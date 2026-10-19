lunes 19  de  octubre 2026
El Diario en 90 segundos

El Diario en 90 segundos: Florida ordena arrestar al dictador Raúl Castro por el crimen de Hermanos al Rescate

El estado de Florida imputa al exgobernante cubano, Raúl Castro, por el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, sin derecho a fianza, por la muerte de los cuatro tripulantes en aguas internacionales en 1996

Por Redacción Diario Las Américas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este lunes en Miami una orden de arresto estatal sin derecho a fianza contra el exgobernante cubano Raúl Castro, de 95 años, acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado por su alegada responsabilidad en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

La orden fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, tras encontrar causa probable en una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).

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Uthmeier estuvo acompañado por el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones; la alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz; la presidenta de FIU, Jeanette Núñez, líderes políticos de la región y familiares de las víctimas.

“Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro floridanos”, sostuvo Uthmeier tras defender la decisión de emprender acciones judiciales tres décadas después de los hechos.

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