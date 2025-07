la inteligencia artificial es la futura defensa de estados unidos

Hoy existe un tipo de ataque que preocupa a los expertos: una explosión nuclear en la atmósfera, cientos de kilómetros sobre el territorio de EEUU. Esa detonación no está pensada para matar directamente, sino para producir un pulso electromagnético (EMP). Este pulso no se ve ni se oye, pero es como una ola invisible de energía que arrasa todo lo electrónico a gran escala. No rompe edificios, pero rompe los sistemas: satélites, redes eléctricas, internet, autos, computadoras, aviones. No deja heridos, deja un país entero ciego, sordo e inmóvil.