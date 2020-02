La Esquinita de Reme

*Shepard Smith se fue de FoxNews pero dejó allí “plantados” a Neil Cavuto, el juez Napolitano, Chris Wallace y media docena de anti-trumps que son activistas. A Trump le quedan los conductores de programas nocturnos, en especial Sean Hannity y Laura Ingraham.

*Reportaron un sismo de 7.7 entre Cuba y el norte de Jamaica. Pudo sentirse alguna vibración en Haití, República Dominicana y hasta Miami donde hubo movilizaciones en Brickell, el Downtown y Dadeland. Incluso las calles en algunas zonas de Miami fueron cerradas.

*Siguen las encuestas informando que la popularidad de Trump sigue subiendo. La última destaca un aumento de 3 puntos en enero. Veremos qué sucede en los próximos meses.

*Miami se vestirá de gala para recibir a los miles de turistas que vendrán a presenciar el Super Bowl. Encontrarán una bella ciudad con un clima envidiable. Hoteles de primera, restaurantes extraordinarios y un público entusiasta, aunque un tráfico insoportable.

*La grave crisis de desinformación y “chivateo” que sale de la Casa Blanca se produce porque aún continúan trabajando muchas personas que fueron contratadas por Obama. Realmente no entendemos cómo un hombre tan inteligente como Donald Trump no ha hecho limpieza en su propia casa. El Departamento de Personal tiene que comprar galones de Clorox rapidito y ¡usar Lysol!

*La candidata presidencial y congresista de Hawaii Tulsi Gabbard ha puesto una demanda por difamación contra Hillary por $50 millones. Tulsi lleva ocho años como congresista y es muy popular en su distrito. Aparentemente, Hillary está “suelta y sin vacunar” habiendo hecho fuertes declaraciones contra Bernie Sanders e inclusive diciendo que no lo apoyaría si termina siendo el candidato de su partido. ¡Ha sido fuertemente criticada!

*Alfredo “Freddy” Ramirez ha sido nombrado director de la Policía de Miami-Dade para sustituir a Juan Pérez, quien renunció después de una excelente labor de muchos años. ¡Les deseamos a los dos muchos éxitos!

*En días como los que estamos viviendo conviene releer a Voltaire: “La política es el camino para que los hombres sin principio puedan dirigir a los hombres sin memoria”.

*No hay duda que el senador Mitt Romney se ha convertido en un fuerte enemigo del presidente Trump. El legislador, que está en su primer período en el Senado, representa a Utah, un estado fuertemente republicano con un número grande de mormones igual que él. El otro senador del estado es Mike Lee, quien está en su segundo periodo y es también mormón. Veremos cómo actúan ambos senadores en el proceso de destitución del Presidente. Los próximos días son vitales. ¡Ojos fijos en los dos!

*Martí Productions presentará de nuevo la revista cómico-musical Las Leandras, el domingo 15 de marzo a las 3:00 pm en el teatro Roca del Colegio Belén. Bajo la dirección de Tania Martí y Manny Albelo. Informes 305-220-2863. Un elenco de primera.

*El Partido Demócrata de New York tiene un plan para inscribir a los ilegales (o sea personas que no son ciudadanos estadounidenses) para votar. Primero fueron las licencias para manejar y ahora esto. Imposible ganarle a los demócratas en la Gran Manzana. Además de ser ilegal es sencillamente inmoral.

*Después del anuncio de que Bloomingdale’s cerraría su tienda en el centro comercial The Falls, se apuró Macy’s con su anuncio de que cerraría tres tiendas más. Afortunadamente no son en Miami, sino en Pompano Beach, Vero Beach y Sanford. Cada día son más las personas que compran por internet. Nos imaginamos que aquellas tiendas que no estén haciendo un buen trabajo irán desapareciendo poco a poco.

*Se encuentra Gumersindo con Manolo y éste le pregunta: “¿Cómo está tu mujer?” “¡Igualita que como llego al mundo!” “¿Desnuda?” “No, ¡gritando!”