Trump confirma la muerte del ayatolá Alí Jameneí y llama llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó este sábado que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto", escribió Trump en su red social Truth Social.

"Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país", declaró en un mensaje.

"Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses, y para aquellas personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinados o mutilados por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre. No pudo evitar nuestros sistemas de inteligencia y de seguimiento altamente sofisticados y, trabajando estrechamente con Israel, no había nada que él o los otros líderes que han muerto junto a él pudieran hacer. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país", escribió el mandatario estadounidense.

Trump dijo que las fuerzas de seguridad quieren rendirse. "Estamos escuchando que muchos de sus fuerzas de seguridad y policía dela Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) militares y otras fuerzas de seguridad ya no quieren luchar y buscan inmunidad de nuestra parte. Como dije anoche, "ahora pueden tener Inmunidad, ¡luego solo tienen Muerte!" Esperemos que la IRGC y la Policía se fusionen pacíficamente con los patriotas Iraníes y trabajen juntos como unidad para devolver al país la grandeza que merece. Ese proceso debería ser pronto", indico.

Netanyahu: "El plan para destruir Israel ya no existe"

Más temprano, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que había "muchas señales" que apuntaban que el líder supremo iraní, ayatolá Alí Jameneí, "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

"El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

Netanyahu indicó que durante los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, en un "ataque sorpresa", se destruyó el complejo de Jameneí "en el corazón de Teherán".

"Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista", añadió.

"Destruimos el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo", declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

A lo largo del día los medios israelíes afirmaron que Jamenei y el presidente iraní Masud Pezeshkian figuraban entre los blancos del ataque.

Llamado al pueblo iraní

Además, el primer ministro israelí realizó un llamamiento directo a la población iraní para que "aproveche esta oportunidad" y se movilice contra el régimen, tras decir que ve "muchos indicios" de que el guía supremo Alí Jamenei haya muerto en un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán.

"Ahora es el momento de unirse para una misión histórica, ciudadanos de Irán (...) Es el momento de unir fuerzas, derrocar al régimen y garantizar su futuro", dijo Netanyahu en un discurso televisado.

"Salgan a las calles para completar la tarea: derrocar el régimen de los horrores que les hace la vida imposible", expresó Netanyahu. "Su sufrimiento y sacrificio no serán en vano. La ayuda que anhelaban ha llegado", afirmó.

Júbilo en Irán

Gritos de júbilo resonaron este sábado por la noche en las calles de Teherán, informaron testigos, después de que circulara una información sobre la supuesta muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el país.

Los vecinos aplaudieron desde sus ventanas y gritaron de alegría poco después de las 23H00 locales en varios barrios de la capital iraní, dijeron varios testigos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había anunciado poco antes" de que el guía supremo iraní había muerto.

Irán niega la muerte de Jamenei

Por su parte, medios iraníes afirmaron el sábado que Jameneí está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país ante la operación militar iniciada esta mañana por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ejército israelí anunció este sábado la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Israel también informó de que Ali Shamkhani, asesor del guía supremo iraní, fue "eliminado".

EL MAYOR SOBREVUELO MILITAR EN LA HISTORIA DE LAS FDI:



Más de 190 aviones de la FAI completaron un amplio alcance contra el arsenal de misiles y los sistemas de defensa aérea del CGRI en el oeste y el centro de Irán.



Más de 500 objetivos alcanzados, incluidos sistemas de…

Llamado a israelíes

En la parte final de su discurso, el primer ministro Netanyahu se dirigió a la población israelí, a la que advirtió de que en los próximos días se requerirá que mantengan la misma "disciplina férrea" durante esta primera jornada de conflicto armado.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, se hizo eco de las palabras del primer ministro en una declaración retransmitida por la televisión pública, en la que celebró la campaña militar israelí contra Irán. "El enemigo que intente levantar la mano contra nosotros pagara un precio muy caro", afirmó Saar.

As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.

The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow.



The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

FUENTE: Con información de EFE