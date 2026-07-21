Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba

21-07-2026 13:01
El primer cargamento parte este martes desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), como parte de un programa de asistencia impulsado por el Departamento de Estado y el secretario de Estado Marco Rubio.
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21-07-2026 13:05
La ayuda será distribuida en toda la isla por organizaciones de la Iglesia Católica. La carga de hoy contempla el envío de las 18 primeras toneladas de ayuda.