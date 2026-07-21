martes 21  de  julio 2026
en vivo PARA LA ISLA

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba

WhatsApp Image 2026-07-21 at 12.50.55
WhatsApp Image 2026dd-07-21 at 12.50.55

La ayuda (en un primer envío de 18 toneladas) será distribuida en toda la isla por organizaciones de la Iglesia católica

Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

EN VIVO

El primer cargamento parte este martes desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), como parte de un programa de asistencia impulsado por el Departamento de Estado y el secretario de Estado Marco Rubio.

La ayuda será distribuida en toda la isla por organizaciones de la Iglesia Católica. La carga de hoy contempla el envío de las 18 primeras toneladas de ayuda.

Temas

Deja tu comentario

Te puede interesar

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba
PARA LA ISLA

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
La tormenta tropical Bertha adquiere más velocidad en sus vientos.
MÁS POTENTE

Bertha alcanza vientos de 60 mph y amplía las alertas en la costa del Golfo

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
GRAN VICTORIA DE TODOS

Miami-Dade celebra el éxito del Mundial tras recibir a más de 500.000 visitantes

El rapero Maykel El Osorbo Castillo Pérez es uno de los músicos cubanos que participan en la canción Patria y Vida.
DERECHOS HUMANOS

Quién podría ser el próximo preso político desterrado por la dictadura cubana

Barco mercante en uno de los puertos de Asia.
COMERCIO

EEUU prepara anuncio de nuevos aranceles a decenas de países