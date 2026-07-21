martes 21  de  julio 2026
DERECHOS HUMANOS

Quién podría ser el próximo preso político desterrado por la dictadura cubana

El artista Maykel “Obsorvo” Castillo ya tiene aprobado un parole para viajar a Miami, según el Observatorio de Derechos Culturales

El rapero Maykel El Osorbo Castillo Pérez es uno de los músicos cubanos que participan en la canción Patria y Vida.

El rapero Maykel "El Osorbo" Castillo Pérez es uno de los músicos cubanos que participan en la canción "Patria y Vida".

Facebook/ @maykelosorbo
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El artista y preso político cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, tiene aprobado un parole para viajar a Estados Unidos, informó este martes el Observatorio de Derechos Culturales (ODC), que aseguró que el trámite se realizó mediante un procedimiento similar al aplicado recientemente a Luis Manuel Otero Alcántara.

La organización indicó que el permiso migratorio ya fue tramitado y aprobado, aunque el integrante del Movimiento San Isidro continúa recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde cumple una condena de nueve años impuesta tras las protestas del 11 de julio de 2021.

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La información trascendió después de la primera visita que recibió el músico desde su traslado al penal, ocurrido el pasado 10 de julio. De acuerdo con el Observatorio, durante el encuentro confirmó que permanece en “La Incrementada”, la misma área de la prisión donde estuvo Luis Manuel antes de abandonar Cuba con destino a Miami.

El anuncio alimenta las expectativas sobre una eventual salida del artista de la isla, apenas unos días después del destierro de Otero Alcántara, quien fue excarcelado tras cumplir íntegramente su condena y viajó a Miami, donde reiteró su compromiso con la lucha por la libertad de Cuba.

Hasta el momento no se ha informado una posible fecha para el traslado de Maykel Osorbo ni las condiciones en que podría concretarse el viaje. Tampoco han trascendido declaraciones de las autoridades cubanas sobre el caso.

El Observatorio de Derechos Culturales reiteró su exigencia de libertad inmediata para el músico y sostuvo que la aprobación del parole no modifica su condición de preso político mientras permanezca privado de libertad.

Maykel Osorbo fue arrestado en mayo de 2021 y, un año después, condenado a nueve años de prisión por delitos relacionados con las manifestaciones antigubernamentales. Su caso ha sido denunciado por organizaciones internacionales de derechos humanos, que lo consideran un preso de conciencia y han reclamado reiteradamente su liberación.

DIARIO LAS AMÉRICAS solicitó información a las autoridades estadounidenses y a personas cercanas al artista para confirmar el estado del proceso y conocer si existe una fecha prevista para su eventual salida de Cuba. Cualquier respuesta será incorporada a esta información.

FUENTE: Con información de REDACCIÓN

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