lunes 29  de  junio 2026
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Figuras públicas y organizaciones se unen en una transmisión para hablar sobre Venezuela y la ayuda humanitaria

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Artistas, influencers, líderes comunitarios y organizaciones participarán este lunes en una transmisión en vivo para conversar sobre la crisis en Venezuela y promover iniciativas de ayuda humanitaria.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

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MIAMI.- Un grupo de artistas, creadores de contenido, líderes comunitarios y organizaciones participará este lunes en una transmisión especial dedicada a conversar sobre la situación que atraviesa Venezuela, las necesidades más urgentes de la población y las iniciativas solidarias que buscan movilizar el apoyo de la comunidad.

El encuentro, que será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de Diario Las Américas a partir de las 3:00 p.m. (hora de Miami), reunirá a reconocidas personalidades para compartir sus perspectivas sobre la crisis humanitaria y destacar la importancia de la solidaridad con los venezolanos afectados.

Entre los invitados confirmados se encuentran Taty Guiribitey, Camila Guiribitey, Rodner Figueroa, Marianela Ancheta, Prince Julio César, Antonio Vargas (Toneco), Lena Burke, Rafael "Pollo" Brito, el odontólogo Víctor Lubin, el concejal Rafael Pineyro y Helene Villalonga.

Los organizadores señalaron que el objetivo de este espacio es generar una conversación abierta sobre la realidad que vive Venezuela y dar visibilidad a las iniciativas que buscan canalizar ayuda humanitaria para las comunidades más afectadas.

La actividad forma parte de los esfuerzos para sensibilizar a la comunidad y promover la participación ciudadana en acciones de apoyo a quienes enfrentan las consecuencias de la crisis.

La transmisión podrá seguirse en vivo este lunes a través del canal de YouTube de Diario Las Américas.

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