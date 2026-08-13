Cuando la pantalla se apaga: las salidas que han sacudido a Univision y Telemundo

El periodista mexicano Jorge Ramos asiste a una conferencia de prensa tras una redada federal de inmigración en un lavadero de autos en Culver City, California, el 11 de junio de 2025.

MIAMI.- En los últimos años, reestructuraciones han sacudido las pantallas de Telemundo y Univision , las dos principales cadenas de televisión hispana en los Estados Unidos . Figuras de la talla de Sandra Peebles, Jorge Ramos, Ambrosio Hernández y Myrka Dellanos , dijeron adiós a los televidentes de una manera inesperada.

En algunos casos ambas cadenas se han pronunciado para explicar que las decisiones se deben a la transformación del mercado, cambios en los ingresos publicitarios, la necesidad de reducir costos e incluso la evolución hacia el consumo digital.

POLÉMICA Myrka Dellanos sobre Univisión y Telemundo: "No se puede trabajar en estas cadenas"

TELEVISIÓN Univisión habría despedido a Ambrosio Hernández, uno de los rostros icónicos de la televisión hispana

Pero las recientes declaraciones de Chiky Bombom en un live de TikTok han puesto en evidencia el patrón común de estas salidas, llamando la atención de la opinión pública.

"Telemundo en este momento se está preparando para bota a 500 gente. Probablemente yo me vaya", fueron las palabras de la presentadora en la famosa red social.

El inicio

Fue en enero de 2024 cuando las alarmas se encendieron. TelevisaUnivision realizó una ronda de recortes que afectó áreas de noticias, deportes, producción y contenido digital.

Entre los nombres destacados estuvo Sandra Peebles, presentadora de Univision 23 Miami, donde había trabajado desde 1999; y también Félix Fernández, una de las caras de República Deportiva, programa que fue cancelado después de casi 25 años al aire.

No obstante, en septiembre Jorge Ramos también informó su salida de la cadena luego de cuatro décadas. Entonces, el periodista informó que se trató de un acuerdo para no renovar su contrato.

"Univisión ha sido literalmente mi segunda casa", dijo el periodista Jorge Ramos al cierre del noticiero de las seis de tarde del 9 de septiembre de 2024.

"Esto no es un adiós. Continuaré presentando Noticiero Univision hasta diciembre, y después compartiré mis planes profesionales. Estoy profundamente agradecido por estas cuatro décadas en Univision y muy orgulloso de ser parte de un equipo que ha establecido un liderazgo a lo largo de los años".

Ramos presentó su último Noticiero Univision el 13 de diciembre de 2024, después de aproximadamente 38 años en la pantalla de la cadena.

Pocos días después, Univision también prescindió de Maity Interiano, una de sus presentadoras más reconocidas y quien era la imagen de la edición nocturna de Noticiero Univision. Su salida fue anunciada el 3 de diciembre de 2024.

La periodista comunicó públicamente su salida y manifestó que había iniciado su carrera en la cadena hacía 17 años como interna hasta convertirse en presentadora.

Félix Fernández, Chef Yisus y Roger Borges también se despidieron en 2014; mientras que Ambrosio Hernández dijo adiós a la cadena este 2026.

Telemundo en transformación

En Telemundo los recortes también han sido comunes desde el 2023.

Reportes de la prensa informaron que en el primer gran recorte afectó entre 60 y 70 empleados en diferentes áreas, incluyendo ejecutivos y talento al aire.

Uno de los nombres que destacó entonces fue el de Alina Falcón, ejecutiva de larga trayectoria en la televisión hispana.

Sin embargo, la cadena no tuvo otra gran reorganización hasta 2025.

En octubre de ese año se informó que Myrka Dellanos de La Mesa Caliente y de Jessica Maldonado de Al Rojo Vivo dirían adiós. Dellanos había estado al frente del programa desde su lanzamiento en 2022, mientras Maldonado llevaba años como corresponsal de Telemundo en Los Ángeles.

Aunque trascendió que la periodista fue llamada para comunicársele que que ya no continuaría en el programa, ella se manifestó en redes sociales agradeciendo a sus seguidores por el apoyo y aseverando que tras cada situación difícil hay un propósito.

“Espero que sepas que no importa lo que esté pasando en tu vida, no te desanimes porque Dios promete que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Definitivamente yo lo aprendo cada vez que atravieso un momento difícil se me hace más y más evidente que Dios no me abandona, que Dios no me deja, que Dios me ama y que sus planes son perfectos”, dijo en un audio.

No obstante, durante una participación reciente en un programa de Claro y Directo América, la periodista de origen cubano Myrka Dellanos ofreció duras declaraciones sobre el estado actual de la libertad de expresión en los medios de comunicación en español en Estados Unidos.

Dellanos afirmó que las grandes plataformas informativas hispanas, específicamente Telemundo y Univisión, han abandonado el equilibrio informativo para favorecer posturas políticas de izquierda, excluyendo a quienes no comparten dicha línea de pensamiento.

“Hace 20 años o 25, estábamos en una sala de noticias, pero no teníamos este tipo de peleas internas en las cadenas. Pero, hoy en día no se puede hacer periodismo, por eso, es que no se puede trabajar en estas cadenas si no eres izquierdista, socialista, radical. Si no tienes esa postura, no te van a aceptar a trabajar ahí”.

A esto también se le suma la salida de Giselle Blondet, quien tras ausentarse de La Mesa Caliente, con quien compartía con Dellanos, por problemas de salud, le fue informado su despido a principios de año.

A través de redes sociales, la presentadora compartió una serie de videos en las que se desahogó con el periodista Camilo Montoya. Durante la conversación, Blondet no solo abordó los problemas de salud que ha enfrentado desde 2025, también compartió cómo el despido de la cadena de televisión llegó en un momento de total vulnerabilidad.

“No estaba preparada para recibir (esa noticia), esa es la realidad”, reconoció Blondet. “Esas cosas pueden pasar y le pasan a muchas personas también, pero estar en un momento tan vulnerable donde te sientes tan mal y recibir la noticia de que pierdes tu trabajo es complicado porque no estás fuerte como para eso”.

Giselle expuso que una noticia como esa nunca es bien recibida. Sin embargo, aseveró que ella se encontraba vulnerable y fue mucho más duro.

“Yo entiendo perfectamente porque las compañías tienen su forma de tomar sus decisiones y eso lo sabemos y realmente en otro momento hubiera sido algo que nunca es como algo agradable obviamente, pero lo hubiera visto de otra manera; pero es que en el momento en el que ocurrió yo me sentía horrible”, expresó.

Como si no fuera suficiente, en medio de su condición, el estrés que le ocasionó el despido le empeoró la artritis que padece.

Jessica Maldonado, Magali Ayala, Martín Berlanga y Guillermo Ochoa, son algunos de los rostros que también salieron de Telemundo en los últimos años.