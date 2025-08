Pareja del gendarme argentino detenido en Venezuela: “Me han dicho que Nahuel está sano, en el Rodeo 1, junto a 14 extranjeros”

María Alexandra Gómez es una fotógrafa venezolana de 33 años que vive en la Argentina desde 2018. Es la pareja del gendarme argentino que fue detenido sin causa penal el domingo 8 de diciembre de 2024 cuando ingresó al Venezuela por la frontera con Colombia. Ambos tienen un hijo de casi tres años llamado Víctor.

Gómez contó que ella había viajado a Venezuela porque extrañaba a su familia. El 13 de mayo de 2024, su marido la llevó desde donde vivían en Luján de Cuyo, Mendoza, hasta Santiago de Chile para que tomara el vuelo rumbo a Caracas. “Fue la última vez que yo vi a Nahuel. La despedida era por tres meses. Él tenía que ir a buscarnos en agosto. Pero recién pudo viajar en diciembre”, dijo.

La mujer explicó que como ninguna aerolínea llega directamente a Venezuela desde la Argentina, vieron la posibilidad de que Nahuel ingrese al país caribeño a través de Colombia. “Entonces Nahuel viajó hasta Santiago de Chile el 6 de diciembre. Y luego de Santiago de Chile a Bogotá. Y el 8 fue de Bogotá a Cúcuta, por donde ingresó a Venezuela legalmente”, dijo.

“Nahuel fue a Venezuela porque quería estar con su hijo, con su familia. Yo saqué todos los permisos para blindarnos. O sea, yo nunca lo hice porque tuviera miedo de que le pase algo’. Hicimos lo correcto. Si una persona que va es un terrorista, no saca todo ese tipo de permisos”, dijo.

Nahuel Agustín Gallo, su mujer y su hijo de dos años tenían como fecha de retorno el 30 de diciembre de 2024. “Yo estaba viajando hacia Caracas para encontrarlo cuando Nahuel me dijo que policías bolivarianos le iban a hacer una entrevista. Creo que Nahuel pensaba que era algo de rutina. Ya yo sabía que no había nada bien ahí, ya yo sabía que no estaba pasando nada que pudiera ser bueno”, dijo Gómez.

A Gallo lo subieron ese mismo día a una camioneta negra con el rotulado de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIJECIN). La última señal del teléfono del gendarme argentino fue el martes 10 de diciembre, narró la mujer en declaraciones a DNEWS.

“Moví un montón de gente del gobierno porque obviamente tengo amigos que están ligados a la política en Venezuela y me empezaron a ayudar. Hablaron con el director de migraciones de Venezuela y me dijeron que Nahuel estaba legal en Venezuela y que me quedara tranquila porque en unas 72 horas a él lo iban a soltar”, dijo Gómez.

Más declaraciones de María Alexandra Gómez

Donde está Nahuel. “La fotografía que se conoce de Nahuel fue tomada en el Rodeo 1, e incluso desde el 13 de marzo, yo tuve la oportunidad de hablar con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Él me vio en cuatro ocasiones, él sabe que yo he hablado con él en cuatro ocasiones. Él me dijo que él había sido quien había difundido esas fotografías”.

Encuentro con el Fiscal General. “Cargando a mi hijo Víctor tuve un cara a cara con Tarek William Saab. Le dije que Nahuel estaba desaparecido. Y él me dijo: ‘él está bien, él no está golpeado, él no tiene daños, no tiene nada. No, no está desaparecido, está en donde son esas fotografías’. Le dije: ¿me estás diciendo que está en el Rodeo 1? Y él me respondió: ‘como lo quieras interpretar’”.

Sobre su ida y vuelta con el fiscal, agregó: “Le dije a Tarek William Saab: necesito saber dónde está Nahuel y por qué está tan aislado, por qué no se comunica conmigo. Él se impresionó mucho porque me decía quién eres tú, yo dije, yo soy la pareja de Nahuel Agustín, aquí está mi hijo. Le di un sobre de este grosor, con todas las pruebas de que Nahuel Agustín fue a Venezuela a buscar a su hijo. Fue un cara a cara con Tarek William Saab, y él no tiene manera de desmentirlo. Tengo fotografías donde él tiene ese sobre en sus manos”.

Testimonio de un exdetenido en el Rodeo 1. “Ya nosotros confirmamos que Nahuel sí está en el Rodeo 1 un extranjero que fue liberado de allí y conoció a Nahuel, fueron amigos, fueron compañeros de celda, dijo: sí, yo conocí a Nahuel, estuvimos juntos; es un muchacho que está fuerte, pero está cansado, que obviamente sabe que lo que está pasando es un conflicto político entre ambos países’. Porque no es nada más Nahuel el argentino, sino que es el italiano, son los españoles, albaneses, ucranianos, de todas las nacionalidades, hay aproximadamente más de 14 extranjeros detenidos en esa cárcel”.

La salud de Nahuel. “Yo de cierto modo me siento tranquila, porque algo que yo he entendido durante todo este tiempo es que el gobierno de Venezuela no es tonto. Siempre fueron cordiales conmigo y me decían que Nahuel estaba bien. Me decían que esto era un conflicto que se iba a resolver. Y quiero pensar que no le van a hacer daño a Nahuel. Me han dicho que Nahuel está sano, que no está golpeado. No lo puedo corroborar porque no estoy ahí, pero no creo que le vayan a hacer daño”.

Por qué salió de Venezuela con su hijo. “Un buen amigo me dijo: ‘Mira, hay posibilidades de que tu puedas salir de Venezuela. Porque cuando Nahuel salga, tú te vas a enterar cuando Nahuel ya esté en Buenos Aires. Entonces, es necesario que salgas porque están deteniendo mucha gente’. Yo estaba en Caracas y era una piedrita en el zapato de mucha gente porque estaba preguntando siempre por Nahuel”.

Situación Judicial de Nahuel. “Nahuel no tiene causas penales abiertas, no tiene registro en ningún tribunal, no tiene expediente, no tiene nada. Nahuel no existe para la Justicia venezolana. Pero tiene un defensor público, al que llegué. Él me dijo que esto era un proceso ilegal y que ante todo lo que estaba pasando yo no podía hacer nada. Me dijo: ‘esto es un conflicto entre dos países, no eres tú la que vas a liberar a Nahuel’”.

Ayuda Política. “Corina Machado y Edmundo González Urrutia quisieron ayudarme, pero yo no lo acepté, porque Nahuel entró a Venezuela como mi marido y meterlo en la política iba a ser muchísimo peor para él. Por eso nunca acepté ayuda de personas de la política de Venezuela”.

Mensaje a Nicolás Maduro. “A Nicolás Maduro, señor presidente de Venezuela. Nahuel es una persona inocente que tiene casi ocho meses en desaparición forzada en Venezuela. Entiendo que entre dos países haya un conflicto diplomático, pero hay en el medio vidas que están totalmente congeladas. Nahuel tiene que volver son su familia, que está totalmente destrozada”.

