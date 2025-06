Eliannys Leyva: "Opportunity Insurance fue la oportunidad que supe aprovechar"

Pero su perseverancia y determinación son enormes. Como reveló en entrevista: “Amo los ‘no’. Porque cada vez que me dices ‘no vas a poder hacer esto’, es cuando más me empeño y lo logro”.

Aprender de las caídas

Eliannys soñaba con estudiar en Estados Unidos, donde se reunió con su madre y hermanos. Sin embargo, un obstáculo migratorio en 1998, debido a un error administrativo, le llevó a enfrentar una orden de deportación injusta. Esta experiencia fue un punto de inflexión. No obstante, con determinación inquebrantable rectificó su situación legal y encontró en el emprendimiento una vía para construir su futuro.

Desde vender comida en un camión de almuerzos en Orlando hasta trabajar en diversas áreas, demostró que es posible prosperar incluso en tiempos difíciles como la crisis financiera de 2008, que la llevó de regreso a Miami. Perdió su casa, su matrimonio, y solo tenía 20 dólares en el bolsillo, pero mucha determinación: “Renté por 300 dólares un patio con un sofá y ahí podía dormir. Pero yo estaba feliz, súper agradecida”.

Un nuevo trabajo como chofer le ayudó a levantarse. Siendo madre soltera, aprovechó cada segundo libre para estudiar y buscar un camino profesional. En 2013 recibió la invitación a un evento de seguros: “Empezaba el ObamaCare y me pidieron reclutar personas a cambio de una comisión. Yo soy muy observadora, y me siento en mi carrito viejo y empiezo a mirar todas esas agentes de seguros, cómo entran, la presencia, la forma de hablar, la energía que transmitían”.

Fue amor a primera vista, y además tenía experiencia en ventas en Venezuela, donde administraba los negocios de su padre. Esa misma semana se inscribió en la escuela Gold Coast, aprendió las bases para ejercer como agente, y el 31 de diciembre de 2013 hizo el examen estatal para obtener su licencia.

Así llegó “el primer Open Enrollment de Obamacare, o Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), desde octubre de 2013 hasta marzo de 2014. Yo había rentado un buró con una silla en una agencia de viajes, así que una asistente que pasaba ocho horas sentada ayudándome a tramitar todo, mientras yo trabajaba de pie todo el día”, recordó.

Una luz en el camino

“A los seis meses de estar en esa agencia la dueña decidió irse y dije: me voy a arriesgar y quedarme con la oficina completa, pero voy a estudiar para obtener la licencia y vender seguros de auto, casa, comercial, o sea, todo. Y el nombre de Opportunity Insurance nació cuando pasaba el curso y pensaba en un nombre para la agencia junto a mis compañeros, entre ellos Miosotis Parapar, mi amiga y colega. La agencia nació el 23 de junio de 2015 con el slogan ‘Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado’. Así que Opportunity Insurance fue la oportunidad que supe aprovechar”.

Con solo dos computadoras viejas y un escritorio rentado en una oficina ajena, inició una agencia que hoy celebra una década de éxitos. En la agencia se ofrecen pólizas de seguro de salud, auto, casa, vida, comercial, camiones, motocicletas y embarcaciones.

El hecho de enfocarse en la atención personalizada, la estabilidad y la abundancia, simbolizada por el logo de su empresa, un árbol de la vida dorado y verde, refleja no solo su búsqueda de riqueza material, sino también su compromiso con la riqueza espiritual que encuentra en su familia y en su equipo.

“Cuando construyes una familia, la construyes basada en la riqueza, no solamente material, sino espiritual. Y eso es lo que he tratado de hacer con los muchachos aquí en la agencia. Cuando digo mi familia los incluyo, porque una empresa sin buenos empleados no es absolutamente nada, no vas a salir adelante, te va a costar mucho más el crecimiento”, apuntó al respecto.

¿Lecciones? Muchas. Y sobre todo consejos para quienes desean adentrarse en el área de los seguros: “En el camino he llorado muchísimo, he perdido dinero, he aprendido a las malas, porque no es fácil esta industria. Las personas que quieran ser agentes de seguros tienen que aprender. Que se preparen, que lean mucho; hay muchas agencias de seguros que dan ese apoyo en canales de YouTube de cómo comenzar una agencia. Que crean en ellos mismos”.

El poder del servicio

¿Cuál es su estrategia para mantener relaciones sólidas con los clientes? Confianza y familiaridad. Así lo explica: “A casi todos mis clientes los tengo en Facebook, son parte de mi vida. Me da mucha gracia, porque quiero celebrar el décimo aniversario y dije, no lo puedo hacer con mis clientes porque tendría que hacer una actividad por lo menos de cinco mil personas”.

“Para nosotros es clave el servicio al cliente. Tenemos todo establecido por departamentos y gastamos mucho en sistemas para estar al tanto de las fechas importantes. Enviamos correos electrónicos por cumpleaños, Día de las Madres y aniversarios. Además, tenemos un departamento dedicado a renovaciones, y siempre te vamos a llamar, aunque sea que la póliza te vino más barata. Aparte de eso, doy mi número de teléfono; si tienes algún problema, puedes llamarme, mandarme un mensaje, no importa que esté un poco fuera de hora”, añadió.

Ahora, con dos oficinas en Miami y atención en varios estados del país, Eliannys busca este año abrir una tercera oficina en Kendall o Homestead, y el siguiente, su meta es abrir una oficina en el condado Broward.

"Nos estamos moviendo bastante, porque todo el mundo se centra mucho aquí y nosotros hemos tenido la visión de movernos para otros estados y llegar a esas comunidades donde hay muchísimos latinos que necesitan que hablen su idioma. Gracias a Dios, nos ha ido muy bien", precisó.

De Eliannys Leyva podemos aprender que no se trata de evitar los tropiezos, sino de aprender a levantarse con más fuerza. Hoy, la mujer que una vez durmió en un patio alquilado, lidera una empresa que protege el bienestar de miles de familias.

Puede conocer más en: opportunityinsurances.com

Oficinas: 3750 West 16 Ave, Suite 222. Hialeah Fl 33012. (786) 244-9869 — 5757 SW 8th St, Suite 117. Miami FL 33144. (786) 638-7272

