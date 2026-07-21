Bertha alcanza vientos de 60 mph y amplía las alertas en la costa del Golfo

MIAMI. - La tormenta tropical Bertha alcanzó vientos máximos sostenidos de 60 mph este martes mientras avanza lentamente cerca de la costa norte del Golfo, donde aumentaron las alertas ante la posibilidad de ráfagas fuertes, inundaciones costeras, lluvias intensas y corrientes de resaca peligrosas.

En su Aviso #9, emitido a las 10:00 a. m. del centro —11:00 a. m. de Miami—, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) ubicó el centro de Bertha a unas 70 millas al sur-suroeste de Panama City, Florida, y a 145 millas al sureste de Mobile, Alabama.

Bertha se desplazaba hacia el nor-noroeste a 3 mph, con una presión central mínima de 995 milibares. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 90 millas desde el centro, principalmente sobre aguas del Golfo.

Un avión cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea encontró vientos más intensos dentro de las bandas de tormentas situadas al sureste del centro, lo que llevó al NHC a elevar la intensidad de 50 a 60 mph. Una boya ubicada al sur-sureste de Pensacola reportó vientos sostenidos de 49 mph y una ráfaga de 54 mph.

Trayectoria se ajusta hacia el norte

Bertha se desvió al norte de la trayectoria prevista durante las primeras horas del martes, por lo que el NHC ajustó el pronóstico en esa dirección. El sistema deberá girar hacia el oeste-noroeste y después hacia el oeste, con un desplazamiento cercano o paralelo a la costa norte del Golfo durante los próximos días.

La agencia dijo que no espera un fortalecimiento significativo adicional. Bertha podría conservar vientos de 60 mph durante este martes y comenzar a debilitarse gradualmente a partir del miércoles por la cizalladura, el aire seco y la posible interacción de su circulación con el sureste de Luisiana.

La tormenta presenta una estructura asimétrica, con las lluvias más abundantes y los vientos más fuertes al sur y al este de su centro. El NHC incluso contempla que Bertha pierda su circulación definida antes de lo previsto si las condiciones atmosféricas alteran aún más su organización.

Avisos ampliados en Florida y Luisiana

El aviso de tormenta tropical fue ampliado desde el límite entre los condados de Bay y Gulf, en Florida, hasta la frontera entre las parroquias de Terrebonne y Lafourche, en Luisiana. Esto incluye el tramo del Panhandle situado entre el límite de Bay y Gulf y la frontera de Florida con Alabama, que hasta el aviso anterior permanecía bajo vigilancia.

Una vigilancia de tormenta tropical continúa vigente desde el oeste de Terrebonne y Lafourche hasta el límite entre las parroquias de Vermilion y Cameron. También comprende el área metropolitana de Nueva Orleans, el lago Pontchartrain y el lago Maurepas.

Las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar a sentirse en sectores de la costa entre este martes por la tarde y el miércoles. El NHC advirtió que podrían requerirse nuevas alertas para otras partes de Luisiana y Texas.

Cambian las alertas por inundación costera

La vigilancia de marejada ciclónica fue suspendida y sustituida por una advertencia de inundación costera emitida por las oficinas locales del Servicio Nacional de Meteorología para sectores de Misisipi y el sureste de Luisiana. En esas zonas se esperan inundaciones costeras de leves a moderadas.

El nivel del agua podría elevarse entre 2 y 4 pies desde la desembocadura del río Misisipi hasta la frontera entre Misisipi y Alabama. También se proyectan aumentos de entre 1 y 3 pies en otros sectores de Luisiana, Alabama y el Panhandle de Florida, incluido el tramo entre Indian Pass y el río Aucilla.

Lluvias y oleaje peligroso

Bertha podría dejar entre 2 y 4 pulgadas de lluvia, con máximos aislados cercanos a 6 pulgadas hasta el jueves, desde el oeste de Florida hasta el sur de Luisiana. Estos acumulados podrían causar inundaciones repentinas aisladas, principalmente en zonas urbanas.

Las marejadas generadas por la tormenta ya afectan sectores de Florida y se extenderán hacia el oeste por la costa norte del Golfo. El NHC alertó sobre oleaje peligroso y corrientes de resaca capaces de amenazar la vida.

El sur de Florida permanece fuera del área de alertas. Miami-Dade, Broward y Palm Beach no enfrentan una amenaza directa, debido a que Bertha se desplaza por el norte del Golfo y continuará su avance hacia Luisiana y Texas.