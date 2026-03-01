Irán amenaza con vengar la muerte de Jamenei; Trump advierte que responderá con "una fuerza nunca antes vista"

Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en "la sede del régimen terrorista iraní" en Teherán el 1 de marzo.

TEL AVIV — La ciudad de Teherán sufrió este domingo una nueva andanada de ataques por parte de la aviación israelí, mientras Irán asegura que vengará la muerte de su líder supremo, Ali Jamenei, que calificó de "declaración abierta de guerra contra los musulmanes".

"Por primera vez desde el inicio de la Operación 'León Rugiente': Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel ) atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", dijo el organismo castrense israelí en un comunicado divulgado por Telegram.

Guerra en Irán Trump confirma la muerte del ayatolá Alí Jamenei y llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

EEUU Trump proclama el lanzamiento de la operación militar "Furia Épica" contra Irán en un discurso en video

Varias explosiones seguidas de columnas de humo pudieron verse en la capital iraní, tal y como muestran las imágenes de algunas televisiones locales y han comprobado los corresponsales de EFE en la ciudad.

También la agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó en Telegram de que se había escuchado "el sonido de varias explosiones masivas de un misil y un ataque aéreo en la intersección de Seyyed Khandan y Qasr en Teherán", una zona donde se ubican sedes de instituciones y ministerios iraníes.

Hasta esta última acción israelí, la Media Luna Roja de Teherán informó de un total de 60 ataques de Israel y de Estados Unidos en esa provincia, que han causado la muerte de 57 personas.

Advertencias de Trump

Antes del ataque de Israel a Teherán, el presidente de EEUU, Donald Trump, había amenazado a través de la red Truth Social con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si el país persa cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a EEUU e Israel en venganza por la muerte del ayatolá Ali Jamenei.

"Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerza que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen los golpearemos con una fuerza nunca antes vista", dice el mensaje de Trump.

Tras la muerte de Jamenei, el ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado este domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán.

Arafi, un jurista del Consejo de los Guardianes, asume el cargo junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

Reaparece el presidente iraní

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, apareció este domingo en público por primera vez tras las especulaciones sobre su destino después de los bombardeos de ayer de Estados Unidos e Israel, en los que murió el líder supremo, Ali Jamenei.

En una declaración en la televisión estatal, Pezeshkian ofreció sus condolencias a los iraníes por la muerte de Jamenei, lo que calificó como “una gran tragedia” para Irán.

El mandatario iraní confirmó también que, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, el Consejo de Liderazgo, conformado por él; el jefe del Poder Judicial, Golam Hosein Mohseni Eyei, y Alireza Arafi, miembro del Consejo de Guardianes, ha iniciado hoy su labor.

Pezeshkian aseguró además que las Fuerzas Armadas continuarán con “firmeza” sus ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio, así como contra objetivos en Israel.

El mandatario iraní dijo que el asesinato de Ali Jamenei es una "declaración abierta de guerra contra los musulmanes" que legitima que Teherán se vengue de Israel y Estados Unidos.

También el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo este domingo que golpearán a Israel y Estados Unidos con una fuerza sin precedentes, en respuesta a la ofensiva lanzada por ambos países contra la nación persa, con la que mataron a Jamenei.

"Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones", advirtió.

El Ejército israelí dijo este domingo que fue su fuerza aérea la que acabó el sábado con la vida del hasta ayer líder supremo iraní, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra.

Para este ataque, sin embargo, fue clave la información compartida por la CIA sobre la ubicación exacta de Jamenei, según el diario The New York Times, que informa este domingo de que la agencia norteamericana sabía que altos funcionarios iraníes se reunirían el sábado en dicho complejo.

Por su parte, Irán nombró este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr.

Vahidi sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Teherán también ha confirmado que en los ataques han fallecido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví; el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh; y el secrtario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Ataque al golfo Pérsico

El Ejército iraní anunció hoy en represalia un nuevo ataque contra las bases estadounidenses en algunos de los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí.

“Todos los centros militares enemigos en la región estarán al alcance de los aviones de combate de la Fuerza Aérea”, advierte el comunicado del Ejército persa.

Tras los primeros ataques del sábado, Teherán ha lanzado también acciones contra el país hebreo y vecinos como Jordania, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak, provocando daños que aún no han podido ser cuantificados de manera oficial.

Poco después de conocerse de madrugada la muerte de Jamenei, numerosas personas se acercaron a la plaza Enghelab (Revolución) de Teherán para llorar al hombre que ha regido con mano dura los destinos de la República Islámica los últimos 36 años.

FUENTE: Con información de EFE