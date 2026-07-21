EEUU prepara anuncio de nuevos aranceles a decenas de países

Barco mercante en uno de los puertos de Asia.

Estados Unidos anunciará nuevos aranceles a unos 60 países en los próximos días, anticipó el martes el representante para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, durante una entrevista a CNBC.

El Departamento de Comercio ha puesto en marcha investigaciones sobre prácticas ilegales, dirigidas en particular al trabajo forzoso, y se espera que las conclusiones se conozcan esta semana.

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Estos aranceles deben reemplazar a impuestos aduaneros temporales del 10% instaurados por el presidente Donald Trump tras la invalidación por la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado.

"Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican", dijo Greer a CNBC.

"Esperamos ver algunas acciones pronto", añadió.

Se mantienen aranceles al acero, aluminio, industria automotriz y el níquel

A finales de febrero, la Corte Suprema de EEUU anuló parte de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, al considerar que los asesores de la Casa Blanca habían hecho una lectura errada de un texto legal que permitía dicha implementación.

La decisión no afectó los aranceles sectoriales, que apuntan en particular al sector automotor, el acero, el aluminio o el cobre.

Trump anunció entonces nuevos aranceles, basándose en otro texto que le autoriza a aplicar este recargo durante un máximo de 150 días.

Paralelamente, el USTR lanzó una serie de investigaciones que, en teoría, le permiten establecer estos impuestos de forma duradera. Se basan en la misma ley que permite justificar los aranceles sectoriales.

Así, a principios de junio, Jamieson Greer propuso, al término de estas investigaciones, aranceles de 12,5% a unos 45 países que, según sus servicios, no imponen prohibiciones a la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.

Para las economías que disponen de prohibiciones de este tipo, pero cuyos esfuerzos para aplicarlas se consideran insuficientes por parte de Washington -Canadá, Ecuador, la UE, Indonesia, México y Pakistán-, la administración Trump propone imponer una tasa reducida del 10%.

Nuevos aranceles serán anunciados

Lo mismo para el Reino Unido, cuya prohibición se considera parcial.

El gobierno estadounidense anunció otros aranceles en los últimos días.

El jueves, Brasil fue sancionado con un 25% sobre una serie de productos.

Washington reprocha a Brasilia por políticas que han afectado especialmente al comercio estadounidense al "reducir el acceso a uno de sus principales mercados de exportación", explicó Greer.

El lunes, Canadá fue a su vez objeto de un recargo adicional del 50%, que entra en vigor dentro de un mes, "en respuesta al trato discriminatorio de Canadá hacia los productos estadounidenses".

"Es una respuesta a las medidas de represalia" adoptadas por Ottawa tras los primeros aranceles impuestos por Washington en 2025. "Llevamos un año pidiendo a Canadá que los retire, que los modifique, que los ajuste", argumentó el martes Jamieson Greer.

FUENTE: Con información de AFP.