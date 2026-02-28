"Furia Épica", operación breve, quirúrgica y legítima; Cuba y Venezuela qué observen

Los manifestantes ondean la bandera iraní de la revolución preislámica de 1979 y las banderas nacionales de Israel y de los Estados Unidos durante una manifestación "Libertad para Irán" mientras se ve la cuadriga en la parte superior de la Puerta de Brandeburgo al fondo en Berlín, Alemania, el 28 de febrero de 2026.

MIAMI — Desmantelar definitivamente la infraestructura nuclear y debilitar la estructura de mando de la llamada Guardia Revolucionaria iraní hasta lograr la fractura definitiva del régimen de la república islámica es el objetivo principal del despliegue militar aéreo lanzado la madrugada del 28 de febrero entre EEUU e Israel, identificado como operación Furia Épica, que transforma el tablero geopolítico global.

"Irán es una amenaza real para Occidente y Estados Unidos lo sabe desde hace mucho tiempo. Además de haberle cumplido la promesa a la población iraní que se lanzó a las calles en un movimiento social sin precedentes, el presidente Trump sabe que no se podía dar más largas a la actuación del régimen de los ayatolás", afirmó en entrevista con Diario Las Américas el Dr. Luis Fleishman, analista político y un experto en temas de Medio Oriente .

Irán representa una amenaza crítica debido a su programa nuclear y arsenal de misiles balísticos. Además, es el principal patrocinador estatal del terrorismo, utilizando una red de grupos aliados para desestabilizar gobiernos y ejecutar ataques asimétricos.

Israel y Estados Unidos lo hicieron posible

El gobierno del presidente Donald Trump ha mantenido una visible política exterior que ha ido de frente contra regímenes terroristas que constituyen un peligro inminente. Sin embargo, a su juicio, "la actuación de Israel ha sido clave para alcanzar lo que se está logrando debido al compromiso de ambas naciones contra Irán", considera Fleishman.

En este punto, el analista rescata el valor que cobra el rol de la CIA y el Mossad (agencias de inteligencia de EEUU e Israel, respectivamente) como parte de los vínculos de comunicación con la oposición dentro de Irán para intentar restituir el orden y dar paso a una nueva estructura de poder tras la salida de la dictadura teocrática iraní.

"Se puede esperar que el régimen caiga y podemos esperar que vengan los primeros pasos para crear una transición. Aquí es importante resaltar el rol de la sociedad civil y la recomposición de una oposición que permita abrir espacios para enrumbar al país", afirma el experto.

Según informes del Pentágono y el Ministerio de Defensa de Israel, la ofensiva involucró a más de 200 aeronaves de combate y el apoyo de grupos de ataque de portaaviones en el Golfo Pérsico. También se reportaron impactos directos en 500 objetivos estratégicos, incluyendo centros de enriquecimiento de uranio, bases de misiles balísticos y puntos neurálgicos de comunicación del régimen.

Una operación quirúrgica

Estados Unidos no podía demorar más. "La guerra es legal cuando las células terroristas invadieron América Latina. Se trata de una guerra legítima. El gobierno del presidente Donald Trump es el único que hace algo efectivo ante estos conflictos que ponen en jaque al mundo", aseveró Fleishman.

La magnitud de la Furia Épica ha generado comparaciones inmediatas con otros conflictos de larga data. Mientras que la guerra en Ucrania se encamina a su cuarto año de desgaste, esta operación busca evitar el agotamiento político mediante la contundencia de sus golpes iniciales. Esta guerra debe ser breve. "EEUU e Israel no pueden jugar al cansancio y no pueden descuidar otros temas de política exterior que también los convocan. Por ello, la operación es quirúrgica. Breve", afirma el experto.

El objetivo estratégico es doble: forzar el colapso de la teocracia actual y fomentar un vacío de poder que pueda ser llenado por facciones civiles prodemocracia.

Sin embargo, analistas internacionales advierten sobre los riesgos de esta estrategia. La falta de un liderazgo opositor claramente organizado dentro de Irán plantea el peligro de una transición caótica o una insurgencia prolongada, similar a escenarios vistos anteriormente en la región.

El cinismo de estar en contra

"Siempre hay adversarios que, cuando la dictadura les conviene, se quedan callados. Quienes venimos de países que han pasado por este tipo de realidades terribles sabemos que hay que alzar la voz. Pero siempre habrá adversarios que defienden una falsa soberanía. No puede haber soberanía en una nación que exporta terrorismo y mantiene a su población doblegada", explica el analista.

Mientras, hay cautela ante el efecto espejo que esta operación podría tener en regímenes aliados de Irán, como los de Venezuela y Cuba, debido al contundente mensaje sobre la disposición de la alianza estadounidense-israelí de actuar cuando los canales diplomáticos se consideran agotados.