Xiaobo, Payá, King y Gandhi: termina la jornada de noviolencia

Liu Xiaobo como y Oswaldo Paya no sólo fueron influenciados por la no violencia gandhiana-kingiana, sino también por Vaclav Havel y el grupo Carta 77. Estos dos disidentes fueron reconocidos por el disidente checo, que supervisó la transición a la democracia en su país natal a partir de 1989, y fue elegido su presidente.

Carta 77 recibió su nombre de un documento publicado el 6 de enero de 1977, que sirvió de base para una iniciativa cívica informal de la que fue miembro Václav Havel. Criticaba al gobierno checoslovaco por no implementar las disposiciones de derechos humanos estipuladas en varios acuerdos internacionales de los que Checoslovaquia era signataria.

En el 2002, siendo Havel presidente, nominó a Oswaldo Payá al Premio Nobel de la Paz.

Gracias a la influencia del gobierno español, el líder de la oposición cubana pudo viajar fuera de Cuba, reunirse con jefes de Estado y recibir el Premio Andréi Sájarov de la Unión Europea. Entre las capitales europeas que visitó estuvo Praga, donde conoció en persona a Václav Havel.. Sería la primera y última vez que Havel y Payá se encontrarían. No obstante, mediante cartas y videollamadas, pudieron comunicarse a lo largo de los años.

El 17 de diciembre de 2002, Oswaldo Payá se dirigió al Parlamento Europeo en Estrasburgo y ofreció un mensaje centrado en los derechos humanos, la reconciliación nacional y la democracia.

“No he venido aquí a pedirles que apoyen a quienes se oponen al gobierno cubano ni a condenar a quienes nos persiguen. No beneficia a Cuba que algunas personas en el mundo se alineen con el gobierno cubano o con sus opositores por razones ideológicas. Queremos que otros se alineen con el pueblo cubano, con todos los cubanos, y esto significa defender todos sus derechos, apoyar la transparencia y apoyar nuestra exigencia de que se consulte a nuestro pueblo en las urnas sobre los cambios que exigimos. Pedimos solidaridad para que nuestro pueblo tenga la oportunidad de expresarse mediante las urnas, como se propone en el Proyecto Varela.”

Havel siguió de cerca los acontecimientos que se desarrollaban en Cuba y el 17 de noviembre de 2003, en una carta al disidente cubano, hizo las siguientes observaciones.

“El Proyecto Varela que usted representa se inspira en nuestro movimiento Carta 77. Aunque inicialmente el Proyecto Varela involucraba solo a un pequeño número de opositores, recientemente ha cobrado fuerza. Me alegró mucho saber que hace unas semanas entregó catorce mil nuevas firmas más en su petición, exigiendo al régimen que respete los derechos civiles que otorga la Constitución cubana. Este es un logro notable. Es bien sabido que un régimen totalitario se caracteriza por su irrespeto a la ley. Insistir en que se adhiera a las normas legales que él mismo ha adoptado puede enloquecer a un gobierno totalitario.”

No hubo comunicación directa entre Václav Havel y Liu Xiaobo, pero el presidente checo hizo campaña por su liberación y para obtener un mayor reconocimiento internacional para el disidente chino.

El académico, disidente no-violento y prisionero de conciencia Liu Xiaobo fue arrestado el 23 de junio de 2009 y acusado de “incitar a la subversión del poder estatal” por ser coautor de la Carta 08, una declaración que pide reformas políticas, más respeto a los derechos humanos y el fin del régimen de partido único en China.

El discurso que pronunció en su juicio el 23 de diciembre de 2009 sigue siendo de gran relevancia. En un pasaje clave de su declaración final, Liu Xiaobo afirmó lo siguiente:

“Pero aún quiero decirle a este régimen, que me priva de mi libertad, que mantengo las convicciones que expresé en mi ‘Declaración de Huelga de Hambre del 2 de junio’ hace veinte años. No tengo enemigos ni odio. Ninguno de los policías que me vigilaron, arrestaron e interrogaron, ninguno de los fiscales que me acusaron, ni ninguno de los jueces que me juzgaron son mis enemigos. Aunque no puedo aceptar de ninguna manera su vigilancia, arrestos, acusaciones y veredictos, respeto sus profesiones e integridad, incluyendo las de los dos fiscales, Zhang Rongge y Pan Xueqing, quienes ahora presentan cargos en mi contra en nombre de la fiscalía. Durante el interrogatorio del 3 de diciembre, pude percibir su respeto y su buena fe. El odio puede corroer la inteligencia y la conciencia de una persona. La mentalidad de enemigos envenena el espíritu de una nación, incita a luchas crueles y mortales, destruye la tolerancia y la humanidad de una sociedad y obstaculiza el progreso de una nación hacia la libertad y la democracia. Por eso espero poder trascender mis experiencias personales al observar el desarrollo y el cambio social de nuestra nación, para contrarrestar la hostilidad del régimen con la mejor buena voluntad y disipar el odio con amor”.

Esta negativa a odiar o reconocer a un adversario como enemigo, combinada con la firmeza y el coraje para rechazar y desafiar las injusticias cometidas contra él, es una continuación del enfoque no violento de Mohandas Gandhi y Martin Luther King Jr.

Liu Xiaobo permaneció encarcelado desde su arresto en junio de 2009, y fue condenado a 11 años de prisión el 25 de diciembre de 2009, tras el juicio político llevado a cabo por Pekín.

El 26 de diciembre de 2009, Oswaldo exigió la liberación de Liu Xiaobo, condenado a 11 años de prisión por “incitar a la subversión del poder Estatal” por publicar ensayos críticos del Partido Comunista Chino en internet y por ser uno de los autores de la Carta 08, un manifiesto político que exigía reformas democráticas, hecho público en diciembre de 2008. También celebró la concesión del Premio Nobel de la Paz 2010 al líder disidente chino. Lamentablemente, ambos nunca pudieron establecer una relación más directa y personal.

El disidente chino tampoco pudo comunicarse directamente con Václav Havel debido a su encarcelamiento. Sin embargo, Havel hizo campaña por su liberación y nominó a Liu Xiaobo al Premio Nobel de la Paz en 2010.

El 9 de octubre de 2010, las autoridades penitenciarias le informaron a Liu Xiaobo que había ganado el Premio Nobel de la Paz. Cuando su esposa, Liu Xia, lo visitó en prisión, el preso de conciencia le dijo: “Esto es por las almas perdidas del 4 de junio”. Dedicó el premio a los manifestantes asesinados en la Plaza de Tiananmén el 4 de junio de 1989. Liu Xia fue puesta bajo arresto domiciliario tras regresar a casa de la visita a su esposo, A Liu Xiaobo, quien permanecía en prisión, se le restringieron las comunicaciones y las visitas. Los activistas que querían reunirse para celebrar el premio de Liu Xiaobo también fueron detenidos.

Oswaldo Payá envió un video a la Conferencia del Foro 2000 “Democracia y Estado de Derecho”, celebrada en Praga del 9 al 11 de octubre de 2011. Comenzó lamentando que la dictadura no le hubiera permitido salir de Cuba y que no existiera el derecho a viajar libremente. El activista político y miembro fundador del Movimiento Cristiano Liberación ofreció una visión no violenta para el cambio en Cuba.

“Los cubanos buscamos la libertad, los cambios hacia la democracia, la reconciliación y el pleno ejercicio de los derechos humanos, pero sabemos que el verdadero camino hacia estos objetivos es el pacífico y entre cubanos. Así lo definen el Proyecto Varela y la hoja de ruta titulada ‘El camino del pueblo’, y lo afirman numerosas organizaciones disidentes, tanto dentro como fuera de Cuba, junto con muchos de sus ciudadanos.

La democracia solo es real cuando facilita el restablecimiento de la justicia. La democracia, además de representar el poder de la mayoría, debe ser también un instrumento para garantizar los derechos de todos; debe establecer y proteger la dignidad de cada ser humano, debe asegurar el poder soberano del pueblo y servir como instrumento para canalizar el amor entre ellos. Por lo tanto, el estado de derecho debe basarse en el humanismo, del cual se derivan todos los principios éticos.”

Diez días antes de su fallecimiento, el 18 de diciembre de 2011, Havel se unió a un nuevo Comité Internacional de Apoyo a Liu Xiaobo.

Tras la muerte de Havel, Oswaldo Payá escribió: “Havel, precursor y guía de la liberación en esta nueva era. Que Dios te reciba, amigo solidario con la causa de la democracia en Cuba. Personalmente, pierdo a un amigo inspirador, de quien recibí una gran educación. Siempre agradecido a Havel por la acogida que me brindó”.

Meses después Oswaldo Payá y Harold Cepero fueron asesinados tras un accidente automovilístico provocado por agentes del Estado cubano el 22 de julio de 2012. El líder polaco fundador del sindicato Solidaridad, y expresidente de Polonia, Lech Walesa, en una carta del 23 de julio de 2012 al Movimiento Cristiano Liberación afirmó:

“Oswaldo Payá permanecerá en mi memoria como un hombre de coraje, determinación y un espíritu de lucha extraordinario. Fue una de las voces más importantes de la libertad en Cuba, y por ello habló incesantemente de la necesidad de impulsar reformas políticas y económicas y de reconocer los derechos humanos de todas las personas. Oswaldo confiaba en que estos cambios podrían surgir de forma pacífica y exigió la participación de toda la nación cubana en este proceso. En más de una ocasión, mencionó en sus cartas que Solidaridad y la historia de Polonia eran una guía para él. Escribí que en el difícil camino hacia la democracia, la fe es fundamental; es casi seguro que la lucha que se libra traerá la victoria”.

Menos de cinco años después, el líder disidente chino murió sin ser liberado de su injusta prisión

Xiaobo falleció por un fallo múltiple de sus órganos el 13 de julio de 2017 mientras aún se encontraba bajo custodia de los comunistas chinos. Sus amigos y familiares expresaron su preocupación por la falta de atención médica adecuada.

El disidente chino Yang Jianli habló el 17 de julio de 2017 en el Memorial de las Víctimas del Comunismo en Washington DC y situó el legado de Liu Xiaobo en un contexto histórico.

“Liu Xiaobo no solo fue el más conocido luchador por la libertad y la democracia en China, sino que, tanto vivo como muerto, representa lo mejor que China podría llegar a ser. En abril de 1989, cuando estalló el movimiento por la democracia de Tiananmén, regresó a Pekín desde Nueva York y se convirtió en el líder intelectual más importante del movimiento. Tras la Masacre de Tiananmén, asumió responsabilidades morales y políticas y continuó luchando desde dentro de China, mientras muchos otros abandonaron el país e incluso el movimiento. Entró y salió de prisión y pasó la mitad de los últimos 28 años tras la Masacre de Tiananmén en prisión. Sin vacilar en su espíritu, compartió el sufrimiento de sus compatriotas y dio su vida por ellos. Es un mártir y un santo.”

Oswaldo Payá y Liu Xiaobo ya no están físicamente con nosotros, pero su ejemplo, escritos, discursos y entrevistas siguen vivos, inspirando a activistas cívicos no violentos y defensores de derechos humanos en todo el mundo. Al igual que Mohandas Gandhi, Martin Luther King Jr., Vaclav Havel y Lech Walesa, seguirán inspirando a las nuevas generaciones a exigir y ejercer sus derechos en China, Cuba y otros lugares.

Son ejemplos reales de que la resistencia no violenta no es pasiva. En 1990, en la Conferencia Nacional sobre Sanciones y Defensa No Violentas en Boston, el académico no violento Gene Sharp expuso sucintamente su argumento de que la lucha no violenta también es lucha armada.

"Digo que la lucha no violenta es lucha armada. Y debemos retirar ese término de quienes defienden la violencia y buscan justificar con palabras bonitas ese tipo de combate. Solo que con este tipo de lucha se combate con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas. Y esto, en última instancia, es más poderoso contra la opresión, la injusticia y la tiranía que la violencia".

John J. Suárez es director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre. Suarez fue oficial de programas del Departamento Latinoamericano en Freedom House.

Regis Iglesias Ramírez se desempeña como portavoz del Movimiento Cristiano Liberación.