV foráneas amigas del pueblo cubano. Bases militares chinas que están ampliando, multiplicando y modernizando en los últimos tiempos.

Los satélites Glonass y BeiDou son un sistema de posicionamiento satelital de alta precisión en la localización de cualquier dispositivo o persona en la Tierra. Ante todo ese poderío de información y comunicación satelitales (Glonass y BeiDou), de emisoras radiales y televisivas, internet y la compañía telefónica (Etecsa) del régimen castrista contra la indefensión del pueblo cubano, se continúa recibiendo la solidaridad de los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez con su propuesta de Ley FY24.

Ley de asignaciones FY24 es un proyecto de ley de la Subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EEUU sobre el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el Año Fiscal 2024. Esta promociona la seguridad de EEUU, la democratización de Cuba y los países tiránicos de la región y el apoyo financiero al Estado de Israel, bajo el liderazgo del representante Díaz-Balart (FL-26).

La Ley Balart-Jiménez (FY24) es una propuesta solidaria con el pueblo cubano para su libertad y se complementaría y fortalecería con el regreso a la política de cambio del régimen, que la adhesión de muchas personalidades cubanas de poder financiero y/o político pueden hacerla realidad. Igualmente, el celoso cumplimiento de la Ley Libertad de 1996 o Ley de la Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba.

¡Hasta cuándo tantas injusticias! El pueblo cubano no solo tiene que luchar contra la tiranía castrocomunista sino con sus sustentadores, las potencias militares de Rusia, China e Irán y el apoyo financiero, económico y moral de los países democráticos a la junta tiránica militar de Cuba.