Negociar con matones

– Águila Ocho a Águila Dos: Una banda irrumpió en la agencia del Banco Comercial San Jorge, ubicada en la calle Dos de la ciudad. Nuestra unidades, acudieron de inmediato, al lugar de los hechos al ser alertados por las alarmas bancarias. Los asaltantes al constatar que se hallaban cercados han sometido a alrededor de 50 ciudadanos a la situación de rehenes. Ahora, a cambio de liberarlos exigen cinco millones de dólares, en billetes de a 20; transporte seguro hasta el aeropuerto más cercano y de allí, vuelo directo, hasta cierta narcorepubliqueta forajida y desvergonzada, convertida en refugio de delincuentes peligrosos. Aseguran que de no satisfacer sus aspiraciones en una hora, asesinarán a los secuestrados a razón de uno cada cinco minutos y para que veamos que van en serio, le han pegado un tiro al perrito de una cliente que había acudido al banco a cobrar su jubilación acompañada del animalito. Cambio.

– Águila Dos a Águila Ocho. Acabamos de despachar, para que se haga cargo del “Cangrejo 5” en curso, a nuestro escuadrón especial de negociadores con delincuentes. Junto al escuadrón hemos incluido a varios integrantes del pelotón de francotiradores ¡Cambio y fuera!

Casto Ocando, acaba de publicar https://www.youtube.com/watch?v=VoCWALEEsUA La RED SECRETA del CASH de Nicolás MADURO

Una flotilla de 13 aviones opera secretamente un gigantesco puente aéreo que va desde el Arco Minero hasta las bóvedas de bancos en Estambul y Moscú, con participación de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo su propio hijo "Nicolasito". Estos son los detalles exclusivos de un dossier en manos de las agencias ...www.youtube.com, “Red Secreta del Cash de Maduro”, una muy documentada investigación periodística sobre el actual -enfatizamos esto último- entramado de Nicolás Maduro, su hijo, alias “Nicolasito”, la “Primera Combatienta” (sic, porque deprendan hasta el idioma) y una interminable ristra de, familiares, amigotes, testaferros, frotaesquinas, prepagos femeninos o masculinos, de facilitadores o chulos, nacionales e internacionales, en general, en la legitimación de capitales. Ocando, es un comunicador, serio y riguroso en el cultivo de las fuentes que le sirven de materia prima a sus trabajos. En “Red Secreta”, abunda en rastros gráficos de rutas, fechas de embarques y desembarcos, siglas de las 12 o 15 aeronaves de la flotilla para trasegar mineral en bruto, oro, diamantes, coltán, todos, arrancados de las entrañas de nuestro “Arco Minero”; cupos petroleros, lo mismo que, cargados de millones en “cash”, de dólares, euros, de cualquier otra moneda dura, de regreso de Moscú, Estambul, Dubai, a Venezuela para redondear los periplos de sus crímenes.

¿Y no habíamos quedado que con motivo de la razzia en que cayó preso Tarek El Aissami sanearon la administración pública bolivariana?

Los pisaverdes del “State Departament” no saben nada.

– ¡Hola gordo! -se reconocieron tres de los participantes de la farsa, apenas se divisaron en Barbados.

Sea como sea, los enviados de míster Biden y de la pretendida oposición regresaron con las manos vacías o semivacias después de los bochornosos “Diálogos” de la Isla. Obtuvieron la excarcelación de diez estadounidenses y de un puñado de presos políticos venezolanos, raptados por la narcosatrapía. No obstante, dejaron tras de sí a casi 300 opositores pudriéndose, en el “Helicoide” y demás centros de torturas del país. En el envés de la moneda, con un solo indulto, el narcosátrapa, recibió lo que de veras le interesaba. No es cualquier cosa la entrega de su llamado testaferro favorito que, por muy favorito, mientras estuviese en una penitenciaría de Miami, no iba a entregarle cuentas. Por lo demás, en cuanto a obligar a la narcosatrapía, a organizar unas elecciones medianamente limpias, dejaron, al Pueblo de Venezuela, a María Corina Machado y más reciente, a Edmundo González, totalmente al descampado.

Se puede -y debe, dependiendo de las circunstancias- negociar con criminales, y en los casos más extremos, hasta con narcogobernantes, corruptos, depravados, por muy desalmados, que sean.

Sin menospreciar el secuestro de una agencia bancaria, mucho peor es que una horda de criminales de cuello rojo secuestre algún país.

No pretendemos que de aquí al 28 de julio, se despache a Miraflores, un Escuadrón Especial, artillado hasta los dientes como el referido al inicio de la presente crónica, para exigir elecciones limpias. Basta que se tome consciencia que cualquier diálogo será con narcomatones coprofágicos, por cierto muy susceptibles, hasta con el pétalo de una rosa.

