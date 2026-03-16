Giménez advierte: La Habana intenta proyectar apertura económica, es imposible sin cambio político

CORAL GABLES. — El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez sostuvo este lunes que la grave situación económica y social que atraviesa Cuba no tendrá una solución real mientras se mantenga el actual sistema político en el país, y advirtió que cualquier intento de promover inversiones o reformas económicas sin cambios en la estructura de poder terminará repitiendo los mismos ciclos de deterioro.

Durante declaraciones a la prensa ofrecidas en el hotel The Biltmore Hotel, en Coral Gables, consideró que el reciente anuncio de La Habana sobre supuestas reformas económicas responde más a una estrategia para aliviar la presión interna que a un proceso auténtico de apertura.

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“Para mí la solución es la misma: tiene que cambiar el gobierno”, afirmó.

También comparó la situación del país con la de otros escenarios que, según explicó, enfrentan dinámicas políticas similares, como Venezuela e Irán.

“Si no cambias el régimen, vamos a repetir esto cada tres, cuatro o cinco años”, advirtió. “Mientras esas estructuras de poder sigan intactas, cualquier intento de reforma termina siendo temporal o simplemente una estrategia para ganar tiempo”.

Advertencia sobre inversiones

Durante el intercambio con los periodistas presentes también se refirió al llamado de la cúpula gubernamental a atraer capital extranjero en medio de la compleja situación económica de la isla y pidió cautela a quienes evalúan invertir.

“Estoy pidiendo a todos los cubanos y a quienes estén considerando invertir en Cuba que no pongan un centavo antes de que haya un cambio político”, señaló.

Según explicó, la dictadura intenta proyectar una imagen de apertura económica sin ofrecer garantías jurídicas reales para quienes arriesgan capital.

“¿Cuántas veces vamos a caer en esa trampa?”, cuestionó. “Prometen que la propiedad va a ser tuya, que van a respetar los acuerdos, y después todo termina bajo el control del mismo sistema”.

Washington no participó en el anuncio

Durante la conferencia también rechazó versiones que sugieren que la administración de la Casa Blanca estaría involucrada en las medidas económicas anunciadas recientemente por el poder gubernamental.

Aseguró haber mantenido comunicaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien según dijo le confirmó que Washington no ha promovido ni respaldado ese anuncio.

“Ellos hicieron esto por su cuenta. El gobierno de Estados Unidos no tuvo nada que ver con ese anuncio”, sostuvo.

En su opinión, las autoridades castristas intentan presentar estas medidas como resultado de un supuesto proceso de diálogo internacional para generar expectativas tanto dentro como fuera del país.

“Quieren hacer parecer que esto es parte de conversaciones con Estados Unidos, pero eso es completamente falso”.

Críticas a pronunciamientos internacionales

Durante el intercambio con la prensa también fue consultado sobre declaraciones de la activista climática sueca Greta Thunberg, vinculada a una flotilla humanitaria anunciada para el 21 de marzo con destino a Cuba.

Restó importancia a esas opiniones y cuestionó el papel de algunas figuras internacionales que, a su juicio, comentan sobre la realidad cubana sin comprender plenamente la dimensión política del problema.

“A mí no me importa nada lo que diga Greta Thunberg. Nunca me ha importado lo que diga ella”, respondió.

Desde su perspectiva, esas propuestas que se presentan como acciones humanitarias pueden terminar siendo utilizadas por el poder oficialista para proyectar una imagen de legitimidad ante el mundo.

“Cuando personas que no conocen la realidad de la isla se involucran en este tipo de iniciativas, muchas veces terminan siendo parte de la narrativa que el poder intenta construir”, señaló. “Cuando personas que no conocen la realidad de la isla se involucran en este tipo de iniciativas, muchas veces terminan siendo parte de la narrativa que el poder intenta construir”, señaló.

También criticó las recientes declaraciones del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha manifestado su intención de brindar apoyo económico al gobierno cubano.

“Es la misma ideología”, afirmó. “Por eso México trata de ayudar a Cuba de cualquier manera. No les importa que hayan destruido el país ni que estén oprimiendo a su pueblo”.

Ese tipo de respaldo internacional, añadió, contribuye a prolongar la permanencia del sistema político cubano.

“No pueden admitir que la ideología está equivocada”.

Primero una transformación política

Insistió en que cualquier proceso serio de recuperación debe comenzar con cambios en el sistema político.

“Necesitamos el cambio político antes de que tengamos un cambio económico”, subrayó.

Intentar negociar reformas con el actual gobierno solo serviría, añadió, para prolongar el deterioro del país.

“Con esta gente no se puede negociar. Ellos lo que quieren es sobrevivir y mantenerse en el poder”.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión dentro de Cuba, donde en las últimas semanas se han reportado protestas en varias localidades en medio de apagones prolongados, escasez de alimentos y un deterioro sostenido de las condiciones de vida.

Mensaje a los cubanos

Al cierre de su intervención envió un mensaje a los ciudadanos que han salido a las calles en distintos puntos del país y expresó su respaldo a quienes reclaman cambios dentro de la isla.

“Hay muchos cubanos en las calles demostrando que no están conformes con lo que está sucediendo”, afirmó.

“Que sigan pidiendo libertad y empujando al régimen. Ya es hora de que Cuba entre en una nueva etapa política”.