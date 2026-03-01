Otro supuesto intento para asesinar al presidente Trump

MIAMI — El Servicio Secreto de Estados Unidos y agentes policiales ultimaron a un joven armado que entró el domingo 22 de febrero de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald J. Trump , en Palm Beach, Florida.

Ric Bradshaw, sheriff del condado de Palm Beach, dijo que la víctima mortal fue identificada por su licencia de conducir como Austin Tucker Martin, de 21 años, natural de Cameron, Carolina del Norte.

Se trata del cuatro intento de asesinar al presidente Trump, a pesar de que este no se encontraba en la residencia de Mar-a-Lago, donde fue abatido el sospechoso.

El individuo falleció en la escena del incidente, según informaron las autoridades locales de Palm Beach en rueda de prensa.

El sospechoso

Los agentes encontraron a Martin dentro de la puerta norte del complejo Mar-a-Lago sobre la 1:30 de la madrugada y llevaba una escopeta de alto calibre y un bidón de combustible, dijo el Servicio Secreto en un comunicado.

Bradshaw señaló que las fuerzas del orden le indicaron al sospechoso que “soltara los objetos”. El hombre dejó el bidón con gasolina, pero “levantó la escopeta en posición de disparo”, lo que provocó que los agentes abrieran fuego y lo mataran.

El sheriff mostró fotos del rifle y el bidón a los periodistas y agregó que los agentes policiales llevaban cámaras corporales.

Dos agentes del Servicio Secreto y un policía del condado Palm Beach estuvieron involucrados en el incidente.

Brett Skiles, agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a cargo de la oficina de Miami, pidió a las personas que vivían cerca del lugar que revisaran sus cámaras de seguridad en sus viviendas o autos en busca de cualquier actividad sospechosa durante la noche e informaran de cualquier detalle relevante.

La Casa Blanca no hizo comentarios y remitió las preguntas al Servicio Secreto y al FBI.

Una mujer que se identificó como la madre de Tucker, Melissa Martin, había publicado en Facebook el domingo por la mañana que su hijo estaba desaparecido y que había sabido de él por última vez el sábado a las 7:51 de la noche.

Caso de desaparecido

En una publicación en Facebook, que luego fue borrada, otra mujer, quien dijo ser tía de Austin Tucker Martin, Chrissie Fields, comentó que Martin había salido de casa a la 1:00 de la tarde del sábado.

La oficina del sheriff del condado de Moore, en Carolina del Norte, expresó en un comunicado el domingo 22 de febrero que había abierto un caso de persona desaparecida a primera hora del domingo y que desde entonces había entregado la información a los investigadores federales.

Martin se graduó en 2023 en la secundaria Union Pines de Cameron, Carolina del Norte, con su hermano, según publicaron familiares en las redes sociales.

La hermana de Martin, Caitlin Renea Martin, murió en 2023, a los 21 años, en un accidente de auto, de acuerdo con una esquela en internet y noticias locales.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

El director de la agencia, Kash Patel, aseguró que se destinaron "todos los recursos necesarios" y trabajan junto con las autoridades locales.

Es la segunda vez que una persona armada entra en la propiedad de Trump en Florida. En septiembre 2024, durante la campaña electoral, agentes del Servicio Secreto abrieron fuego contra Ryan Routh, quien estaba de pie con un rifle cerca de una valla metálica en el perímetro de uno de los campos de golf de Trump, mientras el entonces expresidente y candidato a la Casa Blanca jugaba una partida.

Routh fue declarado culpable de intentar asesinar a Trump y condenado a cadena perpetua a principios de este mes.

Gesto de salvación

En julio de 2024, un hombre subió a un tejado situado a escasos 120 metros del podio donde Trump pronunciaba un discurso de campaña en Butler, Pennsylvania, y disparó ocho balas en su dirección. Mató a un participante en el mitin que protegió a su esposa con su cuerpo e hirió a otros dos.

Una de las balas rozó la oreja derecha de Trump, gracias a un gesto preciso e involuntario al hablar. De no haberlo hecho, el proyectil disparado por el atacante, Thomas Crooks, le hubiera perforado el cerebro al entonces expresidente y candidato presidencial. Crooks fue abatido por un francotirador que no accionó su arma para evitar que disparara, a pesar de tenerlo en la mira durante varios minutos antes.

Ese atentado contra Trump levantó un cúmulo de dudas sobre un presunto complot para matar al líder republicano, después de que el sospechoso fuera detectado por las autoridades, luego en el techo fue visto por varios asistentes al acto de campaña que le avisaron con gritos a los agentes policiales que el hombre estaba armado con un rifle.

Ese día, los drones del servicio secreto estaban desactivados y las comunicaciones por radio fueron interrumpidas, mientras que Crooks dispuso de todo su tiempo para subir y ubicarse en posición de tiro acostado en el techo del edificio, preparar su arma y disparar.

A casi dos años de ese intento de asesinato a Trump, se desconocen todos los detalles importantes. Las preguntas sobre decenas de dudas también siguen sin respuestas, al menos para el público.

El Servicio Secreto se enfrentó a un intenso escrutinio y cuestionamientos de congresistas y activistas republicanos después de que las investigaciones demostraran que la agencia había recibido informes sobre Crooks como sospechoso, aproximadamente una hora antes del atentado. También se objetó a la agencia por qué “excluyó” de su zona de seguridad el tejado del almacén desde donde Crooks disparó a Trump, a menos de 150 pies de distancia.

