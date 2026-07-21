Miami-Dade celebra el éxito del Mundial tras recibir a más de 500.000 visitantes

MIAMI.- Autoridades de Miami-Dade calificaron de “éxito rotundo” la participación del condado como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras acoger siete de los 104 partidos del torneo, recibir a más de 500.000 visitantes y proyectar una imagen internacional que, aseguraron, beneficiará durante años al turismo y la economía de la región.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes, representantes del gobierno condal, el comité organizador, el sistema de transporte y las fuerzas del orden hicieron balance de las cinco semanas de competencias, actividades culturales y celebraciones comunitarias.

AL FÚTBOL EN AUTOBÚS Mundial FIFA 2026: así funcionará el transporte hacia el estadio de Miami

ATENCIÓN FUTBOLEROS Miami Beach se viste de Mundial con conciertos, grandes pantallas, arte y fiestas para aficionados

“Se terminó la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero la alegría todavía se siente en Miami-Dade. Durante cinco semanas extraordinarias, Miami-Dade fue sede de siete partidos y recibió a cientos de miles de visitantes”, afirmó la alcaldesa Daniella Levine Cava.

La edil condal sostuvo que el condado no se limitó a organizar encuentros deportivos, sino que vivió el torneo en sus calles, parques, comercios y comunidades.

“No solo fuimos sede de la Copa Mundial de la FIFA: la vivimos. Siete partidos, millones de momentos y una comunidad que mostró al mundo exactamente quiénes somos”, expresó Levine Cava.

La alcaldesa mencionó la participación de comunidades desde South Beach hasta North Miami, Homestead, Miami Gardens, la Pequeña Habana y Doral, donde se organizaron actividades vinculadas con el torneo.

“Este no fue solamente un evento en un estadio; fue un evento de Miami-Dade”, aseguró.

Exposición internacional e impacto económico

Las autoridades indicaron que todavía se calcula el impacto económico definitivo de la competencia, aunque una estimación preliminar sitúa en cerca de 1.300 millones de dólares el movimiento generado en el sur de Florida por los gastos de los visitantes en hoteles, restaurantes, entretenimiento, compras y transporte.

“Muchos negocios registraron días y semanas récord gracias a la Copa Mundial, pero no se trata solo del corto plazo, sino también del largo plazo”, afirmó Levine Cava.

La alcaldesa destacó que la transmisión de imágenes del condado, su cultura y su perfil urbano ante audiencias internacionales representa una promoción difícil de cuantificar.

“El nombre de Miami-Dade, nuestro horizonte y nuestra cultura fueron transmitidos a miles de millones de personas en todo el mundo. Esa es una atención que no se puede comprar y una exposición que dará dividendos a nuestro turismo, nuestra economía y nuestra reputación durante años”, manifestó.

Según las autoridades, restaurantes, hoteles, comercios, vendedores, conductores de transporte privado y artistas locales se beneficiaron del incremento de visitantes durante el torneo.

Levine Cava también resaltó las clínicas gratuitas de fútbol para niños, las actividades culturales y los eventos realizados en comunidades que habitualmente reciben menos atención.

Récord en el transporte público

El sistema de transporte público de Miami-Dade registró cifras históricas durante la competencia, especialmente en las rutas hacia el estadio y el FIFA Fan Festival de Bayfront Park.

“Tuvimos una experiencia fantástica transportando a más de 200.000 personas en nuestros autobuses de enlace para los partidos y a más de 830.000 personas en el Metromover para nuestro Fan Fest”, declaró Stacy Miller, directora ejecutiva del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade.

Miller precisó que los servicios expresos trasladaron a más de 200.000 aficionados durante los siete encuentros celebrados en el estadio, mientras que la frecuencia de Metrorail y Metromover fue reforzada en las estaciones cercanas a las actividades del Mundial.

El uso del transporte público se triplicó en algunos puntos próximos al festival y más de 836.000 pasajeros utilizaron el Metromover, una cifra sin precedentes para ese sistema.

La directora expresó su confianza en que la experiencia permita captar nuevos usuarios y mantener parte del aumento de pasajeros después de concluido el torneo.

Seguridad durante los siete partidos

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, calificó de exitosa la operación desplegada para garantizar la seguridad en los estadios, las zonas de aficionados y otros espacios públicos.

“Siento que fuimos completamente exitosos en lo que logramos”, afirmó.

Según Cordero-Stutz, unos 424.000 aficionados asistieron en conjunto a los siete partidos disputados en Miami-Dade y solamente 36 personas fueron arrestadas.

Las autoridades también confiscaron 2.086 artículos de mercancía presuntamente falsificada durante los operativos relacionados con el torneo.

La sheriff consideró que la reducida cantidad de incidentes, en comparación con el volumen de asistentes, demuestra la efectividad de la coordinación entre las agencias policiales, los organizadores y los gobiernos locales.

Fan Festival y celebraciones comunitarias

Las autoridades resaltaron el éxito del FIFA Fan Festival celebrado en Bayfront Park, en el centro de Miami, que reunió a cerca de 600.000 personas durante las cinco semanas del Mundial.

También elogiaron la participación de ciudades y municipios que utilizaron parques y espacios comunitarios como puntos de encuentro para que los residentes pudieran ver los partidos, incluso sin entradas para el estadio.

“Si el Mundial nos enseñó algo, fue que definitivamente todos estamos en el mismo equipo”, dijo Alina Hudak, presidenta y directora ejecutiva del Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami.

“Como persona que ama Miami, es muy emotivo poder decir que, sin duda, estábamos en el mismo equipo”, agregó.

Hudak destacó la colaboración entre el condado, las ciudades, los cuerpos de seguridad, las empresas privadas, los voluntarios y las organizaciones comunitarias involucradas en la preparación y ejecución del evento.

Agradecimiento a residentes y trabajadores

Levine Cava agradeció a los residentes, visitantes, voluntarios, comerciantes y empleados públicos que participaron en la organización del torneo.

“A cada residente, visitante, voluntario, propietario de negocio y empleado del condado y de las ciudades que hicieron posible este éxito: gracias”, expresó.

“Ustedes son la razón por la cual Miami-Dade no se limita a organizar eventos, sino que ofrece experiencias inolvidables”, añadió.

La alcaldesa aseguró que la Copa Mundial dejará una huella duradera en el condado y fortalecerá su posición como destino preparado para organizar grandes eventos internacionales.

“El mundo vino a Miami-Dade y Miami-Dade respondió a lo grande. Los efectos se sentirán durante muchos años, mientras nuestra estrella brilla cada vez más aquí y en el escenario mundial”, concluyó en una declaración que divulgó en las redes sociales.

[email protected]